BlackRock’ın 2030 Kripto Para Hedefi, Bugün Açıkladılar

Tüm olumsuzluklara rağmen kripto para piyasalarında kurumsal kabul güçlü biçimde artıyor. ETF girişleri güçlü ve yeni halka açık şirketlerin Bitcoin $107,041.02 rezervleri büyüyor. Üstelik trilyon dolarlık varlık devleri farklı altcoinler için ETF başvuruları da yapıyor. Peki BlackRock’ın bugün duyurduğu hedef ne yönde? Yatırımcıları neler bekliyor?

2030 Kripto Para Hedefi

10 trilyon doların üzerinde varlık yöneten BlackRock dünyanın en büyük varlık yöneticisi. Bireysel yatırımcılar, fonlar, kurumsallar, bankalar ve daha birçok yatırımcı BlackRock aracılığıyla yatırım yapıyor. 2023 yılında kriptodaki fırsatı gören BlackRock BTC ETF başvurusu yaptı ve 1 yıl geçmeden onay geldi.

Ardından ETH ETF için başvuru yapıp onay aldı ve milyarlarca dolarlık kripto parayı müşterileri adına rezervine ekledi. Bugün yaptıkları duyuruda ise 2030 yılına kadar en büyük kripto para varlık yöneticisi olma hedeflerinden bahsettiler.

Bu önemli bir detay ve kripto paralarla ilgili uzun vadeli beklentilerini yansıtıyor. Şirketin bu süreçte müşterilerine daha fazla alternatif kripto para yatırım ürünü sunma potansiyelini de yansıtan açıklamalar Bitcoin ve altcoinlerin geleceği için oldukça pozitif.

LINK Coin ve Solana (SOL)

Altcoinler İran gerilimi nedeniyle bugün düşüşte. Yazı hazırlandığı sırada İranlı yetkililer “İsrail eğer saldırırsa geçmişteki cevaplarımızdan daha sert ve yıkıcı bir karşılık bulacaklar” açıklamasında bulundu. Nükleer anlaşmasını ihlal eden ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen İran sivil uranyum zenginleştirme çabalarının engellenmemesini istiyor.

Trump ise tıkanan müzakereler nedeniyle personellerini Ortadoğu’dan geri çağırdı. Daha önceki açıklamasında Trump “İran’ı vurmak istemiyorum, bu onlar için acı verici olur” tarzında şeyler söylemişti. Hiroşima’ya atom bombası gönderilmeden önceki mesajla bu söylem uyumlu.

Lark Davis son düşüşün o kadar da kötü bir şey olmadığını SOL Coin örneği üzerinden ele aldı.

“SOL 50 günlük EMA, dün MACD boğa kesişimi ile yeniden test edildi. Özellikle ETF haberleri göz önüne alındığında burada iyi bir risk ödülü noktası.”

LINK Coin grafiğini paylaşan Efloud ise kapsamlı bir genel durum değerlendirmesi yaptı.

“Bunlar hiç de kötü kararlar değildi. 12,7 dolarlık destek seviyesinden geri döndü. 15,7 dolarlık direnç seviyesinden düştü. Gün içi açtığım short pozisyonumu 14,1 dolardan kapattım ve bu seviye civarında teyit bekliyorum, ardından long pozisyon açacağım. Doğrudan alım yapmayacağım, nedeni: grafiğin ortasındaki not.”