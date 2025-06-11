Beyaz Saray’ın Yendik Açıklaması ve Kripto Paralar

ABD Hazine Bakanı yazı hazırlandığı sırada Kongre’de konuşuyor ve Çin ile normalleşme sinyalleri verdi. Trump anlaşmanın imza aşamasında olduğunu duyurdu ve BTC 110 bin dolar bölgesinde. ABD çekirdek enflasyonu ise beklendiği gibi kötü gelmedi. Beyaz Saray’ın açıklaması da enflasyonla mücadeleyle ilgiliydi.

ABD Enflasyonu Yeniyor

2021 yılında son zamanların rekorunu kırdıktan sonra enflasyon %9 bölgesinden %3’ün altına indi. Fed’in agresif faiz artırımları ve uzun süredir devam eden sıkı para politikası bundan etkili oldu. Ancak Fed enflasyon yükselirken faizleri artırmakta geç kaldığı gibi şimdi indirimlerde de geç kalıyor. Trump bu yüzden “sürekli geç kalan Powell” tanımını sıklıkla kullanarak ondan faizleri düşürmesini istiyor.

Bugünse Beyaz Saray’ın resmi sitesi üzerinden “Trump yönetiminde ABD enflasyonu yeniyor” makalesi paylaşıldı.

“Başkan Donald J. Trump ülkeyi daha düşük maliyetler, daha yüksek ücretler ve herkes için ekonomik fırsatlarla yeni Altın Çağ’a taşırken Amerika enflasyonu yeniyor.”

Trump’ın göreve gelmesinin ardından enflasyon beklenti altı açıklandı ve özellikle PCE önemli bir dip yaptı. Çekirdek enflasyon ise Mart 2021’debn bu yana en düşük seviyede.

“Başkan Trump döneminde, çekirdek enflasyon yıllık bazda sadece %2,0 seviyesinde seyretmiştir – fiyatların düşük ve istikrarlı olduğu ilk Trump Yönetiminden bu yana görülmeyen seviyeler.”

Ücretler ise geçen yıla göre yüzde 2 arttı. Geçtiğimiz ay enerji fiyatları %1 düşerken yıllıkta düşüş %3,5 oldu.

CNN’den Matt Egan “bir ay daha olumlu enflasyon haberi aldı ve tarifelere rağmen Mayıs ayında enflasyon uysal kaldı. Bu beklenenden iyi” derken Fox Business Network’ten Maria Bartiromo da gelen verilerin beklenenden iyi olduğunu vurguladı.

“Şimdi düşük ikili rakamlardan bahsediyoruz – %2,5’in altında – ve bunu şimdi arka arkaya üç aydır görüyoruz, bu yüzden bu harika bir haber.“ – Adam Johnson

Kripto Paraların Geleceği

Trump yönetimi yaklaşık 1 yıl kalan ara seçimlere hazırlanıyor ve sürekli bardağın dolu tarafını vurgulamaya devam edecekler. Bunun için de bardağın en azından yarısını dolu tutmak zorundalar. Yani tarifeler konusunda agresifliğin sürdürülemez olduğunun farkındalar. Bunu bugünkü Çin açıklamalarında gördük. Seçmenler enflasyon artarken ve eş zamanlı resesyon yaşanırken “ekonomik savaş veriyoruz” hikayelerini pek umursamayacaktır, Trump da bunun farkında.

O halde kripto paraların lehine olacak şekilde enflasyonun tarifeler eliyle körüklenmemesi için Trump elinden geleni yapmalı. Bu durum faiz indirimlerini tetikleyerek kripto paraların daha fazla yükselmesine zemin hazırlamalı. Kripto para yatırımcılarını eğer büyük bir küresel savaşa doğru ilerlemiyorsak güzel bir 2025 sonu ve 2026 başı bekliyor.