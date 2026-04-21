Solana (SOL)

Solana fiyatı 85 dolar bandında sıkıştı, kritik kırılım bekleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana 85 dolarda yatay, olası sert hareketin eşiğine geldi!
  • Alıcı ve satıcılar 80–86 dolar aralığında sıkı mücadele veriyor, 90 dolar aşılırsa yeni zirve bekleniyor.
  • 📊 Kritik veri: SOL’da $120 ve üzeri potansiyel hedefler gündeme geldi.
Solana son günlerde 85 dolar seviyesinde yatay seyrini sürdürerek, hem yatırımcı hem de analistlerin odağında kalmaya devam ediyor. Güncel verilere göre SOL, 85,34 dolardan işlem görüyor ve günlük işlem hacmi 3,2 milyar doları aşmış durumda. Bu hareketlilikle birlikte Solana, gün içinde sınırlı bir yükseliş elde etse de haftalık bazda hafif bir değer kaybı yaşadı.

Dar bant hareketi ve teknik görünüm

Piyasa şu anda güçlü bir alım ile temkinli bekleyiş arasında sıkışmış görünüyor. Analistlere göre, kripto parada fiyatın belirli bir aralığa sıkışması genellikle sert bir yön hareketinin öncesinde yaşanıyor. Bu durum, Solana’da da mevcut. Yatırımcılar ve traderlar, SOL’un bu sıkışık bölgeden yukarıya mı yoksa aşağıya mı kırılacağını yakından takip ediyor.

Piyasa yorumcusu Lucky’ye göre Solana, 80 dolarlık destek ve 86 dolarlık direnç arasında dar bir bantta hareket ediyor. Bu aralık, fiyatın volatilitesini sınırlamakla birlikte piyasadaki görünümün de ana hattını belirliyor.

SOL, büyük hareketli ortalamaların ise halen altında seyrediyor ve bu durum genel baskının sürdüğüne işaret ediyor. Ancak, fiyatın 80 doların üzerinde kalması olası sert bir düşüşün önüne geçiyor. Analistler, bu yatay seyrin panik satışı değil, giderek artan bir birikime işaret ettiğini düşünüyor. Alıcıların bu bölgedeki satış baskısını absorbe ettiği değerlendirmesi yapılıyor.

Bu aralığın korunması, olası yukarı yönlü hareketin de güçlü olmasını sağlayabilir. Fiyatın 86 doların üzerine çıkması, kısa sürede yeni bir momentum yaratabilir.

Teknik sinyaller ve direnç bölgeleri

BitGuru, Solana’nın dar bir konsolidasyon sürecini yukarı yönlü yapıya çevirmeye başladığına dikkat çekiyor. Parite, 78–82 dolar bandından toparlanarak yükselen dip seviyeleri oluşturdu. Bu nedenle 84–86 dolar bölgesi artık destek olarak çalışmaya başladı.

Son günlerde 90 dolar civarında gelen reddedilme ise yukarıdaki direncin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Ancak fiyatın bu seviyenin hemen altında istikrar sağlaması, kısa vadede zayıflık değil güç işareti olarak okunuyor.

Alıcıların 84 doların üzerindeki destekleri koruması, yukarı yönlü teknik yapının sürmesini sağlıyor. SOL fiyatı yeniden 90 doların üzerine çıkabilirse, endeksin 93 doları ve daha yukarı seviyeleri test edebileceği öngörülüyor. Ancak destek seviyelerinde tutunamaması, fiyatı kısa sürede yeniden 80 dolara çekebilir.

Geçmiş hareketler ve yeni hedefler

Crypto Patel, SOL fiyatındaki güncel formasyonun Aralık 2022 dönemine benzediğini anımsatıyor. Solana’nın 60–85 dolar arası bölgede yeniden güçlü bir talep alanına girdiği belirtiliyor. Bu bölge aynı zamanda önemli Fibonacci düzeltme seviyeleriyle de örtüşüyor.

Önceki piyasa döngülerinde de Solana’nın aynı seviyelerden sert dönüş yaptığı görüldü. Tarihsel eğilimlerin tekrar etmesi halinde, SOL’un önce 120 dolara, ardından 210 dolar civarına kadar tırmanabileceği konuşuluyor. Yükseliş ivmesinin devamı durumunda ise uzun vadede hedef 250 dolar seviyesine çıkabilir.

“SOL’un kilit destek bölgesini kaybetmediği sürece mevcut yapı temkinli de olsa pozitif kalmayı sürdürüyor. Ancak 60 doların altına inilirse, tüm senaryo geçersiz hale gelecektir.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
