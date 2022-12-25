Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Kripto Paraların Gözü Bu Gelişmelerde Olacak!

Kripto para yatırımcıları tatil haftası olduğu için biraz kafa dinlemek istiyor. Peki piyasa bu fırsatı sunacak mı?
10:41
25 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Noel haftası olduğu için piyasalarda önceki günlere nispeten bir miktar sakinlik var ancak bu bozulabilir. Kripto paraların genelini etkileyebilecek 2 kritik veri var. 3 altcoin özelinde de önemli bir hamle yapılacak. Önemli gelişmeleri yaşanmadan fark etmek ve buna hazırlık yapmak önemlidir. O halde bizi neler bekliyor bir göz atalım.

Haftanın Kritik Gelişmeleri

Bitirmek üzere olduğumuz haftada enflasyonun öncü verisi kripto paralar için olumlu gelse de ABD GSYİH verisi beklenti üzerinde olduğu için ani düşüşler yaşadık. Fakat kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 16.800 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bu durum olumlu kabul edilebilir.

26 Aralık Pazartesi

  • Tüm Gün ABD – Noel Bayramı Tatili

27 Aralık Salı

  • Ronin (RON) Kilit Açılışı (Miktar: 7.306.655 RON)
  • Yield Guild Games Kilit Açılışı (Miktar: 14.928.0009 YGG)

28 Aralık Çarşamba

  • 18:00 ABD Askıdaki Konut Satışları (Beklenti: -1%, Önceki -4,6%)

29 Aralık Perşembe

  • 16:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 225.000, Önceki: 216.000)

31 Aralık Cumartesi

  • ImmutableX (IMX) Kilit Açılışı (Miktar: 18.075.990)
  • Elon Musk, Shiba Inu cinsi köpeği Floki ile resimler paylaşabilir. Bu ihtimal DOGE, SHIB, Floki gibi bazı altcoinleri hareketlendirme potansiyeline sahip.

Kripto Paralar Son Durum

İşlem hacmi günlükte 16 milyar dolara kadar geriledi. Boğanın en coşkulu günlerinde bazı altcoinlerin tek başına bu hacme yaklaştığını düşünürsek noel haftasının etkisini daha iyi anlayabiliriz. Hristiyanların Noel Bayramı nedeniyle haber akışı zayıf olacak ancak bu sığ suları fırsat bilen boğalar pozitif gelmesi muhtemel işsizlik verisinden sonra bir sürpriz yapabilir. Bitcoin son 7 gündür dönüp dolaşıp haftaya başladığı yere dönüyor. Haftalıkta sadece %0,4 artış yaşadı. Kripto paraların kümülatif değeri ise halen 810 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin piyasa hakimiyeti artıyor. Bu durum olası bir düşüşte altcoinlerin daha ciddi kayıplar yaşayabileceği sinyalini veriyor. Ancak BTC genellikle istikrarlı yükselişlerinde piyasa hakimiyetini de yukarı çekti. Eğer 20.000 dolar üzerine kadar bu toparlanma devam ederse altcoinler de geçici kayıplarını telafi edebilir.

Haftanın en fazla yükselenleri XDC ve HNT oldu. İkisi de %10’un üzerinde kazanç elde etti. TWT artık popülerliğini yitiriyor üstüne üstlük Binance etrafındaki FUD onu da zayıflattı. Zaten bu denli agresif yükselişinin sebebi de CZ idi yani yaşananlar gayet normal. XCN son 7 günde en büyük kaybeden oldu %30’un üzerinde eridi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Tecrübeli Analist: Bitcoin Ezber Bozacak! 2023 Kripto Kehaneti!
Tecrübeli Analist: Bitcoin Ezber Bozacak! 2023 Kripto Kehaneti!
2023’te 3 Büyük Olay! Kripto Yatırımcısı Bunları İzlemeli!
2023’te 3 Büyük Olay! Kripto Yatırımcısı Bunları İzlemeli!
Solana (SOL) İki Ucu Keskin Bıçak Mı? Yatırımcılar Hangi Noktalara Odaklanmalı?
Solana (SOL) İki Ucu Keskin Bıçak Mı? Yatırımcılar Hangi Noktalara Odaklanmalı?
Kripto Paralarda Gündem Değerlendirmesi: FTX, ETH, XRP, BTC 2023 ve Daha Fazlası!
Kripto Paralarda Gündem Değerlendirmesi: FTX, ETH, XRP, BTC 2023 ve Daha Fazlası!
Tecrübeli Analiste Göre Bu Altcoin Yakında Patlayacak! En Az Yüzde 60!
Tecrübeli Analiste Göre Bu Altcoin Yakında Patlayacak! En Az Yüzde 60!
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
İsabetli Analizleri İle Nam Salan İsimden Bitcoin’de Tetikleyici Bölge Vurgusu: 2x Geliyor!
İsabetli Analizleri İle Nam Salan İsimden Bitcoin’de Tetikleyici Bölge Vurgusu: 2x Geliyor!
Grafikler Konuşuyor! 2023’de Köpek Temalı Bu 3 Altcoin Sert Yükselebilir!
Grafikler Konuşuyor! 2023’de Köpek Temalı Bu 3 Altcoin Sert Yükselebilir!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Güncel NFT Haberleri
Bu NFT’ler Çıktığı Gün Yüzde 350 Oranında Yükselmişti! Şimdi Neden Can Çekişiyor?
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?
Bu Altcoin Büyük Dalgaya Hazırlanıyor! Heyecanlı Bekleyiş Başladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022