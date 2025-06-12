BTC ve ETH ETF Verileri, Kripto Para Piyasaları İçin Bugünkü Tahminler

Kral kripto para birimi yönünü tekrar aşağı çevirdi ve yaklaşan G7 zirvesinde tarifelerle ilgili anlaşmalara dair açıklamalar görmeyi bekliyoruz. BTC 107.600 dolardan alıcı buluyor. AVAX, ADA gibi altcoinler ise güne yüzde 5’e dayanan kayıplarla devam ediyor. Peki kripto para ETF’lerinde son durum ne?

Kripto Paralar Tahmin

Bugün Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin peş peşe açıklamalarıyla güne başlayacağız. Burada göreceğimiz potansiyeli vurgular fiyatlar üzerinde etkili olabilir. Öğleden sonra ise ABD üretici enflasyonu verisi gelecek ve burada manşet ÜFE için %2,6 bekleniyor. Önceki ay gelen %2,4’e kıyasla beklenen artış ay sonu açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları verisi için negatif sinyal olabileceğinden ABD piyasa açılışı öncesinde düşüş gelebilir.

Yarın büyük bir gelişme yok. 15-17 Haziran G7 zirvesi var ve ABD ile tarife anlaşma için çabalayan ülkelerin buradaki görüşme fırsatlarını anlaşmayı tamamlama için kullanma ihtimali var. Çin ile sorun çözüldüğü için herkes ABD ile uzlaşabileceğini düşünmeye başladı ve bu oldukça olumlu.

Günün ilerleyen saatlerinde BTC fiyatının 107.800 dolar altı kapanışlara devam etmesi altcoinlerde daha fazla kaybı tetikleyebilir. Ortadoğu’da henüz detayları netleşmemiş bir hareketlilik var ve ABD yetkililerinin “endişelerine dair” net açıklamalar yapmasıyla kripto üzerindeki korku dağılabilir/artabilir.

Kripto Para ETF Verileri

5 Haziran çıkışlarından bugüne BTC ETF girişleri istikrarlı biçimde devam ediyor. Dün Çin uzlaşısının Trump tarafından teyidi ve TÜFE verisinin olumlu gelmesiyle 164,6 milyon dolarlık net giriş gördük. Bu haftaki net girişler 1 milyar dolara yaklaştı. Ancak bugünkü piyasa açılışıyla birlikte jeopolitik gerilimden kaynaklı endişelerin çıkışları tetikleme riski var. Eğer böyle bir negatiflik yaşanırsa günlük kapanışta kayıpların arttığını görebiliriz.

ETH ETF’leri uzun süredir net girişler yaşıyor. Üstelik girişler katlanarak artmakta. Dünkü 2.800 doları aşan fiyat hareketi ETF kanalında 240 milyon dolarlık net girişi beraberinde getirdi. Ethereum $2,725.94 girişleri BTC’yi geride bırakırken en büyük giriş BlackRock müşterilerinden geldi. Hem BTC hem de ETH ilgisi BlackRock tarafında oldukça güçlü ve bu piyasa geneli için motive edici.