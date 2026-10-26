Aviva Investors, XRPL üzerinde tokenlaştırılmış fon payı başlattı

Aviva Investors, Ripple iş birliğiyle amiral gemisi Sterling Liquidity Fund için tokenlaştırılmış bir pay sınıfını XRP Ledger üzerinde devreye aldı. Şirketin kısa vadeli Birleşik Krallık devlet tahvillerine yatırım yapan bu fonu 22 milyar sterlin büyüklüğe sahip bulunuyor.

İlk adım sınırlı büyüklükte kaldı

Yeni yapı kapsamında Aviva Investors, zincir üzerindeki bu tranche için 50 milyon sterlin ayırdı. Temmuz ayında başlatılan dolar pilotuyla birlikte şirketin Avrupa’daki toplam dijital varlık büyüklüğü 86 milyon sterlini biraz aştı. Bu tutar, 22 milyar sterlinlik ana fonun yaklaşık yüzde 0,4’üne karşılık geliyor.

Bu nedenle adım, fonun tamamının blokzincire taşındığı yönündeki beklentileri doğrulamıyor. Buna karşın gelişme, XRPL ekosistemi açısından düzenlemelere tabi kurumsal kullanımın somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Londra finans çevrelerinde temkinli yaklaşımın korunduğu bir dönemde, bu ölçekte bir fonun tokenlaştırılmış pay sınıfı başlatması emsal niteliği taşıyor.

Aviva Investors İcra Kurulu Başkanı Mark Versey, şirketin bu alanda öncü bir konum hedeflediğini, tokenlaştırmanın iç süreçleri iyileştirebileceğini ve bunun zamanla müşteriler için daha iyi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Dijital ikiz yapısı tercih edildi

Aviva Investors, 2002’den bu yana faaliyet gösteren fonun temel yapısını değiştirmedi. Şirket bunun yerine, mevcut düzeni koruyarak dijital bir yansıma oluşturan bir model benimsedi. Bu yaklaşımda XRPL, mülkiyet kayıtlarını hızlı ve düşük maliyetli biçimde işleyen bir altyapı görevi görüyor; buna karşılık para ve temel varlıklar geleneksel finansal çerçeve içinde kalmayı sürdürüyor.

Böylece düzenleyici korumalar, uyum süreçleri ve fonun günlük likiditesi aynen korunmuş oldu. Kurgu, blokzincirin işlem verimliliğini kullanırken mevcut hukuki ve operasyonel çerçeveyi bozmamayı amaçlıyor.

Mini sözlük: Tokenlaştırma, bir finansal varlığın mülkiyet veya pay bilgisinin blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasıdır. Tranche ise bir fon ya da menkul kıymet yapısı içinde belirli özelliklere sahip ayrı pay sınıfını ifade eder.

Operasyonel yapı üç kuruma dağıtıldı

İşlemin operasyonel risklerini azaltmak için yapı üç büyük kurum arasında bölündü. Fonun fiziksel varlıkları BNY Mellon tarafından saklanmaya devam ediyor. Dijital cüzdan güvenliği Komainu tarafından sağlanırken, teknik tokenlaştırma altyapısını Licuido üstleniyor.

Erişim tarafında ise perakende yatırımcılara kapı açılmadı. Yeni pay sınıfına yalnızca kapsamlı müşteri doğrulama süreçlerinden geçen profesyonel yatırımcılar katılabiliyor.

Kurulan modelde fonun çekirdek yapısı korunurken, XRPL mülkiyet kayıtlarının işlendiği katman olarak kullanılıyor ve temel varlıklar geleneksel saklama düzeninde tutuluyor.

Kurumsal kullanım açısından yeni bir örnek

Girişim, finans sektöründe günün her saatine yayılan yeni takas ve mutabakat altyapılarına yönelik arayışın bir parçası olarak görülüyor. Bankacılık saatleriyle sınırlı sistemlerin yerine daha sürekli çalışan modellerin öne çıktığı bir dönemde, tokenlaştırılmış fon payları kurumsal tarafta giderek daha fazla test ediliyor.

Ripple, ödeme ve dijital varlık altyapıları geliştiren bir finans teknolojisi şirketi olarak bu süreçte teknik ortak konumunda yer aldı. Aviva Investors’ın attığı adım, XRPL’nin kurallara tabi ve gerçek finansal ürünlerde kullanımına yönelik yeni bir örnek oluşturdu.