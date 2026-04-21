Kayıt Banner
Ekonomi

Son Dakika: Yeni Fed Başkanı Warsh konuşuyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Warsh Senato Bankacılık Komitesi onay oturumunda konuşuyor.
  • Warsh: Fed'in yetki alanı dışına çıkmaya niyetim yok. Fed, tahminlerine olması gerekenden daha uzun süre bağlı kalıyor.
  • Al-Hadath, Vance ve İran Meclis Başkanı Ghalibaf’ın İslamabad’a ulaştığını açıkladı. Bu çok olumlu bir gelişme.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Senato oturumu geçen hafta için duyurulmuştu ancak bugün başladı ve adaylığın onaylanması bekleniyor. 15 Mayıs tarihinde Powell’ın görev süresi sona erecek ve yerine Warsh geçecek. Artık bu aşamadan sonra Fed Başkanlığı için adayın değişme ihtimali çok düşük olduğundan onu önümüzdeki ay bugünlerin Fed Başkanı olarak görebiliriz.

Warsh Son Dakika

Trump geçen sene faiz indirimlerine karşı çıkmayan birini Fed Başkanı olarak göreceğimizi söylemişti. Birçok favori isim ortaya atıldı ancak Trump Kevin Warsh’ı seçti. Yazı hazırlandığı sırada Warsh Senato Bankacılık Komitesi onay oturumunda konuşuyor. Açıklamalarının önemli satırbaşları şöyle;

“Temel politika reformlarına ihtiyacımız var. Fed politikasının yürütülüşünde bir rejim değişikliğine ihtiyacımız var. Yeni bir enflasyon çerçevesine ihtiyacımız var. Araçları farklı şekilde kullanmamız gerekiyor. Fed’in yeni araçlara ve yeni iletişim yöntemlerine ihtiyacı var. Fed’in yetki alanı dışına çıkmaya niyetim yok. Fed, tahminlerine olması gerekenden daha uzun süre bağlı kalıyor.”

Son cümle önemli çünkü Fed faiz indirimlerini bu yüzden geciktirdi ve attığı adımların gecikmeli sonuçlarını saplandığı tahminler havuzu nedeniyle hesaplayamadı.

BTC 76 bin doların üzerinde kalıyor. Al-Hadath, Vance ve İran Meclis Başkanı Ghalibaf’ın İslamabad’a ulaştığını açıkladı. Bu çok olumlu bir gelişme demek ki bugün barış görüşmeleri gerçekleşecek. İran son saatlere kadar bunu yalanlamıştı.

Güncelleme;

  • Ekonomi iyileşiyor ve daha da iyileşebilir.
  • Ekonomi şu anda tam istihdama yakın bir durumda.
  • Fed’in bilançosu, ikili görev hedefine ulaşılmasında olumsuz bir rol oynadı.
  • Faiz oranlarını ana etken olarak kullanmayı tercih ediyorum; faizleri düşürürsek, daha geniş bir kesim bundan fayda sağlayacaktır.
  • Büyük bir bilanço, Fed’in siyasi rolünü güçlendiriyor.
  • Kademeli ve dikkatli bir bilanço küçültmesi gerekiyor.
  • Fed’in bilançosunu küçültmek için Hazine Bakanı ile işbirliği yapacağım.
  • Fed’in mali işlerden çıkması gerekiyor.
  • Trump’a faiz oranlarını kullanmanın tahvil satın almaktan daha iyi olduğunu söyledim.
  • Çok fazla Fed yetkilisi faiz yoluna ilişkin önceden görüş bildiriyor.
  • Kaotik toplantıları ve aile içi tartışmaları tercih etme eğilimindeyim.
  • Yapay zeka ve jeopolitik durumun ne olacağını bilmiyoruz.
  • Faiz oranları daha iyi verilere dayalı ve ileriye dönük olmalı.
  • Dijital varlıklar, finansal hizmetlerin dokusunun bir parçası.
  • Fed bir dizi politika reformu yapsaydı, enflasyon daha düşük, ekonomi daha güçlü olabilirdi.
  • Daha küçük bilanço, daha düşük faiz oranları, daha iyi enflasyon ve daha güçlü ekonomi anlamına gelir.
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Ripple 107 milyon dolarlık XRP transferiyle piyasada dikkatleri üzerine çekti
Bir Sonraki Yazı DoorDash ve Stripe’tan 75 milyar dolarlık global ödemelerde stablecoin hamlesi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Son Dakika: Görüşmeler iptal, kripto paralar düşüşte
Kripto Para
AVAX fiyatında $9.00 desteğiyle yükseliş sinyalleri güçlendi
Avalanche (AVAX)
Pace Act ile ödeme sistemi devrim gibi değişiyor, kripto sektörü destekte birleşti
Ekonomi Kripto Para Hukuku
Google’dan kripto içeriklere yapay zeka darbesi: Düşük kaliteli içerik arama sonuçlarından çıkarılacak
Kripto-Yapay Zeka
STRC temettü değişikliğiyle MSTR’de hedef yükseldi, Strive kâr artışı bekleniyor
Kripto Para
Lost your password?