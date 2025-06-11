Global Likidite Kripto Para Yatırımcılarını Uyarıyor, 2025 Sonuna Hazırlık

Yılın ilk iki çeyreğinde yatırımcılar pek de istediklerini alamadılar. ETH öncülüğünde altcoinler son derece zayıf kaldı. Bunun temel nedeni tarifelerin Fed’in faiz politikasını olumsuz etkilemesiydi. Ancak bu konuda da artık sona geliniyor ve yatırımcılar 2025 yılının son 2 çeyreğine hazırlanıyor.

Bitcoin ve Global Likidite

AB, Çin, Kanada, İngiltere ve diğer merkez bankaları faiz indiriyor. Hepsinin aksine Fed “tarifelerin olası büyük sorunlar tetikleme potansiyeli, enflasyonu hortlatma ihtimali” nedeniyle aylardır faiz indirimlerini duraklatmış durumda. Kripto paralarda kural küresel likiditenin artması ve Fed’in faizleri indirmesiyle boğa piyasalarının tetiklenmesidir. Bu kural şimdilik tarifelere takılmış gibi görünse de Çin ile varılan bugünkü uzlaşı geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.

Nitekim Jelle bugün birkaç saat önceki değerlendirmesinde güçlenen küresel likiditeye dikkat çekerek BTC fiyatının çok daha büyük zirvelere ulaşması gerektiğini söyledi.

“Küresel likidite yükselmeye devam ediyor ve Bitcoin $107,041.02 de onu takip ediyor. Hedef şimdi 150.000 dolar. Konsolidasyon süreci devam ederse yükselişin sürdüğünü göreceğiz.”

Grafikten göreceğiniz üzere BTC gecikmeli de olsa küresel likiditeyi izliyor ve küresel likidite artma eğiliminde. Özellikle Fed’in gecikmeli de olsa faiz indirimlerine dönmesi BTC için daha büyük zirveleri beraberinde getirecek.

Carl Moon ise saatlikte oluşan yükselen üçgene dikkat çekerek BTC fiyatının 112.800 doları aşabileceğinden bahsetti. Bu bölgenin aşılması halinde 120 bin dolara hareketin uzaması ve FOMO’nun kıvılcımlarını görmemiz mümkün. BTC önceki zirvesinin etrafında oyalanırken altcoinlerin aradığı şey daha fazla güven ve altı haneli fiyat bölgesinin sağlamlaşması.

Büyük bir düşüşün tetiklenmemesi için 107.800 dolar destek olarak korunmalı.

Ethereum (ETH)

Altcoin kralı artık 2.740 dolar üzerinde kapanışları normalleştiriyor ve yazı hazırlandığı sırada 2.818 dolarda. Bu hareketin güçlenerek 3.079 dolara devam etmesi umuluyor ve böylece bin günlük kabus da altcoinlerde sona ermiş olacak.

Aylık grafikteki azalan üçgene dikkat çeken analist Trader Tardigrade burada beklediği kırılmanın geldiğini ve ikinci yani FOMO aşamasının başladığını yazdı. Ona göre ETH fiyatı beş haneli seviyeleri hedefliyor.