XRP Coin İçin Dönüm Noktası, Kripto Devi Desteğini Açıkladı

Yıllardır SEC ile devam eden davanın ezdiği XRP Coin yatırımcıları bu kabustan nihayet kurtuldu. Şimdiyse ekosistemini inşa noktasında atması gereken adımları gecikmeli olarak Ripple $2.23’ın yeni müjdelerini görüyoruz. ONDO bugün XRPL için güzel haberi verdi. XRP Coin için oldukça önemli olan bu gelişme yatırımcıları yakından ilgilendiriyor.

Ripple Haberleri

XRP Ledger ağı bu yılın başındaki RLUSD lansmanıyla artık gaza basmaya başladığının mesajını verdi. Bugün geldiğimiz noktada aylar için RLUSD yüz milyonlarca dolarlık piyasa değerine ulaştı. Üstelik daha fazlası için mücadele devam ediyor. RWA alanındaki en güçlü oyunculardan olan Ondo Finance tokenize edilmiş para piyasası fonlarını XRP Ledger’a genişlettiğini açıkladı.

Ondo Short-Term U.S. Government Treasuries veya OUSG olarak bilinen onchain ürünü, RLUSD isimli Ripple’ın kendi stablecoini ile alınıp satılabilecek. Ocak 2023’te başlatılan OUSG 700 milyon dolara yakın piyasa değeriyle en büyük RWA tokenleri arasında. BlackRock ve Franklin’in fonlarının ardından üçüncü büyük tokenize ABD hazine tahvili olan bu fon trilyon dolarlık RWA hikayesinin ilklerinden.

Ethereum $2,725.94, Polygon ve Solana’da daha önce başlatılan ürün şimdi dördüncü ağ olarak XRPL ağında başlatıldığından bu Ripple’ın RWA mücadelesinde yerinin güçlendiğini gösteriyor. Şimdiden 23 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmiş versiyonları (RWA) uzmanlara göre birkaç yıl içinde trilyonlarca dolar büyüklüğe ulaşacak.

XRP Coin Fiyatı

Yazı hazırlandığı sırada XRP Coin 2,33 dolarda bulunuyor ve 2,08 dolardan toparlandı. Çin ile anlaşmaya varılması, ticaret anlaşmalarının yakında duyurulacak olması gibi nedenlerden kripto paralar rahat nefes alıyor. Ancak henüz son haberin fiyata ciddi bir etkisini görmedik.

Eğer BTC 110 bin dolar üzerinde kalıcılık elde edebilirse XRP fiyatının da 2,5 ve 2,7 dolar hedeflerine dönmesi beklenebilir. Dün Solana ETF başvurusu yapan şirketlerden S-1 formlarının güncellenmesini istendiği bilgisi paylaşılmıştı. Eğer bu sızıntı teyit edilebilirse sadece Solana için değil XRP Coin ETF’i için de oldukça motive edici bir gelişme olacak. Bu da fiyatın artmasına yardımcı olacaktır.