Zcash, 5 Kasım’daki güncellemeyle blok süresini 25 saniyeye indirecek

Zcash ağı, 5 Kasım için planlanan Network Upgrade 7 güncellemesine hazırlanıyor. Bu değişiklikle blok üretim süresi 75 saniyeden 25 saniyeye düşecek. Güncelleme kapsamında eski Sprout işlemleri de devre dışı bırakılacak.

Sprout kullanıcılarına taşıma uyarısı

Yaklaşan aktivasyon öncesinde, varlıklarını eski Sprout havuzunda tutan ZEC sahiplerinin bakiyelerini Sapling havuzuna taşımaları isteniyor. Aksi halde Sprout işlemlerinin kapatılmasıyla birlikte bu yapının kullanım alanı daha da daralacak.

Zcash, gizlilik odaklı bir kripto para ağı olarak biliniyor. Ağdaki Sprout, Sapling ve Orchard yapıları ise korumalı işlem mimarisinin farklı nesillerini temsil ediyor. Yeni güncelleme, daha eski bileşenleri devreden çıkarırken daha güncel yapıları öne alıyor.

Zcash ekosistemi, ana ağda uzlaşma zincirinde kalabilmek için tüm operatörlerin Zebra 7.0.0 sürümüne 3.543.405 numaralı bloktan önce geçmesini istiyor.

Blossom sonrası ikinci büyük hız adımı

Bu değişiklik, 2019’da devreye alınan Blossom güncellemesinin ardından gelen yeni bir hız artırımı niteliği taşıyor. Blossom ile blok süreleri 150 saniyeden 75 saniyeye inmişti. Yeni adımla birlikte bu süre bir kez daha üçte bire çekilecek.

Ağda bugün ilk onay için ortalama 75 saniye bekleniyor. NU7 sonrasında bu sürenin yaklaşık üç kat kısalması bekleniyor. Buna karşın günlük üretilen toplam ZEC miktarı değişmeyecek. Güncellemenin ayrıca zincirin güncel ucuna yakın senkronizasyonu hızlandıracağı ve yedi güvenlik uyarısına yönelik düzeltmeler içereceği açıklandı.

Mini sözlük: Zebra, Zcash için geliştirilen düğüm yazılımlarından biridir. Mainnet ise ağın gerçek varlıklarla çalışan canlı sürümünü ifade eder.

Operatörler için Zebra 7.0.0 zorunlu hale geliyor

Zcash, 22 Ekim 2026’da Zebra 7.0.0 sürümünü yayımladı. Bu sürüm, NU7 desteğini ana ağda kararlı biçimde sunan ilk sürüm olarak tanımlandı. Ana ağ operatörlerinin 3.543.405 numaralı bloktan, yani yaklaşık 5 Kasım’dan önce bu sürüme geçmesi gerekiyor.

Bu gerekliliğin nedeni, Zebra 6.4.x serisinin aktivasyondan birkaç gün önce kendini durduracak olması. Güncelleme yapılmaması halinde düğümlerin ağın uzlaşma zincirinin dışında kalabileceği belirtiliyor.

Ücret yapısı ve korumalı işlemlerde yeni sınırlar

NU7 yalnızca daha hızlı blok üretimi getirmiyor. Güncelleme, işlem ücretlerinin bir bölümünü gelecekteki blok ödüllerine ayıran Ağ Sürdürülebilirlik Mekanizması’nı da devreye alacak. Buna göre her bloktaki işlem ücretlerinin yüzde 60’ı dolaşımdan çıkarılarak bir rezervde tutulacak, yüzde 40’ı ise madencilere kalacak. Bu rezervden daha sonra küçük ve öngörülebilir bir bölüm yeniden dağıtılacak. Dört yıllık yarılanma takvimi ile 21 milyon ZEC arz sınırı ise değişmeyecek.

Güncelleme ayrıca Orchard, Ironwood ve Sapling etkinlikleri için blok başına yeni sınırlar getiriyor. Yeni Sprout JoinSplit işlemleri ise eklenmeyecek. Belirlenen sınırlar Orchard işlem kapasitesini saniyede 2,9 işlemden 6,6 işleme çıkarırken, kötü niyetli yoğun işlem yükünün hafif cüzdanlara taşıyabileceği en kötü senaryo bant genişliğini yaklaşık yüzde 37 azaltacak.

NU7 ile blok aralığı 25 saniyeye inerken günlük ZEC arzı sabit kalacak ve ağın gelecekte ücret gelirleriyle güvenliğini finanse etmesine dönük ilk adım atılacak.