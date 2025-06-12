Kripto Para

BTC ve ETH ETF Verileri, Kripto Para Piyasaları İçin Bugünkü Tahminler

Özet

  • BTC ETF girişleri 164,6 milyon dolar.
  • ETH ETF'leri BTC ürünlerinden daha fazla (240 milyon dolar) ilgi gördü.
  • BTC 107.700 $
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kral kripto para birimi yönünü tekrar aşağı çevirdi ve yaklaşan G7 zirvesinde tarifelerle ilgili anlaşmalara dair açıklamalar görmeyi bekliyoruz. BTC 107.600 dolardan alıcı buluyor. AVAX, ADA gibi altcoinler ise güne yüzde 5’e dayanan kayıplarla devam ediyor. Peki kripto para ETF’lerinde son durum ne?

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Kripto Paralar TahminKripto Para ETF Verileri

Kripto Paralar Tahmin

Bugün Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin peş peşe açıklamalarıyla güne başlayacağız. Burada göreceğimiz potansiyeli vurgular fiyatlar üzerinde etkili olabilir. Öğleden sonra ise ABD üretici enflasyonu verisi gelecek ve burada manşet ÜFE için %2,6 bekleniyor. Önceki ay gelen %2,4’e kıyasla beklenen artış ay sonu açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları verisi için negatif sinyal olabileceğinden ABD piyasa açılışı öncesinde düşüş gelebilir.

Yarın büyük bir gelişme yok. 15-17 Haziran G7 zirvesi var ve ABD ile tarife anlaşma için çabalayan ülkelerin buradaki görüşme fırsatlarını anlaşmayı tamamlama için kullanma ihtimali var. Çin ile sorun çözüldüğü için herkes ABD ile uzlaşabileceğini düşünmeye başladı ve bu oldukça olumlu.

Günün ilerleyen saatlerinde BTC fiyatının 107.800 dolar altı kapanışlara devam etmesi altcoinlerde daha fazla kaybı tetikleyebilir. Ortadoğu’da henüz detayları netleşmemiş bir hareketlilik var ve ABD yetkililerinin “endişelerine dair” net açıklamalar yapmasıyla kripto üzerindeki korku dağılabilir/artabilir.

Kripto Para ETF Verileri

5 Haziran çıkışlarından bugüne BTC ETF girişleri istikrarlı biçimde devam ediyor. Dün Çin uzlaşısının Trump tarafından teyidi ve TÜFE verisinin olumlu gelmesiyle 164,6 milyon dolarlık net giriş gördük. Bu haftaki net girişler 1 milyar dolara yaklaştı. Ancak bugünkü piyasa açılışıyla birlikte jeopolitik gerilimden kaynaklı endişelerin çıkışları tetikleme riski var. Eğer böyle bir negatiflik yaşanırsa günlük kapanışta kayıpların arttığını görebiliriz.

ETH ETF’leri uzun süredir net girişler yaşıyor. Üstelik girişler katlanarak artmakta. Dünkü 2.800 doları aşan fiyat hareketi ETF kanalında 240 milyon dolarlık net girişi beraberinde getirdi. Ethereum $2,725.94 girişleri BTC’yi geride bırakırken en büyük giriş BlackRock müşterilerinden geldi. Hem BTC hem de ETH ilgisi BlackRock tarafında oldukça güçlü ve bu piyasa geneli için motive edici.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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