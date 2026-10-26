Odix Pay nedir? Kartla ödeme, para transferi ve euro IBAN tek uygulamada

Odix Pay, sanal ve fiziksel ön ödemeli kartları, uluslararası para transferini ve seçili ülkelerde kişisel euro IBAN hizmetini bir araya getiren bir ödeme uygulaması. Kullanıcılar, hesaplarına farklı yöntemlerle bakiye yükleyebiliyor, kartlarıyla alışveriş yapabiliyor ve para hareketlerini telefonlarından takip edebiliyor.

Uygulamanın temel yaklaşımı, ödeme alma ve harcama arasındaki adımları ortak bir arayüzde toplamak. İnternet alışverişi yapmak, yurt dışındaki bir yakına para göndermek veya euro cinsinden ödeme almak isteyenler, kendilerine sunulan hizmetleri hesapları üzerinden yönetebiliyor. Hangi özelliklerin kullanılabildiği ise ikamet edilen ülkeye ve kimlik doğrulama sonucuna bağlı.

Sanal ve fiziksel Odix kartları ne sunuyor?

Odix kartları, önceden yüklenen bakiye üzerinden harcama yapılmasını sağlayan ön ödemeli kartlardır. Sanal kart uygulama içinde yer alıyor ve çevrimiçi ödemelerde kullanılabiliyor. Fiziksel kart ise mağaza alışverişleri ve uygun ATM’lerden nakit çekme gibi ihtiyaçlara yönelik olarak sunuluyor. ATM’den çekim için fiziksel kart gerekiyor.

Kart seçenekleri arasında plastik Odix White ve Odix Black ile metal gövdeli Odix Rose Metal bulunuyor. İnternet alışverişine yönelik Odix White Virtual da ürün ailesinde yer alıyor. Fiziksel kartların sunulduğu ülkeler ve teslimat koşulları kart türüne göre değişebiliyor.

Kart yönetiminde işlem takibi ve kontrol özellikleri öne çıkıyor. Kullanıcı, ödemelerini uygulamadan inceleyebiliyor; kartı kaybolduğunda veya şüpheli bir durumla karşılaştığında ilgili kartı dondurabiliyor. Dondurma işlemi yalnızca seçilen kartı etkiliyor. Çevrimiçi ödemelerde ayrıca 3-D Secure doğrulaması istenebiliyor.

USDT ve USDC ile bakiye yükleme nasıl yapılıyor?

Odix Pay’de banka kartıyla bakiye yüklemenin yanında USDT ve USDC ile yükleme seçeneği de bulunuyor. Desteklenen dokuz ağ; Tron (TRC20), Ethereum (ERC20), BNB Smart Chain (BEP20), Solana, Avalanche, Arbitrum, Polygon, Optimism ve TON olarak sıralanıyor.

İşlem sırasında önce yüklenecek varlık seçiliyor, ardından uygulamanın gösterdiği adres ve ağ kullanılıyor. Her varlık için açık olan ağlar uygulamada görülebildiğinden, gönderim yapılacak ağın adresin yanında belirtilen ağla eşleşmesi önem taşıyor. Yükleme rehberi, adresi elle yazmak yerine kopyalamayı veya QR kod kullanmayı öneriyor.

USDT ve USDC ile yapılan yüklemeler kullanıcının Odix Pay hesabına aktarılıyor; kartla harcamalarda bakiye, kartın para biriminde kullanılıyor. USDT ve USDC’nin uygulama üzerinden satın alınması ise lisanslı iş ortağı aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Hizmet koşullarında bu varlıkların iş ortakları tarafından tutulduğu açıklanırken, kart ürün sayfasında kart bakiyesinin fiat olarak işlendiği belirtiliyor.

Para transferi ve kişisel euro IBAN nasıl kullanılıyor?

Odix Pay, 170’ten fazla ülkeye para transferi sunuyor. Gönderim sırasında hedef ülke seçiliyor; o ülke için kullanılabilen para birimleri ve transfer seçenekleri uygulamada gösteriliyor. Alıcının adı ve hesap bilgileri onay öncesinde kontrol edilebiliyor.

Transferin durumu uygulamadan izlenebiliyor ve tamamlanan işlemler geçmişte saklanıyor. Paranın ulaşma süresi hedef ülkeye, alıcı bankaya ve ilgili ödeme sistemlerinin çalışma saatlerine bağlı olarak değişiyor. Böylece kullanıcı, gönderimin hangi aşamada olduğunu takip edebiliyor.

Seçili ülkelerde sunulan kişisel euro IBAN, kullanıcının kendi adına euro transferi almasını sağlıyor. Ödeme yapan kişinin Odix Pay kullanması gerekmiyor; kendi bankasından ilgili IBAN’a euro göndermesi yeterli oluyor. Gelen ödeme, gönderenin adı, tutarı ve açıklamasıyla işlem geçmişinde görüntüleniyor.

Bu özellik, müşterilerinden ödeme alan serbest çalışanlar, düzenli gelirini takip edenler veya ailesinden destek alan kişiler için farklı kullanım alanları sunuyor. Gelen tutar Odix Pay bakiyesine ekleniyor. Kullanıcı, hizmet koşulları çerçevesinde kartıyla harcama yapabiliyor veya ek adres doğrulamasının ardından kendi banka hesabına transfer gerçekleştirebiliyor.

Şirket kayıtları ve hesap açılışı hakkında bilinmesi gerekenler

Odix Pay, ODIX TECHNOLOGY AUS. PTY LTD tarafından sunuluyor. Şirket, Avustralya’da AUSTRAC’ın VASP ve Remittance Sector sicillerine kayıtlı. Grup şirketi ODIX TECHNOLOGY CAN. LTD. ise Kanada’da FINTRAC’a para hizmetleri işletmesi, yani MSB olarak kayıtlı bulunuyor.

Şirketin güven ve güvenlik sayfasında, fiat bakiyelerin lisanslı ödeme iş ortağı nezdinde ayrı müşteri hesaplarında tutulduğu açıklanıyor. Odix Pay bir banka değil; uygulamadaki bakiyeler banka mevduatı niteliği taşımıyor ve mevduat koruma ya da tazmin sistemleri kapsamında bulunmuyor.

Başlamak isteyenler uygulamayı indirerek kayıt oluşturabiliyor. Kimlik doğrulamada geçerli fotoğraflı kimlik ile selfie veya kısa yüz videosu isteniyor. Doğrulama tamamlandıktan sonra kullanıcı, hesabına açık olan kart, yükleme, transfer ve IBAN seçeneklerini uygulamadan inceleyebiliyor.

Odix Pay bir kripto cüzdanı değildir, kripto saklama hizmeti sunmaz ve kripto alım/satım, Bitcoin/BTC ya da kripto yatırım platformu olarak faaliyet göstermez.

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