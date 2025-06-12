Bu Hafta Bilmeniz Gerekenler: ABD, Çin, Ortadoğu ve Kripto Paralarda Kurumsal Talep

Bitcoin $107,041.02 fiyatı son 24 saatte 110.392 dolar ile 107.296 dolar arasında hareket etti. Yazı hazırlandığı sıradaysa BTC 107.400 dolar ile dip seviyeye yakın seyrediyor. Ortadoğu’da gerilimin artacağına dair sinyallerin ortasında yatırımcılar satışa yöneldi. Peki bu hafta kripto paralarda hangi önemli gelişmeler oldu ve yatırımcıların nelere dikkat etmesi gerekiyor. Gözden kaçırmamanız gereken detayları sizin için ele alıyoruz.

ABD-Çin ve Ortadoğu

Eğer bir gelişme kripto para grafiklerine etki ediyorsa o kripto paraların sorunudur. Hem tarifeler hem de Ortadoğu’da gerilimin artacağına dair sinyaller piyasaları fazlasıyla etkiledi.

ABD ve Çin’in Londra’da vardığı anlaşma dün Trump tarafından teyit edildi ve %10 karşılıklı gümrük vergisi, %20 fentanil ile ilgili vergiler ve ilk döneminden kalma %25 gümrük vergisinden oluşan %55’lik temel verginin daha sonra değişmeyecek biçimde devreye alınacağı açıklandı. Trump ve Xi birkaç gün içinde imzaları atacak.

Ortadoğu’daki son gelişmeler bugünkü kripto para düşüşünün temelini oluşturuyor. Nükleer müzakerelerin aksamasının ardından ABD’nin Orta Doğu’daki diplomatik personelini geri çekmeye başlamasıyla gerginlik arttı.

Washington’ın, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine saldırı düzenleyebileceği konusunda uyarıldığı yönündeki haberlerse petrolde sert yükselişi tetikledi. Petrol artışı %7-9 arasındaydı. Bu da risk piyasalarında düşüş anlamına geliyor.

Kripto Paralarla İlgili Bilmeniz Gerekenler

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent 8-9 Temmuz tarihinde sona erecek tarife duraklamasıyla ilgili konuştu. Devam eden müzakerelerin bir kısmı henüz anlaşma safhasına gelmediği için Scott bu tarihin bir süre uzatılabileceğini söyledi. Bessent hakkındaki “sıradaki Fed Başkanı” iddialarına da cevap vererek 2029 yılında görev süresi dolana kadar Bakanlık görevini devam ettireceğini söyledi.

Bazı büyük gelişmeler de oldu. Örneğin GameStop 1,75 milyar dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihracı duyurdu ve bu daha fazla BTC alacağı anlamına geliyor. Ethereum $2,725.94 ETF’leri 18 gündür aralıksız net girişler görüyor ve eğer bugün de seri bozulmazsa altcoin kralı daha büyük kazançlar elde edebilir. Sabah bildirdiğimiz üzere ETH girişleri dün BTC’nin epey üzerindeydi.

SEC, Spot SOL ETF için S-1 Form güncellemesi talep etti. Bu henüz dedikodu aşamasında gibi görünse de önceki ETF onay süreçlerinde yalan olduğunda hemen yalanlandığından ve henüz bir yalanlama görmediğimizden gerçek olma ihtimali artıyor. Eğer doğruluğu teyit edilirse birkaç hafta sonra ilk SOL Coin ETF onayları gelebilir.