BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de CAGR Göstergesi Yüzde 31’e Vurdu! Sıradaki Durak Olarak Bu 6 Haneli Seviye Gösteriliyor

Özet

  • Bitcoin, Nisan-Mayıs aylarındaki yüzde 46,32'lik güçlü yükselişle CAGR'ini yüzde 31'e çıkardı.
  • Analist Axel Adler Jr., vadeli işlemler ve kaldıraçtaki devam eden momentumla Ekim'de 168 bin doları bekliyor.
  • Diğer yandan risk değerlendirmesinde CAGR'in standart sapmaya bölünmesi konusu da tartışılmaya açıldı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Bitcoin (BTC) $107,041.02, Nisan ve Mayıs aylarında gösterdiği güçlü performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu dönemde yüzde 46,32’lik kayda değer çıkış yapan en büyük kripto para, özellikle 5-22 Mayıs arasında yüzde 18,48 oranında değer kazandı. Fiyattaki toparlanma Bileşik Yıllık Büyüme Oranı‘nı (CAGR) da önemli ölçüde artırarak piyasada yeni bir iyimserlik dalgası getirdi. Analistler bu gelişmenin büyük bir boğa koşusunun habercisi olabileceğini düşünüyor.

Alt Başlıklar
Bitcoin CAGR’deki Sert Yükseliş Ne Anlama Geliyor?Ekim İçin 168 Bin Dolar HedefiRisk Düzeltmeli Getirilere Dair Tartışma

Bitcoin CAGR’deki Sert Yükseliş Ne Anlama Geliyor?

Kripto para analisti Axel Adler Jr., Bitcoin’in 4 yıllık CAGR’deki belirgin artışa dikkat çekti. Nisan ayında bu oran yüzde 7 seviyesine kadar düşmüştü. Bu da en büyük kripto paranın yıla oldukça güçlü bir performansla başladığını gösteriyor. Ocak’ta yüzde 9,54’lük büyüme kaydedilen Bitcoin’de Şubat’ta yüzde 17,5 ve Mart’ta yüzde 2,19’luk düşüşler oldu. Nisan ayına gelindiğinde ise fiyat 74 bin 446 dolar dibini gördü.

Bitcoin CAGR Göstergesi

Ancak Bitcoin piyasası hızla toparlandı. Adler Jr.’ın Haziran raporuna göre Bitcoin’in CAGR’i yüzde 31 seviyesine yükselmiş durumda. Adler, “Bu sert toparlanma piyasaya güçlü bir alıcı momentumu girdiğinde uzun vadeli trendin ne kadar hızlı değişebileceğini gösteriyor” açıklamasını yaptı. Bununla birlikte yüzde 31’lik CAGR göstergesinin tarihsel boğa piyasası zirvelerinin hala altında olduğunu, bunun da daha fazla yükseliş potansiyeline işaret ettiğini ekledi.

Ekim İçin 168 Bin Dolar Hedefi

Adler Jr., Ekim ayında Bitcoin’in fiyatının 168 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu fiyat projeksiyonu vadeli işlemler piyasasındaki ve kaldıraç kullanımındaki momentumun devam etmesi varsayımına dayanıyor.

Analistin 168 bin dolar hedefi ayrıca hızlanan büyüme ve önceki boğa koşularında görülen tarihsel kalıplara da dayanıyor. Adler Jr., mevcut piyasa koşullarının ve artan iyimserliğin bu seviyelere ulaşılmasını destekleyebileceğini düşünüyor.

Risk Düzeltmeli Getirilere Dair Tartışma

Öte yandan X kullanıcısı Manu, CAGR göstergesinin yorumlanması konusunda farklı bir yaklaşım önerdi. Manu, volatiliteyi elemek ve riskle düzeltilmiş getirileri öne çıkarmak için CAGR’in standart sapmaya bölünmesini tavsiye etti.

Adler Jr. bu yaklaşımın piyasa performansını daha net şekilde göstereceğini kabul etse de başka bir kritik noktanın altını çizerek “Asıl dönüm noktası, yatırımcılar beklenen getirilere dayanarak kar alımlarına başladığında gelir” dedi. Ona göre Bitcoin’in işlem hacmi 1 milyon adet BTC’yi aştığında ayı piyasası riski artıyor. Çünkü büyük ölçekli kar alımları arz-talep dengesini bozuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Dünyanın En Gizemli 11’nci Milyarderi! Bitcoin’in Mucidinin 118 Milyar Dolarlık Göz Dolduran Serveti

Bitcoin Neden Düştü? 12 Haziran Uzman Yorumları

Hacim Artıyor, Balinalar Sessiz! Bitcoin İçin Sürpriz İşaret

Düşüş Bitti Mi? Bitcoin Kaç Dolar Olacak? En Büyük Kripto Para Balinalarından Biri Konuştu

Bitcoin Tarihinde Bir İlki Başardı, 30 Günlük Dönüm Noktası

Sıcak Gelişme: Elon Musk’ın Gözdesi Dev Kripto Para Yatırımını Duyurdu

Kurumsallar Bitcoin’de Vites Yükseltti! BTC Coin Birikimlerini Hızla Artırıyorlar

Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
Bir Önceki Yazı XRP Fiyatı İçin Gözler 16 Haziran ve Bitcoin’in 112 Bin Dolar Eşiğinde! Neler Bekleniyor?
Bir Sonraki Yazı Bitcoin Neden Düştü? 12 Haziran Uzman Yorumları
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Hamster Kombat Yatırımcısı Şokta! HMSTR Coin 24 Saatte Yüzde 17 Eridi
ALTCOIN
Ripple-SEC Davasında Son Perde! Tarihi Uzlaşma Beklentisi
RIPPLE (XRP)
Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum! Kripto Paralar İran-İsrail Gerilimiyle Düştü
Kripto Para
Trident, 500 Milyon Dolar ile XRP Rezervi Kurmayı Hedefliyor
RIPPLE (XRP)
Lost your password?