XRP Fiyatı İçin Gözler 16 Haziran ve Bitcoin’in 112 Bin Dolar Eşiğinde! Neler Bekleniyor?

XRP coin‘in fiyatı, diğer altcoinlerle birlikte 10 Haziran’a kadar yükselirken, tekrar düşüşe geçti. Kripto para piyasasının kırmızıya dönmesi ve ticaret savaşı endişelerinin geri dönmesiyle bu düşüş yaşandı. Donald Trump’ın onaylanan yeni tek taraflı gümrük vergileri bu düşüşün ana nedeni olarak gösteriliyor. Bu arada ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 2,4’e geriledi ve bu da Fed’in ara verdiği faiz indirimlerine yeniden başlayabileceği umutlarını güçlendirdi. Ancak tüm bu olumlu gelişmelere rağmen XRP fiyatı yüzde 4 düşerek 2,23 dolara geriledi.

Ekonomik ve Siyasi Gelişmelerin XRP Coin Üzerindeki Etkisi

ABD – Çin arasında Londra’da gerçekleşen görüşmeler nadir toprak minerallerine erişim ve Çinli öğrencilerin ABD üniversitelerine erişimi gibi konularda mütevazı ilerleme kaydedilmesini sağladı. Bu gelişmeler jeopolitik gerilimi azalttı ve gerilimin düşmesi genellikle XRP, BTC ve ETH gibi riskli varlıklar olarak kabul edilen kripto paralar için olumlu kabul edilir.

Ancak bu kısa vadeli iyimserlik Başkan Trump’ın kripto para piyasası için endişe verici olarak algılanan yeni tek taraflı gümrük vergilerini açıklamasıyla sönümlendi. Trump’ın bu hamlesi önde gelen ticaret ortaklarına iki hafta içinde nihai gümrük vergisi tekliflerinin gönderileceğini içeriyor. Bu açıklama piyasada olumsuz bir etki yarattı.

Öte yandan Mayıs ayı ABD TÜFE verilerinin beklentilerin altında (yüzde 2,5 beklentiye karşı yüzde 2,4) gelmesi, enflasyondaki soğumanın devam ettiğini gösterdi. Bu durum Federal Reserve’in (Fed) faiz artırımlarına ara verebileceği beklentilerini destekliyor. Bu da XRP dahil tüm önde gelen kripto paralar için uzun vadede olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ayrıca XRP Ledger üzerinde Ondo Finance aracılığıyla tokenize ABD Hazine bonoları işlemlerinin başlaması ve gelecekte bir XRP ETF’sine onay çıkacağı spekülasyonları altcoin‘e olan uzun vadeli ilgiyi artırıyor.

Ripple – SEC Davası ve Kritik 16 Haziran Tarihi

XRP fiyatını etkileyen daha geniş ekonomik faktörlerin yanı sıra, en kritik iç etken Ripple $2.23‘ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile olan devam eden yasal sürecidir. XRP yatırımcılarının gözü davanın önemli bir prosedür tarihi olan 16 Haziran‘da.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse daha önce davayı neredeyse çözüme kavuşturduklarını iddia etmişti. Ancak tarafların Rule 60 kapsamında yaptıkları dosyalama hataları nedeniyle Yargıç Analisa Torres her iki tarafın da bir talebini reddetti. Şimdi SEC‘in ABD Temyiz Mahkemesi’ne bir durum güncellemesi sunması gerekiyor. Bu tarih nihai bir karar tarihi olmasa da sunulacak güncelleme yasal sürecin zamanlamasını yeniden şekillendirebilir.

Uzmanlar, 16 Haziran’ın büyük bir XRP fiyat rallisine yol açmayabileceği görüşünde. Bunun nedeni olarak yasal süreçle ilgili iyimserliğin büyük ölçüde fiyatlara yansımış olması gösteriliyor. Yine de sürecin daha fazla gecikmesi XRP coin fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Buna karşılık mahkemeden gelen olumlu sinyaller kısa vadeli piyasa algısını iyileştirebilir. Herhangi bir anlaşmanın resmi olarak onaylanması için Yargıç Torres’in onayı gerekli olacak ve bu da zaman alabilir.

XRP Analizi ve Bitcoin ile Olan Güçlü İlişkisi

Şu anda XRP fiyatı, Bitcoin $107,041.02 ile 0,91 gibi yüksek bir korelasyon gösteriyor. Bu, XRP’nin fiyat hareketlerinin Bitcoin’in hareketlerini yakından takip etme eğiliminde olduğu anlamına geliyor. Analistler XRP’nin önemli bir sıçrama yapabilmesi için öncelikle Bitcoin’in 112 bin dolar seviyesinin üzerine çıkması gerektiğine işaret ediyor.

Kısa vadede XRP fiyatı 2,33 dolar seviyesinde dirençle karşılaştı ve bu seviyeden geri döndü. Eğer Bitcoin fiyatı 105 bin dolara düşerse XRP fiyatının 2,15 hatta 2,10 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceği öngörülüyor. Ancak Bitcoin’de bir toparlanma mahkemeden gelen olumlu bir haberle bir araya gelecek olursa altcoin’in fiyatının 2,33 dolar direnç bölgesinin üzerine çıkması mümkün görünüyor.

Genel olarak kısa vadeli görünüm belirsizliğini korurken, uzun vadeli yatırımcılar XRP’nin kripto para piyasasındaki üstün rolüne olan inançlarını sürdürüyor. Şimdilik tüm gözler hem Bitcoin’in performansında hem de mahkeme salonunda yaşanacak gelişmelerde.