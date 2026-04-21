Ripple 107 milyon dolarlık XRP transferiyle piyasada dikkatleri üzerine çekti

Kripto para piyasasında geçtiğimiz günlerde Ripple’ın zincir üstü (on-chain) hareketliliğinde gözlenen artış, sektörün önde gelen analistleri ve yatırımcıları arasında yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Şirketin sessizce gerçekleştirdiği kayda değer transferler, özellikle hacim ve zamanlama açısından sorgulanmaya başlandı.

75 milyon XRP’lik dev işlem piyasada yeni soru işaretleri yarattı

Piyasada analist kimliğiyle tanınan Xaif Crypto’nun paylaştığı bilgilere göre, son günlerde 75 milyon XRP’nin herhangi bir aracı olmadan doğrudan zincir üzerinde taşındığı ve bu transferin yaklaşık 107 milyon dolar büyüklüğünde olduğu ortaya çıktı. Ripple’ın likidite sağlama ve kurumsal ödemelere yönelik büyük hacimli iç hareketleri daha önce de görüldü; ancak bu işlemin büyüklüğü ve sessizce gerçekleştirilmesi, yeni bir gelişme olasılığı üzerinde durulmasına yol açtı.

Aynı dönemde, Ripple’ın yine XRP Ledger üzerinde 92,5 milyon dolarlık RLUSD transferini sadece saniyeler içinde tamamladığı ve bu işlem için ödediği ücretin yalnızca 0,000183 dolar olduğu kayıtlara geçti. Bu tür transferlerde düşük maliyet ve hızın öne çıkması, geleneksel finansal sistemlerde halen yaygın olan yavaş ve maliyetli işlem süreçleriyle ciddi bir karşıtlık oluşturuyor.

“Transferin büyüklüğünden ziyade, işin maliyeti ve hızı dikkat çekiyor. Sektörde halen birçok işlemin uzun sürelerde ve yüksek masraflarla yapıldığı düşünülürse bu tür verimlilik kolayca göz ardı edilemeyecek örnekler sunuyor.”

XRP Ledger’da hız ve verimlilik öne çıkıyor

Ripple, sadece büyük hacimli fon hareketleriyle gündeme gelmekle kalmıyor; şirketin blokzincir tabanlı altyapısı, yüksek değerli varlıkların minimum sürtünmeyle hızlı bir şekilde taşınmasına imkân sağlamak üzere tasarlandı. Bu son transferler, ağın teknik kapasitesinin pratikte de kullanıldığını gözler önüne seriyor.

Şirketin günümüzde ödeme altyapısının ötesine geçen bir ekosistem oluşturma çabası da dikkat çekiyor. Son dönemde Ripple’ın CEO’su Brad Garlinghouse, XRP’ye olan talebin artışına vurgu yaptı ve varlığın “wrapped” (farklı blokzincirlerde temsil edilen) sürümlerinin Solana gibi diğer ağlarda da işlem görmeye başlamasını önemli bir gelişme olarak nitelendirdi.

Çok zincirli ekosisteme geçiş ve kurumların ilgisi artıyor

XRP ağı, artık yalnızca tek bir zincire bağlı bir varlık olmaktan çıkarak, ekosistemler arası birlikte çalışabilirliğin öne çıktığı yeni bir döneme hazırlanıyor. Bu değişimle birlikte, XRP’nin farklı ağlar arasında kolayca hareket edebilmesi ve likiditenin çeşitli blokzincirlere yayılması öngörülüyor.

Birkaç haftada gözlemlenen bu büyük RP ve RLUSD işlemleri, Ripple’ın altyapısı üzerinden yüksek tutarlı para transferlerinin hızla yapılabildiğine dair güçlü bir örnek sundu. Şirketin kurumsal düzeyde kullanımına dair somut işaretler gelirken, gerçekleşen işlemler de ekosisteme olan bağlılığın ve pratik kullanımın arttığını gösteriyor.

Analistler, Ripple’ın aktif zincir üstü hareketlerini yalnızca spekülatif bir yaklaşım olarak görmenin ötesinde, ağ üzerindeki gerçek kullanımın bir göstergesi olarak değerlendirme eğiliminde. Bu hareketlilik, hem işlem hacmi hem de sistemsel karmaşıklık açısından XRP Ledger üzerindeki faaliyetin yükselişte olduğunu ortaya koydu.