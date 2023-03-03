Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Kırmızı Alarm! Coin’lerini Binance’a Aktardı! Balinadan O Altcoin İçin Korkutan Hazırlık!

Kırmızı Alarm! Coin’lerini Binance’a Aktardı! Balinadan O Altcoin İçin Korkutan Hazırlık!

Bitcoin (BTC) ve altcoin'ler, dev kripto bankası Silvergate Bank'ın potansiyel iflasıyla ilgili gelişmelerin ardından yönünü aşağı çevirirken kripto para balinalarının da harekete geçtikleri görülüyor.
12:41
3 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler, dev kripto bankası Silvergate Bank’ın potansiyel iflasıyla ilgili gelişmelerin ardından yönünü aşağı çevirirken kripto para balinalarının da harekete geçtikleri görülüyor. Bir balinanın en büyük altcoin Ethereum (ETH) için yaptığı satış hazırılığı da bu durumu doğruluyor.

Ethereum Balinasının Satış Hazırlığı

Kripto veri platformu Lookonchain kısa süre önce bir Ethereum balinasının kripto para borsası Binance‘a güncel fiyatlarla 25.4 milyon dolara karşılık gelen 15 bin 400 ETH’yi transfer ettiğini bildirdi. Veriler balinanın 2022’nin Aralık ayında 11.48 milyon dolar değerinde USDC karşılığında 8 bin 559 ETH satın aldığını ve yine aynı ay içinde Binance’tan 9.01 milyon dolar karşılığında 7 bin 150 ETH aldığını gösteriyor.

Ethereum balinasının ortalama ETH maliyeti bin 305 dolarda ve güncel fiyatlarla satış yapması halinde 4 milyon dolar kar edebilir. Ethereum balinasının elindeki ETH miktarı fiyatı sert düşürecek kadar yüksek olmasa da zincirleme satış baskısına neden olabileceği için tehlikeli olarak yorumlanıyor.

ETH, 192.3 milyar dolar piyasa değeri ile gün içinde kaydettiği yüzde 4,47 düşüşle bin 552 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

CoinMarketCap’in (CMC) sağladığı verilere göre Bitcoin, gün içinde kaydettiği yüzde 4,23 düşüşle 22 bin 450 dolardan el değiştiriyor. CMC’nin günün en çok kazandıran ve kaybettiren kripto para listeleri altcoin’ler arasında önemli ayrışma olduğuna işaret ediyor.

Günün en çok kazandıran kripto paralar listesinde başı yüzde 6,94 yükselişle 44,22 dolardan işlem gören ssv.network (SSV) çekerken onu yüzde 5,67 yükselişle 1,05 dolardan işlem gören ImmutableX (IMX) ve yüzde 5,63 yükselişle 10 bin 924 dolardan işlem gören yearn.finance (YFI) takip ediyor. Öte yandan günün en çok kaybettiren kripto paralar listesinde ise ilk sırada yüzde 14,16 düşüşle 0,0001518 dolardan işlem gören Terra Classic (LUNC) yer alırken onu yüzde 14,02 düşüşle 2,68 dolardan işlem gören dYdX (DYDX) ve yüzde 10,88 düşüşle 37,87 dolardan işlem gören Bitcoin SV (BSV) takip ediyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
SEC Altcoin Davasında Yargıcı Çileden Çıkardı! Bu İki Oldu! Binance Ne Yapacak?
SEC Altcoin Davasında Yargıcı Çileden Çıkardı! Bu İki Oldu! Binance Ne Yapacak?
Shiba Inu Yatırımcısını Zengin Edecek Mi? 2023 Sonu Tahmini İki Farklı Makineden Geldi!
Shiba Inu Yatırımcısını Zengin Edecek Mi? 2023 Sonu Tahmini İki Farklı Makineden Geldi!
2023’de Yıldızı Parladı! Bir Ayda Yüzde 40 Kazanç! Altcoinde Ralli Sürecek Mi?
2023’de Yıldızı Parladı! Bir Ayda Yüzde 40 Kazanç! Altcoinde Ralli Sürecek Mi?
Binance Yaparım Dedi Ve Yaptı! Binance Sayesinde Altcoin’in Yatırımcıları Milyoner Olabilir Mi?
Binance Yaparım Dedi Ve Yaptı! Binance Sayesinde Altcoin’in Yatırımcıları Milyoner Olabilir Mi?
Dev Şirketten Altın Değerinde Uyarı! 22 Mart Geldiğinde Kripto Paraların Kaderi Belli Olacak!
Dev Şirketten Altın Değerinde Uyarı! 22 Mart Geldiğinde Kripto Paraların Kaderi Belli Olacak!
2023 Boğası? 4 Popüler Analistin Kripto Para Tahmini! Bitcoin ve Altcoinler Yorum!
2023 Boğası? 4 Popüler Analistin Kripto Para Tahmini! Bitcoin ve Altcoinler Yorum!
Mart Ayı Bu Altcoinlere Yaramadı! 5 Kripto Paraya Dikkat!
Mart Ayı Bu Altcoinlere Yaramadı! 5 Kripto Paraya Dikkat!
Bu Çok Başka! Kriptonun Ters İndikatörüne İşlem Açabileceksiniz!
Bu Çok Başka! Kriptonun Ters İndikatörüne İşlem Açabileceksiniz!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Mart Ayının Yıldızı Olacak Deniyordu! MATIC Coin Alınır Mı? Güncel MATIC Coin Yorumu!
Kripto Analistlerinin Listesi! Ünlü Analistler Neden Bitcoin Düşüşünü Bekliyor?
Yatırımcılar Dertli! Bitcoin Öncülüğünde ADA ve Bu 3 Altcoin Gözle Görülür Düşüş Yaşadı! Fiyat Toparlanır Mı?
Yine Konuştu! 2018 Bitcoin Dibini Bilmişti! BTC ve Fetch (FET) Hedeflerini Açıkladı!
Ethereum Fiyat Analizi: En Büyük Altcoin İçin Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Aman Dikkat! Büyük Patlama Yapan Bu Altcoin İçin ‘Yok Artık’ Dedirtecek İddia!
NFT Pazaryerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Rekabetteki Son Durum!
Kıyasıya Rekabet Fırsat Getirecek Mi? NFT’lerde Güçlü Hareketlilik!
Blur AirDrop Operasyonu! Dev Balina Şimdiye Kadarki En Büyük Token Satışını Yaptı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023