12 Haziran Kripto Para Düşüşü ve Beklentiler

Bitcoin (BTC) $107,041.02 fiyatı son 24 saatte yüzde 2’ye yakın oranda düştü ve bunun altcoinlerde karşılığı daha fazla oldu. 110 bin doları aştıktan sonra BTC’nin yaşadığı kayıplar Ortadoğu’da artan gerilimin ortasında gerçekleşti. Tarifelerle alakalı sorunlar ortadan kalkmaya başlarken kriptoyu yine jeopolitik gerilim vurdu. Peki beklentiler ne yönde?

Kripto Para Düşüşü

ABD bugün erken saatlerde güvenlik riskleri nedeniyle Irak Büyükelçiliğini kısmen tahliye etmeye hazırlandığını duyurdu. Ardından petrol fiyatı %5’e yakın artış yaşadı ve körfez bölgesi için İngiltere gibi ülkelerden daha fazla uyarı geldiğini gördük. Bölgede artan gerilim nedeniyle piyasalar düşüş yaşasa da tahliye kararıyla ilgili net ve detaylı açıklamalar görmedik.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), artan gerginlik nedeniyle gemilere Körfez, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndan geçerken dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Aynı dakikalarda İran ordusunun yüksek alarm seviyesine geçtiği bilgisi paylaşıldı.

ABD’nin hayati öneme sahip olmayan personel ve ailelerinin Irak, Bahreyn ve Kuveyt’ten ayrılmasını istemesinin arkasındaki gerekçe bilinmese de İran ile çatışma riski gündemde. Fakat en gergin günlerde bile İran’in birkaç drone, başarısız füze atışıyla dozu düşürdüğü zamanlar gördük. Hatta saldırı için Cuma günü ABD piyasa kapanışını beklediği için İran alaya bile alınmıştı.

Kripto Paralar Yükselebilir

Tahliyelerin arkasından farklı bir şey çıkmazsa ve tek sorun İran’ın saldırısına dair istihbarat ihtimaliyse piyasalarda toparlanma görebiliriz. İran’ın saldırı için Cuma piyasa kapanışlarını beklediğini birçok kez gördük ve nükleer için müzakere görüşmelerinde ABD ile önemli aşamaya geldiler.

Piyasalarda gerilimin etkisini azaltmak isteyen ABD’nin harcama sınırlamaları kapsamında bölgedeki personellerinin sayısını azalttığı yönünde açıklamalar yapması mümkün. Ancak Birleşik Krallığın yaptığı uyarı bu sefer durumun daha farklı olabileceğini gösteriyor düşüşün halen tersine dönmeme sebebi de bu olabilir.

Bitcoin (BTC) için korunması önem arz eden bölge 107.800 dolar ve şimdilik fiyat bu alanın üzerinde. Ancak kilit seviye kaybedilirse 102.500 dolara başka bir keskin düşüş gelebilir. Üstelik henüz yükselişten payını alamayan altcoinler bu senaryoda geçtiğimiz yılki diplerini de test edebilir. ETH halen 2.772 dolarda olduğu için altcoinlerde korkulacak ölçüde düşüş henüz başlamadı.