Bitcoin 84 bin doların altında kaldı; altcoinlerde satış baskısı arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 84 bin doların üzerine çıkamadı, satış baskısı altcoinlerde de hissedildi.
  • 🐂 Spot Bitcoin ETF’lerine aralıksız girişler altı haftadır devam ediyor.
  • 📊 Yatırımcılar $BTC fiyatında teknik seviyeleri ve ETF etkisini yakından izliyor.
  • 🟢 Kritik durum: Direnç noktalarında yaşanan satıcılı seyir yeni düzeltmelere kapı aralıyor.
Haftaya hafif bir gerilemeyle başlayan kripto para piyasalarında, Bitcoin’in 84 bin doların üzerine çıkmakta zorlandığı görülüyor. Yatırımcı talebindeki azalma ve önemli teknik seviyelerdeki satış baskısı, altcoinlerde de düşüşe yol açtı. Özellikle kısa vadede direnç noktalarında yaşanan bu sıkışma, piyasa katılımcılarının temkinli bir tutum sergilediğini gösteriyor.

Piyasa Algısı ve Teknik Görünüm

Bitcoin, son günlerde 81 bin 500 dolar civarında tutunmaya çalışıyor. Santiment tarafından açıklanan sosyal medya analizlerinde, olumlu yorumların olumsuzlara oranla 1,5 kat yüksek olduğu tespit edildi. Bu durum, aşırı iyimserliğin fiyat hareketlerine destek sağlamadığı dönemlerde rallilerin hızla sona erebileceğine dair uyarıyı beraberinde getiriyor.

Teknik açıdan bakıldığında, Bitcoin’in 200 günlük üstel hareketli ortalama olan 82 bin 39 dolardan dirençle karşılaşması önemli. Son iki yıl içerisinde bu seviyeden yaşanan her reddedilmenin ardından yüzde 25 ile 36 arasında sert geri çekilmeler yaşandı. Benzer bir senaryo tekrar ederse, Bitcoin’de 56 bin dolar seviyelerine doğru yüzde 30’luk bir düzeltme görülme olasılığı bulunuyor.

Son altı haftadır ABD spot Bitcoin ETF’lerinde üst üste net girişler yaşanıyor. Bu, 2025 Ağustos’tan bu yana en uzun giriş serisi. Yatırımcılar, piyasanın toparlanmaya devam edeceğini öngörüyor.

Teknik verilere göre, Bitcoin fiyatını yukarı taşıyan asıl katalizör olarak ETF girişleri öne çıkıyor. Ancak, bu girişlerin sürmesi piyasanın genel havasını hala olumlu tutarken, kısa vadede yaşanan dalgalanmalara neden olabiliyor.

Önemli Coin’lerde Güncel Durum

Ethereum, 2 bin 465 dolar direncini aşmakta güçlük çekiyor. Alıcıların güç kaybettiği bu seviyede, fiyatın hareketli ortalamaların altına sarkması halinde yeni bir satış dalgası yaşanabilir. Tersi bir durumda ise, direnç kırılırsa yukarı yönlü hareketler hızlanabilir.

XRP, haftaya düşüşle başlayarak alçalan kanal yapısı içinde kaldı. Fakat mum grafiklerinde oluşan uzun kuyruklar, düşük seviyelerden alımların devam ettiğine işaret ediyor. Fiyat tekrar yükselirse, ilk hedef 1,61 dolar olarak öne çıkıyor; satış baskısı yoğunlaşırsa 1,27 dolar desteği kritik konuma geliyor.

BNB, 666 dolar seviyesinden dönerken güçlü direncin korunduğu görülüyor. 20 günlük üstel hareketli ortalama olan 635 dolar üstünde kalınması, alım tarafı için önemli olacak. Fiyat aşağıya kırılırsa, 570-687 dolar aralığında bir süre daha yatay hareket bekleniyor.

Solana ise 98 dolar bandına yaklaşsa da, artan satışlarla kalıcı bir yükseliş sergileyemedi. 88 dolar seviyesi üzerindeki kalıcılık pozitif sinyal olarak değerlendirilebilir. Olası yukarı hareketlerde hedef 117 dolar olurken, aşağı yönlü baskı 76-98 dolar bandında yatay seyir ihtimalini güçlendiriyor.

Küresel Endekslere ve Diğer Kriptolara Etki

ABD hisse senetlerinde S&P 500 endeksi yeni tarihi zirvesi olan 7.423 puana ulaşarak yatırımcı güveninin sürdüğünü gösterdi. Ancak, göreceli güç endeksinde aşırı alım bölgesine yaklaşılması, piyasada kısa süreli bir düzeltme yaşanabileceğini düşündürüyor. Benzer şekilde, ABD Doları Endeksi (DXY) de 20 günlük ortalamadan yukarı çıkamayarak düşüş eğilimini sürdürdü.

Dogecoin, 0,10 dolar seviyesinden destek bulmasına rağmen, yukarı yönlü ivmesini kaybetti. 0,12 doların üzerinde kapanış gelirse yeni bir ralli başlayabilir; aksi halde 0,09 doların altına sarkması zayıf seyrin devamına işaret edecek.

Hyperliquid (HYPE), 43,76-45,77 dolar aralığında yoğun bir dirençle karşılaşırken, 50 günlük ortalama olan 40,50 dolar seviyesinde kritik bir destek noktası oluştu. Fiyat aşağıya kırılırsa, düzeltmenin 38,70 seviyesine doğru uzayabileceği belirtiliyor.

Cardano, 0,31 ile 0,22 dolar bandında fiyatlanmaya devam ediyor. 20 günlük ortalama olan 0,26 dolar seviyesinden dönebilirse yukarı yönde 0,31 doların test edilmesi mümkün; aksi takdirde yatay hareket birkaç gün daha sürebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
