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  •   Ünlü Milyarder Elon Musk’tan Büyük Ses Getiren Paylaşım: “Bankalar Dolandırıcıdır, Paranızı Kriptoda Tutun”

Ünlü Milyarder Elon Musk’tan Büyük Ses Getiren Paylaşım: “Bankalar Dolandırıcıdır, Paranızı Kriptoda Tutun”

Ünlü milyarder Elon Musk'ın üzerinde "kripto dolandırıcılıktır, paranızı bankalarda tutun" ve "bankalar dolandırıcıdır, paranızı kriptoda tutun" yazan bir görsel paylaşması büyük ses getirdi.
08:31
11 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ünlü milyarder Elon Musk, kişisel Twitter hesabından dikkat çeken bir görsel paylaştı. Musk’ın paylaştığı görselde 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD’de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) iflası, kripto para ticaretine odaklanan ABD bankası Silvergate’in FTX çöküşü sonrası yaşadığı krizi aşamayarak faaliyetlerini sonlandırma kararı alması gibi bankaların çöküşüne ve bunlar karşısında kripto paraların durduğu noktaya atıfta bulunduğu görülüyor.

Elon Musk’ın Dikkat Çeken Paylaşımı

Elon Musk, kişisel Twitter hesabından önünde iki düğme bulunan ve bu düğmeler karşısında kafası karışarak panikleyen bir adamı gösteren görsel paylaştı. Görseldeki kafası karışmış ve paniklemiş olduğu görülen adamın önündeki düğmelerin ilkinde  “kripto dolandırıcılıktır, paranızı bankalarda tutun” yazarken ikinci düğmede “bankalar dolandırıcıdır, paranızı kriptoda tutun” yazıyor. Musk’ın paylaşımı kısa süre içinde 10 milyonun üzerinde görüntüleme alırken, binlerce yorum, RT ve on binlerce beğeni aldı.

Musk’ın özellikle kısa süre önce ABD’de iflas eden SVB’den dolayı böyle bir görsel paylaştığı anlaşılıyor. SVB’nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD’de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri oldu.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), 10 Mart’ta piyasalarda düşüşe neden olan SVB’ye kayyum atandığını bildirdi. FDIC’den yapılan açıklamada, SVB’ye Kaliforniya Finansal Koruma ve Inovasyon Departmanı tarafından sigortalı mevduatları korumak için kayyum atandığı aktarıldı. FDIC’nin açıklamasında, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla SVB’nin toplam varlıklarının yaklaşık 209 milyar dolar ve toplam mevduatının yaklaşık 175.4 milyar dolar olduğu aktarıldı.

Bitcoin’in Doğuşu

Bilindiği gibi Bitcoin‘in (BTC) hikayesi 2008 küresel finansal krizinden öncesine uzanıyor. Yıllar 2008’i gösterirken küresel finansal krizinden en büyüklerinden biri baş gösterdi: ABD mortgage krizi. ABD mortgage krizi, 2008 küresel ekonomik krizinin en büyük sebeplerinden biriydi. ABD’nin konut piyasasında yaşanan kritik düşüş, hem Fed’in hem de piyasaların tüm sistemlerini deyim yerindeyse alt üst etti.

Özellikle 2000’li yılların ortalarından itibaren ABD’de konut fiyatları hızla yükselmeye başlamasıyla ilk temelleri atılan kriz, sadece ABD değil küresel bir etki doğurdu. Bu yükseliş, birçok insanın konut sahibi olma hayallerini gerçekleştirme fırsatını doğurmuştu. Ancak bu masal ne yazık ki pek uzun sürmedi. Öyle ki bu yükseliş, birçok insanın gerçekten karşılayamayacakları düzeylere çıktı.

Düşük kredi notu olan kişilere verilen ipotekli konut kredilerine (diğer adıyla subprime mortgage) olan talebin artmasına yol açtı. Subprimemortgage piyasası, bir süre sonra büyük bir balon oluşturdu ve bu balon patladığında, birçok banka ve finans kuruluşu ya iflasa yaklaştı ya da iflas etti. Bu da doğal olarak dünya ekonomisinde ciddi bir kriz yarattı.

2008 küresel finansal krizi geleneksel bankacılık sistemleriyle ilişkili bazı riskleri ortaya çıkarırken, 2008 aynı zamanda yaratılan ilk kripto para Bitcoin’in doğum yılı olarak kayıtlara geçti.

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