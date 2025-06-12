Bitcoin’de CAGR Göstergesi Yüzde 31’e Vurdu! Sıradaki Durak Olarak Bu 6 Haneli Seviye Gösteriliyor

Bitcoin (BTC) $107,041.02, Nisan ve Mayıs aylarında gösterdiği güçlü performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu dönemde yüzde 46,32’lik kayda değer çıkış yapan en büyük kripto para, özellikle 5-22 Mayıs arasında yüzde 18,48 oranında değer kazandı. Fiyattaki toparlanma Bileşik Yıllık Büyüme Oranı‘nı (CAGR) da önemli ölçüde artırarak piyasada yeni bir iyimserlik dalgası getirdi. Analistler bu gelişmenin büyük bir boğa koşusunun habercisi olabileceğini düşünüyor.

Bitcoin CAGR’deki Sert Yükseliş Ne Anlama Geliyor?

Kripto para analisti Axel Adler Jr., Bitcoin’in 4 yıllık CAGR’deki belirgin artışa dikkat çekti. Nisan ayında bu oran yüzde 7 seviyesine kadar düşmüştü. Bu da en büyük kripto paranın yıla oldukça güçlü bir performansla başladığını gösteriyor. Ocak’ta yüzde 9,54’lük büyüme kaydedilen Bitcoin’de Şubat’ta yüzde 17,5 ve Mart’ta yüzde 2,19’luk düşüşler oldu. Nisan ayına gelindiğinde ise fiyat 74 bin 446 dolar dibini gördü.

Ancak Bitcoin piyasası hızla toparlandı. Adler Jr.’ın Haziran raporuna göre Bitcoin’in CAGR’i yüzde 31 seviyesine yükselmiş durumda. Adler, “Bu sert toparlanma piyasaya güçlü bir alıcı momentumu girdiğinde uzun vadeli trendin ne kadar hızlı değişebileceğini gösteriyor” açıklamasını yaptı. Bununla birlikte yüzde 31’lik CAGR göstergesinin tarihsel boğa piyasası zirvelerinin hala altında olduğunu, bunun da daha fazla yükseliş potansiyeline işaret ettiğini ekledi.

Ekim İçin 168 Bin Dolar Hedefi

Adler Jr., Ekim ayında Bitcoin’in fiyatının 168 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu fiyat projeksiyonu vadeli işlemler piyasasındaki ve kaldıraç kullanımındaki momentumun devam etmesi varsayımına dayanıyor.

Analistin 168 bin dolar hedefi ayrıca hızlanan büyüme ve önceki boğa koşularında görülen tarihsel kalıplara da dayanıyor. Adler Jr., mevcut piyasa koşullarının ve artan iyimserliğin bu seviyelere ulaşılmasını destekleyebileceğini düşünüyor.

Risk Düzeltmeli Getirilere Dair Tartışma

Öte yandan X kullanıcısı Manu, CAGR göstergesinin yorumlanması konusunda farklı bir yaklaşım önerdi. Manu, volatiliteyi elemek ve riskle düzeltilmiş getirileri öne çıkarmak için CAGR’in standart sapmaya bölünmesini tavsiye etti.

Adler Jr. bu yaklaşımın piyasa performansını daha net şekilde göstereceğini kabul etse de başka bir kritik noktanın altını çizerek “Asıl dönüm noktası, yatırımcılar beklenen getirilere dayanarak kar alımlarına başladığında gelir” dedi. Ona göre Bitcoin’in işlem hacmi 1 milyon adet BTC’yi aştığında ayı piyasası riski artıyor. Çünkü büyük ölçekli kar alımları arz-talep dengesini bozuyor.