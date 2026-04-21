Son Dakika: Yeni Fed Başkanı Warsh konuşuyor

Senato oturumu geçen hafta için duyurulmuştu ancak bugün başladı ve adaylığın onaylanması bekleniyor. 15 Mayıs tarihinde Powell’ın görev süresi sona erecek ve yerine Warsh geçecek. Artık bu aşamadan sonra Fed Başkanlığı için adayın değişme ihtimali çok düşük olduğundan onu önümüzdeki ay bugünlerin Fed Başkanı olarak görebiliriz.

Warsh Son Dakika

Trump geçen sene faiz indirimlerine karşı çıkmayan birini Fed Başkanı olarak göreceğimizi söylemişti. Birçok favori isim ortaya atıldı ancak Trump Kevin Warsh’ı seçti. Yazı hazırlandığı sırada Warsh Senato Bankacılık Komitesi onay oturumunda konuşuyor. Açıklamalarının önemli satırbaşları şöyle;

“Temel politika reformlarına ihtiyacımız var. Fed politikasının yürütülüşünde bir rejim değişikliğine ihtiyacımız var. Yeni bir enflasyon çerçevesine ihtiyacımız var. Araçları farklı şekilde kullanmamız gerekiyor. Fed’in yeni araçlara ve yeni iletişim yöntemlerine ihtiyacı var. Fed’in yetki alanı dışına çıkmaya niyetim yok. Fed, tahminlerine olması gerekenden daha uzun süre bağlı kalıyor.”

Son cümle önemli çünkü Fed faiz indirimlerini bu yüzden geciktirdi ve attığı adımların gecikmeli sonuçlarını saplandığı tahminler havuzu nedeniyle hesaplayamadı.

BTC 76 bin doların üzerinde kalıyor. Al-Hadath, Vance ve İran Meclis Başkanı Ghalibaf’ın İslamabad’a ulaştığını açıkladı. Bu çok olumlu bir gelişme demek ki bugün barış görüşmeleri gerçekleşecek. İran son saatlere kadar bunu yalanlamıştı.

Güncelleme;

Ekonomi iyileşiyor ve daha da iyileşebilir.

Ekonomi şu anda tam istihdama yakın bir durumda.

Fed’in bilançosu, ikili görev hedefine ulaşılmasında olumsuz bir rol oynadı.

Faiz oranlarını ana etken olarak kullanmayı tercih ediyorum; faizleri düşürürsek, daha geniş bir kesim bundan fayda sağlayacaktır.

Büyük bir bilanço, Fed’in siyasi rolünü güçlendiriyor.

Kademeli ve dikkatli bir bilanço küçültmesi gerekiyor.

Fed’in bilançosunu küçültmek için Hazine Bakanı ile işbirliği yapacağım.

Fed’in mali işlerden çıkması gerekiyor.

Trump’a faiz oranlarını kullanmanın tahvil satın almaktan daha iyi olduğunu söyledim.

Çok fazla Fed yetkilisi faiz yoluna ilişkin önceden görüş bildiriyor.

Kaotik toplantıları ve aile içi tartışmaları tercih etme eğilimindeyim.

Yapay zeka ve jeopolitik durumun ne olacağını bilmiyoruz.

Faiz oranları daha iyi verilere dayalı ve ileriye dönük olmalı.

Dijital varlıklar, finansal hizmetlerin dokusunun bir parçası.

Fed bir dizi politika reformu yapsaydı, enflasyon daha düşük, ekonomi daha güçlü olabilirdi.

Daha küçük bilanço, daha düşük faiz oranları, daha iyi enflasyon ve daha güçlü ekonomi anlamına gelir.