Kripto Para Hukuku

Önemli Gelişme: ABD Kripto Para Yasası Sonunda Onaylandı

Özet

  • GENIUS Senato'da 68-30 oyla onay aldı ancak nihai oylama haftaya.
  • Temsilciler Meclisi STABLE isimli tasarı üzerinde çalışmaya devam ediyor.
  • Senato ve Temsilciler Meclisi 2 tasarıyı tek bir tasarıya dönüştürmek zorunda, Ağustos ayına kadar yasa Trump'ın önüne gidebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yılan hikayesine dönen kripto para yasaları nihayet ilerliyor. 2022 FTX çöküşünde Biden yönetimi hızla kripto para regülasyonlarının oluşturulması gerektiğini söyleyip durdu. Aylardır da Cumhuriyetçiler tarafından hazırlanan kripto para yasasının engellemenin yollarını arıyorlardı. Dile kolay neredeyse 3 yıldır beklenen yasa sonunda onay alıyor.

Alt Başlıklar
ABD Kripto Para YasasıGENIUSKripto Para Yasasının Süreci

ABD Kripto Para Yasası

GENIUS daha önce birçok kez detaylarını paylaştığımız üzere ABD Senatosu’nda hazırlanan stablecoin düzenlemesini içeriyordu. Aynı zamanda Temsilciler Meclisinde de devam eden bir yasa çabası var. Bugün Ulusal İnovasyonun Yönlendirilmesi ve Kurulması Yasası yani GENIUS için oylama yapıldı ve 68’e 30 oyla lehte sonuçlandı. Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott bu yasanın hem inovasyon hem de ABD çıkarları için önemli bir zafer olduğundan bahsetti.

“Açıkça söyleyeyim, bu tesadüfen olmadı. Bu, bizim liderliğimiz sayesinde oldu. Washington’un harekete geçemeyeceğini söyleyenlere yanıldıklarını hatırlattık.”

New York Senatörü Chuck Schumer, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar ve Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren elbette beklendiği gibi yasaya hayır oyu verdi. Ancak Arizona ve daha birçok eyaletteki Demokrat Senatörler tasarıyı destekledi.

GENIUS

Bu yasa stablecoinlerin tamamen ABD doları veya likit varlıklarla desteklenmesini zorunlu hale getiriyor. UST benzeri faciaların önlenmesi veya karşılıksız stablecoin basımının önüne geçilmesi için oldukça önemli.

Ayrıca GENIUS ile piyasa değeri 50 milyar doların üzerinde olan ihraççılar için yıllık denetim zorunlu hale getirilecek. Bu tanıma uyan sadece Tether ve o da ABD dışında. ABD dışında olması hiçbir anlam ifade etmiyor Tether denetlenecek hem de düzenli olarak. Bu kripto para yatırımcıları için harika çünkü piyasa sürüldüğünden bu yana her üç ayda bir USDT FUD’ı duymaktan gına gelmişti artık kripto paralara güven gelmeli. Geliyor da.

Kripto Para Yasasının Süreci

Süreç devam ediyor ve nihai oylama olacak. Trump daha önce Ağustos ayından evvel masasında kripto para yasasının görmek istediğinden bahsetmişti. Pazartesi günü iki parti tartışmaları kısaltarak nihai oylamayı öne almak suretiyle sonraki aşamaya geçecek.

Temsilciler Meclisinde de STABLE kısaltmalı bir stablecoin yasası var ve Mayıs ayında 32-17 oyla komiteden geçti. Henüz Meclis oylamasına alınmadı, GENIUS ile aynı konuda tasarı olduklarından ikisinin birlikte ilerlemesi ve iki yasanın uzlaşı komisyonuyla tek bir tasarıya dönüşmesi gerekiyor.

Demokratların Senato’da ilerlemeyi sağlayacak desteği vermiş olması Temsilciler Meclisi için de umut verici. Eğer bu kararlılık ve iki partinin (büyük ölçüde) desteği devam ederse Ağustos ayına kadar yasa son halini alıp Trump’ın önüne gidebilir.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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