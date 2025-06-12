Kripto Para

ABD Hazine Bakanının 2028 Kripto Para Tahmini

Özet

  • ABD Hazine Bakanı Bessent 2028 yılında stablecoinlerin 2 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor.
  • Stablecoinler henüz yeni çeyrek milyar dolara ulaştı.
  • Stablecoin büyümesi kripto paralara daha fazla likidite akması anlamına geliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bugünün korkusu İran’a olası saldırı ve ABD’nin bölgeden çağırdığı personelleri. Jeopolitik risklerin tekrar belirmesi kısa vadeli görünümü olumsuz etkiledi. ABD Hazine Bakanı ise daha uzun vadeli görünümden bahsediyor. Ona göre stablecoinler büyük bir potansiyele sahip ve trilyon dolarlık eşiği aşabilir. Bu elbette kripto paraların genelinin lehine.

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2028 Kripto Para TahminiKripto Paraların Geleceği

2028 Kripto Para Tahmini

Stablecoinler tarihinde ilk defa çeyrek milyar dolar büyüklüğü aştı. Kripto paraların yaşadığı büyüme ile doğru orantılı olarak stablecoinler de güçleniyor. ABD Hazine Bakanı ise daha fazlasının olacağından bahsediyor.

Senato’da verdiği ifadede ABD Hazine Bakanı Scott Bessent stablecoinlerin toplam piyasa değerinin 2028 yılına kadar 2 trilyon dolara ulaşacağını söyledi. Senato Tahsisat Komitesi’nin GENIUS Yasası’nı onaylamasının ardından gelen bu açıklama ABD’nin stablecoinlere devlet politikası olarak güçlü bir destek vereceği yorumlarını doğuruyor.

Haksız da değiller çünkü ABD tahvilleri için stablecoinler doğal talep doğuruyor.

“ABD hazinesi veya T-bonoları tarafından desteklenen stablecoin mevzuatının ABD dolarının kullanımını tüm dünyada genişletecek bir pazar yaratacağına inanıyorum.

2 trilyon doların çok makul bir rakam olduğunu düşünüyorum ve bu rakamın çok daha üzerine çıkabileceğine inanıyorum.

ABD dolarının rezerv para birimi olarak tarihindeki birçok aşamada, birçok insan ABD dolarının rezerv para birimi statüsünü kaybedeceğini varsaymıştı, ancak her zaman bunu pekiştiren yeni bir mekanizma ortaya çıkmıştır.”

Trump bu yılın Ağustos ayına kadar stablecoin mevzuatını masasında görmek istiyor. İmza için hazırlanan tasarı ilk onayı alsa da henüz süreç bitmedi. Temsilciler Meclisindeki tasarıyla (STABLE) GENIUS’un birleştirilmesi gerekecek.

Kripto Paraların Geleceği

Tek başına stablecoinlerin 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaşması kripto para piyasalarındaki likiditenin önemli ölçüde güçlenmesi anlamına gelir. Bugün kripto paraların toplam değer 3 trilyon doların üzerinde ve tek başına stablecoinlerle bu rakam 5 trilyon doları aşacak. Bununla doğru orantılı olarak kripto paralara ilgi artacağından fiyatın da yukarı tırmanması bekleniyor.

Ayrıca sadece Tether veya Circle değil bu alanda birçok geleneksel finans devi de varlık gösterecek. PayPal şimdiden başladı. Bank of America kendi stablecoinini ihraç etmeye hazırlanıyor. Üstelik PayPal gibi geleneksel finans devleri Ethereum $2,725.94 gibi kriptonun amiral gemisi ağlarında bu tokenleri ihraç ediyor. Yani altcoinlerle stablecoinler ayrılamayacak kadar iç içe.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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