SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu yılın en düşük seviyesini yeniden test edebilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu, 26 Ekim'de yıl içi dip bölgesine yeniden yaklaştı.
  • 📉 $SHIB fiyatı 0.00000500 doların altına inerken satış baskısı korunuyor.
  • 🧭 0.00000450 dolar seviyesi kırılırsa önceki dip bölgesi yeniden test edilebilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

Shiba Inu, 26 Ekim itibarıyla 0.00000480 dolar civarında işlem görürken yıl içindeki dip bölgesine yeniden yaklaştı. Günlük grafikte satış baskısının sürmesi, meme coin üzerinde aşağı yönlü risklerin arttığına işaret ediyor. Fiyatın bu seviyelere gerilemesi, piyasada yeni bir satış dalgasının oluşabileceği endişesini güçlendirdi.

İçindekiler
1 Teknik görünüm zayıf kalıyor
2 RSI göstergesi yeni bir uyarı veriyor
3 Öne çıkan fiyat bölgeleri

Teknik görünüm zayıf kalıyor

Günlük SHIB/USDT grafiğinde ekim ayındaki toparlanma denemesi 0.00000620 dolar civarında başarısız oldu. Bu denemenin ardından gelen geri çekilme, fiyatı kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların altına taşıdı. Söz konusu göstergeler 0.00000520 ile 0.00000540 dolar aralığında kümeleniyor.

Shiba Inu ayrıca yaklaşık 0.00000555 dolar seviyesindeki uzun vadeli hareketli ortalamanın da altında kalmayı sürdürüyor. Bu tablo, daha geniş ölçekte düşüş eğiliminin korunduğunu gösteriyor. Daha kısa süreli olası toparlanmalarda yukarı yönlü alanın sınırlı kalabileceği ve satışların yeniden yoğunlaşabileceği değerlendiriliyor.

Shiba Inu, 0.00000500 dolar eşiğinin altına inerken teknik göstergeler satışların halen baskın olduğunu gösteriyor.

RSI göstergesi yeni bir uyarı veriyor

Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI, bir varlığın fiyat hareketindeki ivmeyi ölçen yaygın bir teknik göstergedir. Shiba Inu için bu göstergenin 35 civarında bulunması, satış baskısının devam ettiğini ortaya koyuyor. Ancak bu seviye, piyasanın henüz aşırı satım bölgesine tam olarak yerleşmediğine de işaret ediyor.

Bu durum, fiyatın teknik olarak daha fazla gerileyebileceği anlamına geliyor. Çünkü bazı alıcılar genellikle ancak daha sert düşüşlerin ardından piyasaya dönüyor. Son geri çekilme boyunca işlem hacminin zayıf kalması da mevcut seviyelerde güçlü bir alım iştahı oluşmadığını gösteriyor.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen bir momentum göstergesidir. Genellikle 30 altı aşırı satım, 70 üzeri ise aşırı alım bölgesi olarak kabul edilir.

Öne çıkan fiyat bölgeleri

Aşağı yönlü ilk önemli bölge 0.00000450 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu alan, önceki piyasa düzeltmeleri sırasında da test edilmişti. Eğer bu seviyenin altında net bir kırılma yaşanırsa, fiyatın 0.00000410 ile 0.00000420 dolar bandına yönelmesi gündeme gelebilir. SHIB daha önce bu bölgede kayda değer bir dip oluşturmuştu.

Yukarı yönlü görünümün zayıflaması için alıcıların önce 0.00000500 dolar seviyesini geri kazanması gerekiyor. Ardından 0.00000530 dolar bölgesinin aşılması, düşüş baskısını sınırlayabilecek bir gelişme olarak izlenecek. Bu gerçekleşene kadar piyasa görünümü kırılgan kalmayı sürdürüyor.

0.00000450 dolar bölgesinin kaybedilmesi halinde SHIB için 0.00000410 ile 0.00000420 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir.

Mevcut teknik yapı, momentumdaki bozulma ve fiyatın ana hareketli ortalamaların altında kalması nedeniyle Shiba Inu’nun yılın en düşük seviyelerini yeniden sınamasını daha olası hale getiriyor. Bundan sonraki yön üzerinde, alıcıların kalan destek bölgelerini ne ölçüde savunabileceği belirleyici olacak.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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