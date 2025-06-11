ETH, AAVE ve SOL Coin Fırsat Noktasında Olabilir, İşte Analist Fiyat Hedefleri

BTC gün boyu 110 bin dolar seviyesinde oyalandıktan sonra 109 bin dolar eşiğinde alıcı buluyor. Kötü bir haber yok ve Trump artık Çin anlaşmasının tamamlandığı müjdesini verdi. Faiz indirimleri için umut verici biçimde TÜFE verisi olumlu geldi. Yarın ÜFE gelecek ve ay sonunda PCE ile piyasaların daha da hareketlendiğini göreceğiz.

Ethereum (ETH)

2.800 dolarlık fiyat nihayet aşıldı ve yazı hazırlandığı sırada ETH 2.832 dolardan alıcı buluyor. ETHBTC paritesi için bu oldukça önemliydi ve günlük kapanışla yatırımcıların risk iştahı artabilir. Özellikle ETF cephesinde ne olduğuna da bakacağız çünkü uzun süredir devam eden net girişler (Çin tartışmalarına rağmen devam etti) eğer ivme kazanırsa bu altcoin yazı boğası için harika olacak.

Lark Davis yazı hazırlandığı sırada paylaştığı değerlendirmesinde ETH için birçok göstergenin daha fazla yükselişe işaret ettiğinden bahsetti.

“Ethereum $2,725.94 şu anda büyük bir alım satım fırsatı sunuyor. İşlem hacmi artıyor ve Bitcoin $107,041.02‘e karşı farklı bir güç sergiliyor. Balinaların alım yaptığına dair söylentiler de cabası. Teknik göstergeler Bitcoin’e çok benziyor. RSI henüz aşırı alım seviyesinde değil. MACD şu anda boğa kesişmesi yaşıyor. Stokastik Osilatör yükseliyor, ancak henüz zirveye ulaşmadı. Her şey harika görünüyor.”

Solana (SOL) ve AAVE

Henüz yalanlanmadı ve muhtemelen ihraççılardan bir sızıntı olarak “SEC’in SOL ETF’leri için S-1 Form güncellemeleri talep ettiğini” dün öğrendik. Bu da bize 2-3 hafta içinde ETF onayı gelebileceğini söylüyor. SOL Coin eğer Spot ETF onayı alan üçüncü kripto para olursa bu onun için oldukça motive edici olacaktır. Risk ve ödül oranı yüksek olduğu için hedge fonlar buna yoğun ilgi gösterebilir. Üstelik bu başka ETF onaylarının da önünü açan bir karar olur.

SOL Coin fiyatı tam da bu sebeplerden 158 dolar üzerindeki yerini sağlamlaştırdı. DaanCrypto ise aşağıdaki grafiği paylaşarak şunları yazdı;

“SOL, Nisan ayında haftalık 200MA/EMA seviyesinden geri sıçradı. O andan itibaren sağlam bir sıçrama yaşadı, ancak son haftalarda meme coin ortamının pek iyi olmaması nedeniyle durdu. Ancak dün, ETF’nin yakında onaylanabileceğine dair haberler çıkmasıyla işler değişti. Yukarıda önemli seviye ~200 dolar civarında kalmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerine çıkarsa, tüm zamanların en yüksek seviyesine bir kez daha ulaşabileceğini düşünüyorum. O zamana kadar, son bir buçuk yıldır fiyatlar bu seviye civarında dalgalandı, bu nedenle net bir kırılma olana kadar dalgalı seyrin devam edeceğini varsaymak güvenli olacaktır.”

Peki AAVE için beklentiler ne yönde? DeFi ve Ethereum ekosistem tokenlerine önümüzdeki aylarda da ilginin güçlü kalmasını bekliyoruz. Bu yüzden AAVE iyi bir alternatif olabilir. Nitekim aynı analist AAVE için aşağıdaki grafikle birlikte yükseliş beklentisini paylaştı.

“2 yıl boyunca dalgalandı, geçen yıl kırıldı ancak tekrar aralığın en yüksek seviyesini test etmek için geri geldi. O andan itibaren geriye bakmadı ve DeFi genel olarak güçlü seyretti ve son zamanlarda ETH’nin gücünden yararlandı. 450 dolar, büyük bir yükseliş için önemli bir seviye. Bu seviyeyi grafiğinizde tutmanız iyi olabilir, çünkü bir noktada gerçek çılgınlık başlayabilir.”