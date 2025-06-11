ABD-Çin Anlaşmasının Detayları ve Bilmeniz Gerekenler

Kripto para yatırımcıları için sektörün kendi gelişmelerinden daha önemli olan şey tarifeler. Binlerce dolarlık iniş çıkışları tetikleyen tarife gelişmeleri kripto paraların ana gündem maddesi oldu. 6 aydır yatırımcılar tarifelerle ilgili açıklamalara bağlı olarak zarar görüyor. Peki Londra görüşmelerinin detayları neler?

ABD-Çin Anlaşması

Henüz imzalar atılmamış olsa da Trump harika bir anlaşma mesajı verdi. Çin ile normalleşme için Londra süreci fırsata çevriliyor. Konuya aşina kişilere göre Çin nadir toprak elementlerinde beklenen adımı atacak. Ancak ihracat lisansları altı aylık bir sınırlamaya sahip olacak. Yani ABD’li endüstri devleri için belirsizlik tamamen ortadan kalmış değil ve Çin elinde koz tutmak istiyor.

Peki ABD bunun karşılığında ne yapacak? Çin’e jet motorlarıyla ilgili parçalar ve plastik üretiminde önemli olan etan gibi ürünleri göndermeye devam edecek. Hatırlarsanız bunlar için ABD kısıtlama kararı almıştı.

Çin, Londra sürecinin sonucu olarak ABD şirketlerinin nadir toprak elementleri lisanslarını hemen onaylayacak. Beklenti bir hafta içinde sürecin tamamlanması yönünde.

Cenevre görüşmesinde anlaşılan nadir toprak elementleriyle alakalı lisansın gecikmesi sorunu böylece aşıldı. Aynı zamanda ABD’nin de karşılık olarak sınırlamaları gevşetecek olması tarafların “daha az kayıpla süreci atlatma” çabası olarak görülebilir. Altı ay sonrasında lisansların yenilenmesi Çin için bir koz olsa da tarafların birbirlerine karşı nazik kalabilmesi için bu tarz dengeleyici detaylar o kadar kötü olmayabilir.

Kripto Paralar İçin Etkileri

Çin anlaşmasına dair ABD oldukça olumlu şeyler söyledi. Çin de gecikmeli de olsa söylemlerini yumuşatarak karşılıklı iş birliğinin öneminden bahsettiği bir açıklama yapacaktır. Gerilimin tırmanmayacak olması ve uzlaşı kripto para grafiklerinde kendini şimdiden gösterdi. Bir hafta içinde imzaların atılıp lisansların da verilmesiyle azalacak belirsizliğin sonucu olarak daha fazla kazanç görülebilir.

BTC şimdiden 110 bin dolar bölgesinde oyalanıyor ve ATH seviyesi olan 112 bin doları hedefliyor. Hindistan, Japonya gibi ticaret ortaklarıyla anlaşmalarda sona gelindiğinden önümüzdeki 15 günlük süreçte ne kadar fazla imza görürsek o kadar iyi. Kripto paralar aylardır devam eden yoğun baskının ardından rahatlama rallilerine başlamalı ve özellikle altcoinler için yükseliş görmeliyiz.