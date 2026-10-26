RIPPLE (XRP)

XRPL ödeme hacmi 24 saatte %2633 arttı, XRP baskı altında kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRPL ağında ödeme hacmi 24 saatte %2633,3 artarak 137,7 milyon XRP’ye çıktı.
  • 📉 Ağdaki toparlanmaya karşın $XRP 26 Ekim'de 1,2879 dolar civarında işlem gördü.
  • 📊 Günlük sıçramaya rağmen XRPL ödeme hacmi 30 günlük 496 milyon XRP ortalamasının altında kaldı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

XRP Ledger ağında ödeme hareketliliği son 24 saatte sert biçimde toparlandı. Ağ verilerine göre ödeme hacmi bir günde %2.633,3 artarak yaklaşık 137,7 milyon XRP’ye çıktı. Bu yükseliş, son dönemde oldukça zayıf seyreden işlem trafiğinin ardından ağda yeniden canlanmaya işaret etti.

İçindekiler
1 Ağdaki toparlanma öne çıktı
2 Fiyat tarafında baskı sürüyor

Ağdaki toparlanma öne çıktı

XRP Ledger, Ripple ekosistemi içinde ödemeler ve varlık transferleri için kullanılan blokzincir altyapısı olarak biliniyor. Son veriler, günlük bazdaki sıçramaya karşın mevcut ödeme hacminin hala 30 günlük yaklaşık 496 milyon XRP ortalamasının altında kaldığını gösterdi. Ağın geçmişte ulaştığı en yüksek ödeme hacmi ise yaklaşık 7 milyar XRP olmuştu.

Geçen 12 aylık dönemde XRPL üzerindeki ödeme faaliyetinde belirgin dalgalanmalar görüldü. Bazı günlerde hacim 1 milyar XRP’nin üzerine çıkarken, daha sakin dönemlerde ağ etkinliği belirgin biçimde geriledi. Bu nedenle son artış güçlü bir toparlanma işareti verse de, benzer sıçramaların daha önce de yaşandığı görülüyor.

Günlük ödeme hacmindeki %2.633,3 artış dikkat çekici olsa da, XRPL üzerindeki toplam hareketlilik hala 30 günlük ortalamanın altında seyrediyor.

Ödeme hacmindeki yükselişin tek başına yatırımcı talebinin arttığını göstermediği de belirtiliyor. Cüzdanlar arasındaki büyük transferler, borsa kaynaklı hareketler ve kurumsal mutabakat işlemleri, ağdaki toplam ödeme miktarında kısa süreli sert değişimlere yol açabiliyor.

Fiyat tarafında baskı sürüyor

Ağ faaliyetindeki toparlanmaya rağmen XRP fiyatı aynı ölçüde güç kazanmadı. TradingView verilerine göre XRP, 26 Ekim itibarıyla 1,2879 dolar civarında işlem gördü. Varlık, son günlerde devam eden satış baskısının ardından kısa vadede zayıf görünümünü korudu.

Eylül ayındaki yükseliş sırasında yaklaşık 1,58 dolara kadar çıkan XRP, daha sonra yönünü aşağı çevirdi. Sonraki süreçte fiyatın çeşitli önemli ortalamaların altında kalması, kısa vadeli teknik yapıda satıcıların etkisinin sürdüğüne işaret etti.

XRP fiyatı, ağdaki sert hacim toparlanmasına rağmen birkaç önemli hareketli ortalamanın altında kalmayı sürdürüyor.

Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI göstergesi de nötr kabul edilen 50 seviyesinin altında kaldı. Bu görünüm, alım iştahının zayıf seyrettiğini ve ağ verilerindeki canlanmanın fiyat cephesine henüz doğrudan yansımadığını ortaya koydu.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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