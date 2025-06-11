Kripto Para

Global Likidite Kripto Para Yatırımcılarını Uyarıyor, 2025 Sonuna Hazırlık

Özet

  • Global likidite artışı sürüyor ve BTC onu izliyor. Jelle 150 bin doları hedefliyor.
  • Carl Moon ise 112.800 dolara hareketin başladığını düşünüyor.
  • ETH aylık grafikte alçalan üçgeni kırdı ve ATH seviyesine ilerleyebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yılın ilk iki çeyreğinde yatırımcılar pek de istediklerini alamadılar. ETH öncülüğünde altcoinler son derece zayıf kaldı. Bunun temel nedeni tarifelerin Fed’in faiz politikasını olumsuz etkilemesiydi. Ancak bu konuda da artık sona geliniyor ve yatırımcılar 2025 yılının son 2 çeyreğine hazırlanıyor.

Alt Başlıklar
Bitcoin ve Global LikiditeEthereum (ETH)

Bitcoin ve Global Likidite

AB, Çin, Kanada, İngiltere ve diğer merkez bankaları faiz indiriyor. Hepsinin aksine Fed “tarifelerin olası büyük sorunlar tetikleme potansiyeli, enflasyonu hortlatma ihtimali” nedeniyle aylardır faiz indirimlerini duraklatmış durumda. Kripto paralarda kural küresel likiditenin artması ve Fed’in faizleri indirmesiyle boğa piyasalarının tetiklenmesidir. Bu kural şimdilik tarifelere takılmış gibi görünse de Çin ile varılan bugünkü uzlaşı geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.

Nitekim Jelle bugün birkaç saat önceki değerlendirmesinde güçlenen küresel likiditeye dikkat çekerek BTC fiyatının çok daha büyük zirvelere ulaşması gerektiğini söyledi.

Küresel likidite yükselmeye devam ediyor ve Bitcoin $107,041.02 de onu takip ediyor. Hedef şimdi 150.000 dolar. Konsolidasyon süreci devam ederse yükselişin sürdüğünü göreceğiz.”

Grafikten göreceğiniz üzere BTC gecikmeli de olsa küresel likiditeyi izliyor ve küresel likidite artma eğiliminde. Özellikle Fed’in gecikmeli de olsa faiz indirimlerine dönmesi BTC için daha büyük zirveleri beraberinde getirecek.

Carl Moon ise saatlikte oluşan yükselen üçgene dikkat çekerek BTC fiyatının 112.800 doları aşabileceğinden bahsetti. Bu bölgenin aşılması halinde 120 bin dolara hareketin uzaması ve FOMO’nun kıvılcımlarını görmemiz mümkün. BTC önceki zirvesinin etrafında oyalanırken altcoinlerin aradığı şey daha fazla güven ve altı haneli fiyat bölgesinin sağlamlaşması.

Büyük bir düşüşün tetiklenmemesi için 107.800 dolar destek olarak korunmalı.

Ethereum (ETH)

Altcoin kralı artık 2.740 dolar üzerinde kapanışları normalleştiriyor ve yazı hazırlandığı sırada 2.818 dolarda. Bu hareketin güçlenerek 3.079 dolara devam etmesi umuluyor ve böylece bin günlük kabus da altcoinlerde sona ermiş olacak.

Aylık grafikteki azalan üçgene dikkat çeken analist Trader Tardigrade burada beklediği kırılmanın geldiğini ve ikinci yani FOMO aşamasının başladığını yazdı. Ona göre ETH fiyatı beş haneli seviyeleri hedefliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum! Kripto Paralar İran-İsrail Gerilimiyle Düştü

Kripto Para Piyasasında Yılın İkinci Yarısı İçin Beklentiler Olumlu

Obama’nın Eski Danışmanından Flaş Kripto Para İtirafı: Altın Anahtar

Yüzde 83 İle Rekor Seviyede! Binance CEO’su Teng’den Flaş Kripto Para Açıklaması

Bu Hafta Bilmeniz Gerekenler: ABD, Çin, Ortadoğu ve Kripto Paralarda Kurumsal Talep

ABD Hazine Bakanının 2028 Kripto Para Tahmini

POPCAT, WIF Coin Yorum, Yaz Ayları İçin Kripto Para Beklentileri

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı XRP Coin İçin Dönüm Noktası, Kripto Devi Desteğini Açıkladı
Bir Sonraki Yazı Beyaz Saray’ın Yendik Açıklaması ve Kripto Paralar
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Hamster Kombat Yatırımcısı Şokta! HMSTR Coin 24 Saatte Yüzde 17 Eridi
ALTCOIN
Ripple-SEC Davasında Son Perde! Tarihi Uzlaşma Beklentisi
RIPPLE (XRP)
Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum! Kripto Paralar İran-İsrail Gerilimiyle Düştü
Kripto Para
Trident, 500 Milyon Dolar ile XRP Rezervi Kurmayı Hedefliyor
RIPPLE (XRP)
Lost your password?