Bitcoin (BTC) ve altcoin'ler, dev kripto bankası Silvergate Bank'ın potansiyel iflasıyla ilgili gelişmelerin ardından yönünü aşağı çevirirken kripto para balinalarının da harekete geçtikleri görülüyor.

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Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler, dev kripto bankası Silvergate Bank’ın potansiyel iflasıyla ilgili gelişmelerin ardından yönünü aşağı çevirirken kripto para balinalarının da harekete geçtikleri görülüyor. Bir balinanın en büyük altcoin Ethereum (ETH) için yaptığı satış hazırılığı da bu durumu doğruluyor.

Ethereum Balinasının Satış Hazırlığı

Kripto veri platformu Lookonchain kısa süre önce bir Ethereum balinasının kripto para borsası Binance‘a güncel fiyatlarla 25.4 milyon dolara karşılık gelen 15 bin 400 ETH’yi transfer ettiğini bildirdi. Veriler balinanın 2022’nin Aralık ayında 11.48 milyon dolar değerinde USDC karşılığında 8 bin 559 ETH satın aldığını ve yine aynı ay içinde Binance’tan 9.01 milyon dolar karşılığında 7 bin 150 ETH aldığını gösteriyor.

Ethereum balinasının ortalama ETH maliyeti bin 305 dolarda ve güncel fiyatlarla satış yapması halinde 4 milyon dolar kar edebilir. Ethereum balinasının elindeki ETH miktarı fiyatı sert düşürecek kadar yüksek olmasa da zincirleme satış baskısına neden olabileceği için tehlikeli olarak yorumlanıyor.

ETH, 192.3 milyar dolar piyasa değeri ile gün içinde kaydettiği yüzde 4,47 düşüşle bin 552 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

CoinMarketCap’in (CMC) sağladığı verilere göre Bitcoin, gün içinde kaydettiği yüzde 4,23 düşüşle 22 bin 450 dolardan el değiştiriyor. CMC’nin günün en çok kazandıran ve kaybettiren kripto para listeleri altcoin’ler arasında önemli ayrışma olduğuna işaret ediyor.

Günün en çok kazandıran kripto paralar listesinde başı yüzde 6,94 yükselişle 44,22 dolardan işlem gören ssv.network (SSV) çekerken onu yüzde 5,67 yükselişle 1,05 dolardan işlem gören ImmutableX (IMX) ve yüzde 5,63 yükselişle 10 bin 924 dolardan işlem gören yearn.finance (YFI) takip ediyor. Öte yandan günün en çok kaybettiren kripto paralar listesinde ise ilk sırada yüzde 14,16 düşüşle 0,0001518 dolardan işlem gören Terra Classic (LUNC) yer alırken onu yüzde 14,02 düşüşle 2,68 dolardan işlem gören dYdX (DYDX) ve yüzde 10,88 düşüşle 37,87 dolardan işlem gören Bitcoin SV (BSV) takip ediyor.