BITCOIN (BTC)

Bitcoin 80 bin doların üzerinde kalmayı başardı gözler 84 binde

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 80.000 doların üzerinde kalırken gözler 84.000 dolardaki dirençte.
  • Trump ve Şi’nin görüşmesi ile ABD enflasyon verileri haftanın en kritik gündemi oldu.
  • Dijital varlık düzenlemelerine ilişkin CLARITY tasarısının Senato gündemine gelmesi, kripto piyasasında merakla takip ediliyor.
  • 🌐 En önemli nokta: $BTC ’de fiyat oynaklığı düşük seyrederken piyasada birden fazla büyük gelişme aynı anda gündemde.
Kripto para piyasasında son dönemde hareketlilik sınırlı kalırken, QCP Capital mevcut ekonomik ve siyasi gelişmelerin önümüzdeki günlerde piyasada belirleyici olacağını öne çıkarıyor. Firmanın analizine göre yatırımcılar ABD ile Çin arasındaki müzakereleri, taze enflasyon verilerini ve dijital varlık düzenlemeleri konusundaki gelişmeleri dikkatle takip ediyor.

Piyasalarda kritik hafta: Trump-Xi zirvesi, enflasyon ve düzenleme süreci

Hafta boyunca en çok merak edilen başlıklar arasında eski ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında Pekin’de gerçekleşecek buluşma yer alıyor. Kamuoyunda bu görüşmenin gündeminde ticaret ilişkileri, ulusal güvenlik, nadir toprak elementlerinin tedarik zinciri ve Orta Doğu’daki çatışmaların olacağı öngörülüyor. QCP Capital, kısa vadede büyük bir ilerleme beklenmediğini belirtiyor. Ancak yatırımcılar bu toplantıdan çıkacak olumlu bir dil ya da tansiyonu düşürücü mesajların risk iştahını artırabileceğine işaret ediyor.

Geçen hafta ABD’de bir ticaret mahkemesinin Trump döneminde uygulanan yüzde 10’luk küresel tarifelerin hukuka aykırı olduğu yönünde karar almasının ardından, ekonomi piyasalarının yeni sinyallere daha hassas tepki verebileceği söyleniyor.

QCP Capital, “olası bir yumuşama ve pozitif mesaj, bu ortamda riskli varlıklara alım yönünde ek talep oluşmasına neden olabilir” değerlendirmesini yaptı.

Aynı dönemde ABD’nin nisan ayı enflasyon (CPI), üretici fiyat endeksi (PPI) ve perakende satış rakamları da açıklanacak. Bu veriler, fiyat baskılarının kontrol altına alınıp alınmadığını netleştirecek. Enflasyonda yavaşlama beklentisi, piyasada daha gevşek bir para politikası ihtimalini güçlendirebilir, riskli varlıklara talep artabilir. Ancak yüksek seyredecek yeni enflasyon rakamları, hem Bitcoin hem de diğer kripto varlıklar açısından baskı oluşturabilir.

Haftanın gündeminin bir diğer önemli ayağı regülasyon cephesi olarak öne çıkıyor. ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nde dijital varlıkların yasal çerçevesini ele alan CLARITY tasarısının görüşülmesi bekleniyor. QCP Capital, her ne kadar nihai oylama olmasa da bu adımın ABD’li yasa yapıcıların net bir yasal zemine doğru hareket ettiğinin göstergesi olduğunu vurguladı. Düzenleme netliği, büyük yatırımcıların kripto pazarına girişindeki en önemli koşullardan biri olarak kabul ediliyor.

Bitcoin’de yön arayışı: 80 bin destek, 84 bin direnç

Bitcoin’in son günlerde 80.000 dolar seviyesinin üzerinde kalması dikkat çekiyor. Analistlere göre bu alan güçlü bir destek işlevi görürken, 84.000 dolar ise ana direnç noktası olarak öne çıkıyor. QCP Capital, yukarı yönlü net bir kırılma yaşanmasının, ancak beklenmedik bir katalizörle ve olumlu makroekonomik veri veya siyasi gelişmeyle mümkün olabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, “84.000 doların aşılması için güçlü bir tetikleyici gerek, aksi halde fiyat dar bir bantta sıkışık kalmaya devam edebilir” değerlendirmesini paylaşıyor.

Bu süreçte dikkat çekici bir diğer detay ise piyasa volatilitesinin yılın en düşük seviyelerine dayanmış olması. Hisse piyasalarında risk endeksinin (VIX) 18’in altında olması ve kripto paralarda beklenen oynaklığın da çok düşük seyretmesi, şimdilik piyasanın büyük bir şok beklemediği şeklinde yorumlanıyor. Ancak önemli katalizörlerin yaklaştığı bir dönemden geçiliyor.

Bu ortamda QCP Capital, yatırımcıların en uygun stratejiyi oluşturmak için dar bantta al-sat fırsatlarını değerlendirirken opsiyonlarla ani bir hareket olasılığına karşı korunabileceğini belirtiyor. Düşük volatilite sayesinde opsiyon primlerinin de düşük olduğu ve bu nedenle hem aşağı hem yukarı yönlü fiyat hareketlerine karşı daha uygun maliyetli koruma alınabildiği aktarılıyor.

Haftanın takip edilecek başlıca gelişmeleri arasında salı günü açıklanacak nisan ayı TÜFE, çarşamba günü PPI ve OPEC aylık raporu, perşembe perakende satışlar ve CLARITY tasarısının komite görüşmesi ile cuma gününe uzanan Trump-Şi temasları bulunuyor.

Tüm bu başlıkların aynı haftaya denk gelmesi nedeniyle, şu anki sakinlik kısa sürede yerini sert fiyat hareketlerine bırakabilir. Özellikle Bitcoin’in 80.000 doların üzerinde tutunması, piyasadaki risk iştahını bakımından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
