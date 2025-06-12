RIPPLE (XRP)

Ripple CEO’su ve İddialı 5 Yıllık Hedef Açıklamaları, XRP Coin’in Geleceği

Özet

  • Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, XRP Ledger'ın beş yıl içinde SWIFT'in küresel likiditesinin %14'ünü ele geçireceğini söyledi.
  • Ripple EVM uyumlu bir yan ağ duyurdu.
  • Ripple davası için 16 Haziran'a kadar mahkemeye uzlaşı başvurusu yapılmalı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Piyasa değerine göre en büyük altcoinlerden olan XRP Coin yıllardır süren hukuk mücadelesini kazandı. ETF onayı için de süreç ilerliyor. Artık XRPL ekosisteminin inşa için çabalayan Ripple $2.23, SEC ile boğuşurken kaybettiği yıllarını hızla telafi etmeyi hedefliyor. Peki Ripple CEO’sunun beklentileri ne yönde?

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Ripple Haberleri

Ödeme hizmetleri için blockchain altyapısı son derece avantajlı ve şimdiden sektördeki devler tarafından benimseniyor. SWIFT hali hazırda küresel ödeme altyapısı olarak en büyük rakip ve o da kripto tabanlı çözümler üzerinde çalışıyor. Singapur’da düzenlenen XRP Ledger Apex 2025 etkinliğinde konuşan Ripple CEO’su SWIFT’in pazar payının ciddi bir kısmını 5 yıl içinde ele geçirebileceklerini söyledi.

“SWIFT’in bugün iki bileşeni var – mesajlaşma ve likidite. Likidite bankalara ait. Ben mesajlaşmadan ziyade likiditenin önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer tüm likiditeyi siz sağlıyorsanız, bu XRP için iyidir. Yani beş yıl içinde %14 diyebilirim.”

Eğer böyle bir oran yakalanırsa bu XRP Coin için daha fazla kullanım alanıyla birlikte fiyat artışı anlamına gelir.

SWIFT işlemleri için 20-30 dolara varan ücretler doğuyor ve kriptoda örneğin XRPL ağında bu 0,01 doların da altında. Solana gibi ağlardaysa neredeyse bu sıfır. Elbette bu süreçte SWIFT boş durmuyor Kasım ayında yapılacak ISO 20022 yükseltmesiyle ödeme altyapı devi gelecekte de payını korumak için blockchain entegrasyonuna aktif olarak geçiş yapacak.

XRP Coin

Davayla alakalı son dosya prosedürden dolayı iade edilmişti. Nisan ayında 60 günlük uzlaşma süreci başlatıldı ve 16 Haziran tarihine kadar mahkemeye uzlaşı için evrakların sunulması bekleniyor. Yani birkaç gün sonra davanın resmen noktalanmasıyla XRP Coin bir miktar artış görebiliriz. Ancak başvuru yapılmazsa temyiz sürecinin devam edeceği yönündeki tartışmalar piyasaları kaplar ve 2026 yılına uzayacak davanın endişesi grafiğe yansır.

İran ile artan gerilim ve petrol fiyatındaki artış jeopolitik risklerin risk piyasalarını vurmasına neden oldu. XRP Coin de 2,3 dolar seviyesini kaybederek 2,2 dolar desteğini hedefliyor. İlerleyen saatlerde gerilimi tırmandıran açıklamalar görmezsek piyasalar normalleşebilir. 2,38 ve 2,55 dolar hedefleri XRP Coin için güncel.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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