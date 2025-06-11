Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) Hareketi Başladı, Analistlerin 11 Haziran ETH Fiyat Hedefleri

Özet

  • Bullet ETH için 3.400 doları hedefliyor.
  • Poppe 110.500 dolar üzeri kapanışlarda altcoinlerin büyük hareket başlamasını bekliyor.
  • ETHBTC paritesi direnç üstü kapanışlara hazırlanıyor. Hedef 0.0318BTC bölgesi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Altcoin yatırımcıları heyecanla ETH grafiğini izliyor ve 3 bin dolar üstüne dönüşle risk iştahının artmasını bekliyor. BTC ilk defa 30 günü altı haneli fiyatın üzerinde kapatırken Çin ile bugün anlaşılmış olması oldukça pozitif. Üstelik Çekirdek TÜFE de beklenti altı geldi. ETH fiyatı son zamanlarda görmediği seviyelerdeyken analistler hedeflerini açıklıyor.

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Ethereum (ETH) Fiyat HedefleriETHBTC ve Altcoinler

Ethereum (ETH) Fiyat Hedefleri

Bullet yazı hazırlandığı sırada paylaştığı grafikle desteğe dönüşen kilit direnç noktasının daha fazla yükseliş beklentisi doğurduğundan bahsetti. 2.700 dolar üzerinde kapanışlar yapan ETH eğer bu bölgeyi koruyabilirse sonraki hedefi Bullet’e göre 3.400 dolar olacak. Bitcoin $107,041.02 fiyatı yazı hazırlandığı sırada 109.724 dolarda.

Washigorira da yükseliş bekleyen analistler arasında. Genişleyen kama yapısına dikkat çeken analist haftalık grafikteki yapının artık büyük bir yükseliş kırılmasına zemin hazırladığını söylüyor. Kama hedefi 4.200 dolar ve bunun üzerinde bir zirve o kadar da uzak olmayabilir.

BTC ise güçlü kalmalı. Çünkü her geri çekildiğinde ETH çok daha fazla zayıflıyor ve yine bininci kez aynı hikayenin yaşanmasını kimse istemiyor. Fiyat ATH seviyesinin hemen altında ve güçlü duruşu umut verici. Poppe ise altcoinler özelinde BTC grafiği için şunları yazdı;

“110.500 $’ın üzeri piyasalar için tüm zamanların en yüksek seviyesi ve bu aynı zamanda Altcoinlerdeki gücün de başlangıcı.”

ETHBTC ve Altcoinler

Yeniden direnci aşmak için çabalayan bir ETHBTC paritesi görüyoruz. 0.02597 seviyesinin üzerinde kapanışlar dördüncü denemede yatırımcılara isteneni verebilir. İlk hedef 0.02750 seviyesi olacak ve bu bölgenin de desteğe dönüşmesi eski 0.0318BTC tabanının geri kazanılmasını sağlayabilir. Bu hedefe ulaşılması bile ETH fiyatının USD karşısında 3.500’e tırmanması anlamına gelir, altcoinleri bu durum fazlasıyla rahatlatır.

Önümüzdeki saatlerde kötü bir haber görmememiz gerekiyor. Perşembe günleri genellikle heyecan verici yükselişlerin başladığı günlerdir ve günlük kapanışa ilerlerken ETF girişlerinin de piyasalar için bugün destekleyici olması beklenir. Yani her şey daha fazla yükseliş için hazır gibi görünüyor.

Çin anlaşma imzaladı, Elon Musk bugün Trump’dan özür diledi, enflasyon beklenti altı geldi ve kötü bir sürprizin kesinlikle zamanı değil.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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