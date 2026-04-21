XRPL’de RWA piyasa değeri hızla yükseldi, Ethereum ile fark azaldı

Son dönemde gerçek dünyadaki varlıkların (RWA) blokzincire taşınmasında öne çıkan oyuncular arasındaki denge hızla değişiyor. Verilere göre XRP Ledger (XRPL), RWA ve hazine ürünleri alanında Ethereum’a çok daha yakın bir konuma geldi. Uzmanlar, Ethereum’un bu alandaki uzun süredir devam eden ağırlığına rağmen XRPL’in kısa sürede ciddi mesafe kat ettiğine dikkat çekti.

XRPL ve Ethereum arasındaki rekabette piyasa değerleri yakınlaştı

Piyasadaki son istatistikler, gerçek varlıkların blokzincirde temsil edildiği segmentteki pazar büyüklüğüne işaret ediyor. RWA.xyz’nin aktardığına göre, Ethereum üzerinde hazinedeki toplam piyasa değeri yaklaşık 79,8 milyon dolar olarak ölçülürken XRPL’in piyasa değeri 55,3 milyon dolara yaklaştı. Bu rakamlar, XRPL’in özellikle son dönemde bu alanda hızlı bir büyüme ivmesi yakaladığını gösteriyor.

Söz konusu büyümenin geçici bir durum olmadığı, XRPL’in mevcut yükseliş seyrini sürdürdüğü de vurgulanıyor. Daha önce bu alanda neredeyse hiçbir ağırlığı olmayan XRPL’in, kısa sürede alanı domine eden Ethereum’a rakip olması dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

“XRPL’in birkaç yıl öncesine kadar neredeyse ismi bile anılmayan hazine destekli RWA ürünlerinde, Ethereum ile doğrudan rekabet edebilen bir hacme ulaşması, blokzincir dünyasında güç dengesinin değiştiğini gösteriyor.”

Kurumsal ilgi ve teknolojik yenilik öne çıkıyor

XRP Ledger üzerinde geliştiriciler yalnızca işlem hacmi ve tokenleştirme değil, ayrıca protokolün güvenliği üzerinde de yoğunlaşıyor. Özellikle kuantum sonrası güvenlik yaklaşımlarının XRPL’in mimarisine doğrudan entegre ediliyor olması dikkat çekiyor. Artık gelecekteki tehdit modellerine karşı önceden hazırlık yapılması, blokzincir projeleri açısından yeni bir standart halini alıyor.

Son dönemde Mastercard, BlackRock ve Franklin Templeton gibi finans dünyasının önemli isimlerinin XRPL’in gelişimini farklı düzeylerde incelediği bildirildi. Bu ilgi, blokzincir tabanlı yeni kuşak ödeme ve varlık yönetim ağlarının, geleneksel finans yapılarında daha çok konuşulmaya başladığını ortaya koyuyor.

Ethereum halen merkeziyetsiz finans ve RWA alanında lider konumda olsa da, XRPL ile arasındaki fark belirgin biçimde daralmış durumda. Hem teknik gelişmeler hem de kurumların odağındaki değişim, XRPL’in daha görünür bir oyuncu haline gelmesinin önünü açıyor.

Blokzincirde güç dengesi yeniden şekilleniyor

XRPL’in yükselen hacmi, teknolojik yenilikleri ve artan kurumsal ilgisi, blokzincir alanında teoriden gerçek rekabete geçildiğini gösteriyor. Uzmanlar, bu eğilimlerin piyasadaki güç dengesinin daha da değişebileceğine işaret ettiğini belirtiyor.

Son gelişmelerle birlikte Ethereum’un üstünlüğüne dayalı eski algı zayıflarken, XRPL’in dijital varlık ekosisteminde daha belirgin ve güvenilir bir pozisyon aldığı gözlemleniyor. XRPL, özellikle gerçek varlıkların blokzincire taşınmasında ve kurumsal yapılarla entegrasyonda adından daha çok söz ettirmeye başladı.

Tüm bu veriler ışığında, RWA ve hazine ürünlerinde rekabetin önümüzdeki dönemde daha da kızışması bekleniyor. XRPL’in yükselişi, blokzincir dünyasında merkeziyetsizlik ve inovasyonun yanı sıra kurumsal odaklı çözümlerin de öne çıkmasına katkı sağlıyor.