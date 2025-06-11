ALTCOIN

Son Dakika: 3 Altcoin Birden Listeleniyor, 11 Haziran Duyurusu

Özet

  • Coinbase yarın FARTCOIN, CAKE ve SQD'yi listeleyecek.
  • SQD yüzde 12 artarken diğer altcoinler yüzde 5-6 yükseldi.
  • BTC 109.500 $
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Altcoinler yeniden toparlanmaya başladı ve artık listeleme duyuruları çok daha önemli. ETH eğer 3 bin doları aşabilirse son zamanlardaki listelemelerin getirdiği likidite desteğinin grafikler üzerindeki etkilerini daha iyi hissedeceğiz. Coinbase birkaç dakika önce 3 altcoin için birden listeleme duyurusu yaptı.

Altcoin Listelemesi Son Dakika

ABD’nin hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Coinbase 3 yeni altcoin için listeleme müjdesi verdi. Hali hazırda 50 milyonun üzerinde ABD’li kripto para yatırımcısı var ve Coinbase borsada işlem gören bir şirket olduğundan yaptığı listelemeler çok daha önemli. Kapsamlı değerlendirmelerin ardından listeleme kararı alan borsa biraz önce CAKE ve SQD için listeleme yapılacağını açıkladı.

PancakeSwap (CAKE) için listeleme yarın bu saatlerde yapılacak. Arbitrum ağında bulunan Subsquid (SQD) da eğer likidite şartları sağlanırsa yarın aynı saatlerde işlem görecek. Solana ağındaki FARTCOIN yazı hazırlandığı sırada listeleme müjdesi verilen üçüncü kripto para oldu.

CAKE Coin duyuruyla birlikte yüzde 5 oranında artış yaşadı. FARTCOIN yüzde 6 ve SQD yüzde 12 oranında kazanç elde etti.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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