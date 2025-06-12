Kripto Para

POPCAT, WIF Coin Yorum, Yaz Ayları İçin Kripto Para Beklentileri

Özet

  • AltcoinSherpa eğer BTC yükselişi devam etmezse POPCAT, WIF gibi altcoinlerde %30-50 düşüş bekliyor.
  • POPCAT 0,34-0,32 dolara gerileyebilir.
  • Patrick Scott: Kripto paranın ilk gerçek anlamda benimseme odaklı döngüsü yaşanıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin (BTC) $107,041.02 fiyatı tekrar 110 bin dolar bölgesinden uzaklaştı ve geride bıraktığımız saatlerde 107.320 dolara kadar geriledi. Enflasyon verisi ve Çin anlaşması dün motive edici olsa da İran’ın agresif açıklamaları ve ABD’nin personellerini bölgeden çağırması jeopolitik gerilimin artması riskini beraberinde getirdi. Peki kripto para analistlerinin tahminleri ne yönde?

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Bitcoin ve AltcoinlerYaz Ayları Kripto Para Tahminleri

Bitcoin ve Altcoinler

Altcoinler yüzde 4 civarında kayıpla güne başlarken BTC henüz 107.800 dolarlık eşiği geri alabilmiş değil. Yükseliş yapısı için bu hafta kilit bölgenin korunması gerektiğinden bahsetmiştik. Ali Martinez ise daha fazlasının gerekli olduğunu aksi taktirde 107 bin dolara düşüş görebileceğimizi söylüyor.

“BTC’nin yükseliş ivmesini sürdürmesi için 108.300 doların üzerinde kalması gerekiyor. Bu seviyeyi kaybetmek 107.000 dolara düşüşü tetikleyebilir!”

POPCAT ve WIF Coin örneklerini veren AltcoinSherpa takma isimli analist %30-50 arasında yeni kayıplarla yüzleşme riskinden bahsediyor. Örneğin aşağıdaki grafikte POPCAT fiyatının 0,34 dolara işaret etti.

“Bu kripto paralar için (WIF, POPCAT vs) için yakında karar anı gelecek; bu sadece daha düşük bir zirve oluşmuş olabilir. Her şey Bitcoin’e bağlı. Eğer zirveleri aşarsa bunlarda yeni tepeler görebiliriz. Ancak tersi senaryoda WIF, POPCAT gibi altcoinlerde %30 ile %50 arasında kayıplar görebiliriz.”

Yaz Ayları Kripto Para Tahminleri

Tarifelerle alakalı sorunların Temmuz ayına kadar ve muhtemelen yeni ayın ilk birkaç haftası bitmeden büyük ölçüde çözülmesi gerekiyor. ABD yetkilileri Çin ile anlaşılan oranların artık tekrar değişmeyeceği ve sabit kalacağını söyledi yani bu nihai anlaşma olarak imzalandı. AB ise Temmuz ayının ilk birkaç haftasında anlaşmanın tamamlanabileceğinden bahsediyor. Hindistan, Japonya gibi ülkeler ise imza aşamasına hiç olmadığı kadar yakın.

Yani makro cephede yazın devamı kripto paralar için güzel. Patrick Scott ise yaz aylarında stablecoin gelişmelerinin gölgesi altında kriptoda daha iyi ortam bekleyenler arasında.

“Circle halka açıldı ve kısa sürede 30 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Tether odaklı stablecoin ağı Plasma 5 dakikada yarım milyar dolar topladı. Toplam stablecoin arzı ilk kez çeyrek trilyon doları aştı.

Bitcoin, fiat para sisteminden kaçış yolu sunarken kripto paraların gerçek anlamda benimsenmesi stablecoinler aracılığıyla tüm dünyaya yayılıyor.

Kabul süreci devam ediyor. Düzenlemeler yakında netleşecek. T-bonolar ve özel krediler gibi diğer varlıklar da kripto ağlarına geliyor. Ve tokenize edilen varlıklar arttıkça, blockchain tabanlı bir finansal sistem için ivme de artıyor. Kripto paranın ilk gerçek anlamda benimseme odaklı döngüsü yaşanıyor.”

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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