DoorDash ve Stripe’tan 75 milyar dolarlık global ödemelerde stablecoin hamlesi

Küresel ödeme şirketi Stripe ile teknoloji girişimi Paradigm tarafından geliştirilen blokzincir projesi Tempo, dijital paraya dayalı ödeme altyapısını gerçek dünyada kullanan finans ve teknoloji şirketlerinin arasına DoorDash’i de kattı. Günümüzde 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteren ve geçen yıl yerel satıcılar için yaklaşık 75 milyar dolarlık satış hacmine ulaşan DoorDash, sınır ötesi ödemelerde işlem hızını artırma ve maliyetleri azaltma hedefiyle Tempo altyapısı üzerinden stablecoin destekli yeni bir ödeme modeli başlatıyor.

Stablecoin tabanlı ödemelerde dönüm noktası

Stripe’ın açıklamasına göre DoorDash, Stripe, Coastal Bank ve Latin Amerika merkezli fintech şirketi ARQ, ödeme operasyonlarının belirli bölümlerini stablecoin tabanlı blokzincir altyapısına taşıma veya bu sistemi test etmeye başlama aşamasında. Stripe’ın para transferi ürünlerinden sorumlu yöneticisi Neetika Bansal, hedeflerinin uluslararası ödemeleri “hızlı, uygun maliyetli ve sınır tanımayan” bir seviyeye çıkarmak olduğunu belirtti. Stripe, yıllık yaklaşık 2 trilyon dolarlık işlem hacmiyle dünyanın en büyük ödeme platformları arasında yer alıyor.

ARQ gibi bölgesel fintech aktörleri de bu altyapı sayesinde işlem maliyetlerini azaltmayı ve sınır ötesi para transferlerinde rekabet avantajı yakalamayı umuyor. Stripe, geçen yıl 1,1 milyar dolar ödeyerek stablecoin altyapı şirketi Bridge’i, ardından da dijital cüzdan sağlayıcısı Privy’yi bünyesine katmıştı.

Tempo’nun altyapı vizyonu ve ilk kullanıcıları

Stripe ve Paradigm tarafından geliştirilen Tempo blokzinciri, ödeme işlemleri için kısa sürede gerçekleştirilebilen blokzincir transferi, sabit işlem ücreti ve kurumsal gizlilik kanalları gibi yenilikçi özellikler sunuyor. Mastercard, UBS, Klarna ve Visa gibi ödeme devleri de Tempo’nun ana altyapı ortakları arasında yer alıyor. Bu zincir, genel amaçlı blokzincirlerden farklı olarak özellikle ödeme ve para transferi işlemlerine yönelik olarak tasarlandı ve geçen ay hayata geçti.

DoorDash’in kurucu ortağı Andy Fang, stablecoin teknolojisinin finansal altyapıyı dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Şirket, ilk aşamada hızlı çözüm ve düşük masraf gerektiren sınır ötesi transferler için stablecoin bazlı ödemelere geçecek. Ancak Paradigm’den gelen bilgilere göre, bu uygulamanın DoorDash üzerinde ne zaman resmi olarak başlayacağı netleşmiş değil.

Stripe yetkilileri, stablecoin ve blokzincir tabanlı ödeme sistemlerinin giderek yaygınlaştığını ve global para akışının önümüzdeki yıllarda bu teknolojilere entegrasyonunun hızlanmasını beklediklerini ifade etti.

Öne çıkan rakamlar ve sektör etkisi

Stablecoinler güncel olarak 300 milyar doları aşan piyasa büyüklüğüyle kripto ekosistemindeki en önemli varlık sınıflarından biri konumunda. Fiyatlarını merkez bankalarının para birimlerine sabitleyen bu dijital varlıklar, uluslararası para transferlerinde geleneksel bankacılık kanallarına kıyasla daha düşük maliyet ve hızlı işlem avantajı sunuyor.

Tempo ekibi, firmaların blokzincir temelli ödemelere geçişini hızlandırmak amacıyla yeni bir Stablecoin Danışmanlığı hizmeti de başlattı. Bu hizmetle birlikte, ödeme altyapılarını dijital varlıklarla yenilemek isteyen kurumlara doğrudan teknik ve operasyonel destek sağlanacağı duyuruldu.

Son dönemde hem teknoloji devleri hem de finans şirketleri blokzincir altyapısının geleneksel finansal sistem üzerindeki etkilerini hızla artırmaya devam ediyor ve DoorDash’in bu alana katılması, sektörün geleceği açısından önemli bir eşik olarak görülüyor.