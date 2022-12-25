Kripto para yatırımcıları tatil haftası olduğu için biraz kafa dinlemek istiyor. Peki piyasa bu fırsatı sunacak mı?

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Noel haftası olduğu için piyasalarda önceki günlere nispeten bir miktar sakinlik var ancak bu bozulabilir. Kripto paraların genelini etkileyebilecek 2 kritik veri var. 3 altcoin özelinde de önemli bir hamle yapılacak. Önemli gelişmeleri yaşanmadan fark etmek ve buna hazırlık yapmak önemlidir. O halde bizi neler bekliyor bir göz atalım.

Haftanın Kritik Gelişmeleri

Bitirmek üzere olduğumuz haftada enflasyonun öncü verisi kripto paralar için olumlu gelse de ABD GSYİH verisi beklenti üzerinde olduğu için ani düşüşler yaşadık. Fakat kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 16.800 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bu durum olumlu kabul edilebilir.

26 Aralık Pazartesi

Tüm Gün ABD – Noel Bayramı Tatili

27 Aralık Salı

Ronin (RON) Kilit Açılışı (Miktar: 7.306.655 RON)

Yield Guild Games Kilit Açılışı (Miktar: 14.928.0009 YGG)

28 Aralık Çarşamba

18:00 ABD Askıdaki Konut Satışları (Beklenti: -1%, Önceki -4,6%)

29 Aralık Perşembe

16:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 225.000, Önceki: 216.000)

31 Aralık Cumartesi

ImmutableX (IMX) Kilit Açılışı (Miktar: 18.075.990)

Elon Musk, Shiba Inu cinsi köpeği Floki ile resimler paylaşabilir. Bu ihtimal DOGE, SHIB, Floki gibi bazı altcoinleri hareketlendirme potansiyeline sahip.

Kripto Paralar Son Durum

İşlem hacmi günlükte 16 milyar dolara kadar geriledi. Boğanın en coşkulu günlerinde bazı altcoinlerin tek başına bu hacme yaklaştığını düşünürsek noel haftasının etkisini daha iyi anlayabiliriz. Hristiyanların Noel Bayramı nedeniyle haber akışı zayıf olacak ancak bu sığ suları fırsat bilen boğalar pozitif gelmesi muhtemel işsizlik verisinden sonra bir sürpriz yapabilir. Bitcoin son 7 gündür dönüp dolaşıp haftaya başladığı yere dönüyor. Haftalıkta sadece %0,4 artış yaşadı. Kripto paraların kümülatif değeri ise halen 810 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin piyasa hakimiyeti artıyor. Bu durum olası bir düşüşte altcoinlerin daha ciddi kayıplar yaşayabileceği sinyalini veriyor. Ancak BTC genellikle istikrarlı yükselişlerinde piyasa hakimiyetini de yukarı çekti. Eğer 20.000 dolar üzerine kadar bu toparlanma devam ederse altcoinler de geçici kayıplarını telafi edebilir.

Haftanın en fazla yükselenleri XDC ve HNT oldu. İkisi de %10’un üzerinde kazanç elde etti. TWT artık popülerliğini yitiriyor üstüne üstlük Binance etrafındaki FUD onu da zayıflattı. Zaten bu denli agresif yükselişinin sebebi de CZ idi yani yaşananlar gayet normal. XCN son 7 günde en büyük kaybeden oldu %30’un üzerinde eridi.