Teknik Analiz

Quinten: Altcoin Yatırımcıları Gözünü Ekrandan Ayırmasın, Başlıyor

Özet

  • TOTAL3 grafiği için Quinten yeni ATH yolculuğunun başladığını söylüyor.
  • MVRV-Z skoru henüz BTC gerçek zirvesine ulaşmadı diyor.
  • Kyle tüm olumsuzluklara rağmen BTC'nin güçlü kalmasından memnun.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin (BTC) $107,041.02 fiyatı daha önce birçok kez gördüğümüz filmin tekrarı nedeniyle düşüş yaşıyor. İran yeni bir saldırı başlatabilir açıklamalarıyla savaş riski petrol fiyatını yukarı çekerken kripto paraları da aşağı yuvarladı. Ancak analistler yükselişin devamından oldukça umutlu. Şimdi gelin altcoinler için neler söylediklerine bakalım.

Alt Başlıklar
Altcoinler YükselecekKripto Paralar Zirvede Mi?

Altcoinler Yükselecek

ETH fiyatı düz uzun sürenin ardından tekrar 2.800 doların üzerine çıktı. Altcoinler için umut veren bu hareket yaz aylarında beklenen boğanın ilk büyük sinyali olarak kabul ediliyor. İran sürprizi olmasaydı bugün çok daha farklı şeyler konuşabilirdik. Ancak Quinten halen yükselişten emin. En büyük kripto paraları dışarıda tutan piyasa değeri grafiği “TOTAL3”e bakan analist büyük ralli başlıyor diyor.

“TOTAL3 tüm zamanların en yüksek seviyesine geri dönmek için güzel bir şekilde hazırlanıyor.”

Jelle bu tahmine katıldığını söyledi. Ardından ETH grafiğini paylaşan isim son zirve denemesinin ardından Ether cephesinde mücadelenin bitmediğini yazarak altcoin rallileri için 3.000 doların yaklaştığından bahsetti.

Kripto Paralar Zirvede Mi?

Tarihsel veriler her zaman doğruyu söylemez ancak çoğu zaman haklıdır. BTC’nin henüz zirvede olduğuna, zirveden döndüğüne dair sinyaller yok. Korkuya rağmen 107 bin dolar üstü kapanışlar devam ediyor. Üstelik zirve için izlenen kilit gösterge MVRV-Z’ye dikkat çeken Jelle henüz vakit var diyor.

“MVRV Z-Skoru, döngünün ne zaman zirveye yaklaştığını anlamak için tarihsel olarak harika bir gösterge olmuştur.

Şu anda bir sinyalin yanıp sönmesine bile yakın değil; Bitcoin yükselişi için bolca yer var.”

Bugün 15:30’da ABD ÜFE verisi gelecek ve beklenti önceki ay gelen %2,4’e karşın %2,6 seviyesinde. Eğer dünkü gibi bir sürpriz olursa bu PCE içim umut verici olur ve altcoinleri yukarı çekebilir.

Kyle güncel durumu ele aldı ve şunları yazdı;

“Macro çılgınca davranıyor, ama dürüst olmak gerekirse… her şey normalleşmeye başlıyor.

Petrol 70 doların altına düştü – Ortadoğu’da yeni gerginlik sinyalleri.

S&P 500, BofA’nın tüm göstergelerine göre pahalı.

PPI enflasyon verileri bugün açıklanacak. Durum kızışabilir.

Gümrük vergisi gelirleri Mayıs ayında 22,2 milyar dolar ile rekor kırdı.

Peki Hazine? Geçen haftaki rekoru yakalayarak 10 milyar dolarlık daha geri alım yaptı. Bu piyasa sakin değil. Sadece kaosa alışık.”

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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