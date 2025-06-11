Solana Toparlanıyor, HYPE Sabit Kalıyor, BlockDAG’ın %25’lik Tavsiye Ödülleri Dikkat Çekiyor!

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Solana fiyatı 152 dolara yaklaşıyor, Hyperliquid 35 dolara doğru ilerliyor ve iddialara göre BlockDAG henüz piyasada sürülmeden ilgi çekiyor. Solana (SOL) fiyatı, 141,19 dolarlık önemli destek seviyesinden toparlanarak ivme kazanıyor. 152 doları aşarsa, analistler V şeklinde bir yükselişin şekilleneceğini tahmin ediyor. Öte yandan, Hyperliquid (HYPE) fiyat analizi, coin’in bu yıl %250’lik büyük bir artışın ardından 35 doların üzerinde seyrettiğini gösteriyor. Zincir içi veriler, kısa vadeli soğuma sinyallerine rağmen hala satışlardan daha fazla alım emri olduğunu gösteriyor.

SOL ve HYPE teknik güç gösterirken, iddialara göre BlockDAG piyasaya sürülmeden önce alıcılara bir avantaj sağlıyor. Yükselecek bir sonraki kripto olarak iddia edilen coin, erken alıcıların yeni kullanıcılar kazandırarak anında daha fazla BDAG biriktirmelerini sağlayan %25’lik bir tavsiye stratejisi uyguluyor. Ekibinin açıklamasına göre coin hala 0,002 doların altında ve 13 Haziran’daki GO LIVE açıklaması yaklaşırken, hızlı hareket edilirse bu, Bitcoin tarzı bir yükseliş için ikinci şansınız olabilir.

BlockDAG’ın Referans Kampanyası Önemli Olabilir

Ekibinin açıklamasına göre BlockDAG’ın şu anki %25 referans kampanyası, günlük kripto sohbetlerini gerçek coin birikimine dönüştürüyor. Getirdiğiniz bir kişi 400 dolar değerinde BDAG satın alırsa, bakiyenize otomatik olarak 100 dolar değerinde coin eklenir. Bu, gecikmeli bir ödül veya kilit açma programı değil ve anında gerçekleşir. BDAG’nin fiyatı 13 Haziran’a kadar hala 0,0018 dolar seviyesinde olduğundan, bu, borsalara girmeden önceki en düşük giriş noktalarından biri olarak lanse ediliyor.

Ekibinin açıklamalarına göre ön satışta 22,1 milyar BDAG satılarak yaklaşık 293 milyon dolar toplandı. Mevcut fiyata göre, erken alıcılar Batch 1 fiyatlarına kıyasla %2.520’lik bir ROI elde edecekler. Ve 0,05 dolarlık tahmini liste fiyatıyla, kazançlar daha da artabilir. Bu nedenle BlockDAG, açık pazara çıkmadan önce rakamlar artmaya başladığı için yükselecek bir sonraki kripto para olarak iddia ediliyor.

İddialara göre BDAG’yi daha da çekici kılan şey, X1 Miner uygulamasındaki 1,5 milyon aktif kullanıcıdır. Kullanımı ücretsizdir, akıllı telefonlarda çalışır ve gas ücreti olmadan günlük BDAG ödülleri verir. Bu tür bir kitlesel benimsenme, CertiK tarafından denetlenen bir platformla birleştiğinde, BlockDAG’ı çoğu erken aşama kripto paranın asla ulaşamadığı bir lige sokar. Ayrıca ekibin açıklamasına göre Inter Milan’a yüksek profilli bir destekçi olarak katılan NBA ortaklığı hakkında söylentiler var.

Solana (SOL) Toparlanma Momentumu HYPE’nin Yükselişini Yansıtıyor

Solana (SOL) fiyat toparlanması, güç gösteren tek grafik değil, Hyperliquid (HYPE) 10 dolardan 37 dolara %250’lik bir sıçrama yaptı ve şu anda 35 doların üzerinde seyrediyor. MACD ve RSI gibi teknik göstergeler kısa vadeli bir yavaşlama sinyali veriyor, ancak genel yapı yükseliş eğilimini sürdürüyor. RSI 90’ın üzerinde olsa bile, zincir üzerindeki veriler satışlardan daha fazla alım emri olduğunu doğruluyor ve bu da yükseliş trendinin henüz bitmediğini gösteriyor.

Yatırımcılar 35 doları yakından takip ediyor. Bu seviye korunursa, 37 dolar ve üzerine geri dönüş hala mümkün. Ancak kısa vadeli kar realizasyonu hareketleri olursa, 34 doların altına hızlı bir düşüş yaşanabilir. Solana (SOL) fiyatındaki toparlanma gibi, HYPE’nin grafiği de daha yüksek zirveler ve geri çekilmelerde güçlü alıcı ilgisi üzerine inşa edilmiştir. Her iki varlık da, kilit seviyeler bozulmadığında ve topluluğun güveni devam ettiğinde momentum coinlerinin nasıl yükselmeye devam edebileceğini gösteriyor.

Hyperliquid (HYPE) Fiyat Analizi: %250’lik Ralli Sonrası 35 Dolar Seviyesi Korunabilir mi?

Hyperliquid (HYPE) fiyat analizi, coin’in bu yılın başlarında 10 dolardan %250’nin üzerinde artış gösterdiğini ve şu anda 35 doların üzerinde sabit kaldığını gösteriyor. 37 dolarlık son zirve, MACD ve RSI gibi göstergelerin kısa vadeli bir soğuma işaret etmesiyle konsolidasyon için zemin hazırladı. RSI değerlerinin 90’ın üzerinde olması aşırı alım olduğunu gösterse de, zincir üzerindeki veriler satışlardan daha fazla alım emri olduğunu gösteriyor ve bu da alıcıların hala aktif olduğunu ve bir sonraki hamleyi beklediğini ima ediyor.

Yatırımcılar 35 doları yakından izliyor. Bu seviye korunursa, 37 dolara ve ötesine geri dönüş hala mümkün. Ancak kısa vadeli kar elde etmek isteyenler devreye girerse, 34 doların altına hızlı bir düşüş yaşanabilir. Yine de, Hyperliquid (HYPE) fiyat analizi, birden fazla zaman diliminde yüksek ve düşük seviyelerde güçlü bir eğilim gösteriyor. Yükseliş yapısı henüz bozulmadı ve geri çekilmelerde istikrarlı alım ilgisiyle, yatırımcılar başka bir olası yükseliş için tetikte bekliyorlar.

BlockDAG Neden Solana veya HYPE’den Daha Büyük Olabilir?

Hyperliquid (HYPE) fiyat analizi, alıcıların hala aktif olduğunu ve coin’in %250’lik bir yükselişin ardından bile 35 doların üzerinde kaldığını gösteriyor. Teknik göstergeler kısa vadeli bir soğuma işaret ediyor, ancak güçlü zincir içi veriler yükseliş beklentisini canlı tutuyor. Bu arada, Solana (SOL) fiyatı hızlı bir şekilde toparlanıyor ve boğalar, 141 dolardan V şeklinde bir tersine dönüşü teyit etmek için 152 doların üzerine çıkmayı hedefliyor.

Ancak, iddialara göre yükseliş yaşayacak bir sonraki kripto parayı arıyorsanız, BlockDAG borsalara girmeden önce bile dikkatleri üzerine çekiyor. BDAG coin’in fiyatı 13 Haziran’a kadar sadece 0,0018 dolar ve %25’lik bir tavsiye ödül sistemi devrede olduğundan, erken alıcılar gerçek zamanlı olarak kazançlarını katlıyor. Ekibin iddiasına göre şimdiden 293 milyon doların üzerinde para akışı oldu. GO LIVE’ın açıklanmasına sadece birkaç gün kaldı ve bu, piyasanın geri kalanı uyanmadan önce bir hareket yakalamak için ikinci şansınız olabilir.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.