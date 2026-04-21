Kripto Para Hukuku

Avrupa'da blokzincir düzenlemelerine hız çağrısı: Sektörden 150 milyar euro sınırı teklifi

  • ⚡ Avrupa’da blokzincir düzenlemelerinde 150 milyar euro sınırı için hızlı değişim talebi yükseldi!
  • Boerse Stuttgart, Nasdaq ve fintech toplulukları AB otoritelerine çağrı yaptı.
  • 🟢 Kritik veri: Sektör firmaları, mevcut pilot piyasa testlerinin ötesine geçmek istiyor ve $DLT düzenlemelerinde daha fazla esneklik talep ediyor.
Avrupa’daki finans kuruluşları ve teknoloji şirketleri, blokzincir tabanlı işlemleri düzenleyen mevcut kuralların güncellenmesi için Avrupa Birliği’nden (AB) daha hızlı hareket edilmesini talep ediyor. Son dönemde hem finans hem de teknoloji sektöründen 39 farklı kurum, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosuna ortak bir mektup göndererek mevzuat değişikliklerinin hız kazanması gerektiğini vurguladı.

Finans ve teknoloji devlerinden hız talebi

Mektubun imzacıları arasında Almanya merkezli Boerse Stuttgart Group, ABD kökenli Nasdaq ve pek çok Avrupa ülkesi finans teknolojileri birlikleri yer aldı. Bu şirketler ve kurumlar; blokzincir (dağıtık defter teknolojisi – DLT) pilot rejiminin, şu anda AB’de görüşülen geniş finansal yasa paketinden ayrılarak daha hızlı ve esnek biçimde güncellenmesini savunuyor.

Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre şirketler, dijital varlık piyasasının hızla geliştiği bir dönemde, AB mevzuatının güncel kalmasının önemli olduğunu düşünüyor. Pilot rejim kapsamında şirketler, hisse ve tahvil gibi varlıkların tokenize edilerek blokzincir üzerinden işlem görebilmesi için testler yapabiliyor.

Ancak söz konusu düzenleme, halen AB yasama süreçlerinde yer almakta olan 18 maddelik kapsamlı finans yasaları arasında bulunuyor ve sektör temsilcilerine göre bu süreç yıllar sürebilir.

Sektörün talep ettiği değişiklikler

Ortak mektupta yer alan talepler arasında, blokzincir tabanlı işlemlerde izin verilen varlık türlerinin artırılması da öne çıkıyor. Ayrıca, işlem limitinin 150 milyar euroya (176 milyar dolar) çıkarılması ve lisanslarda bulunan geçerlilik sürelerinin kaldırılması öneriliyor. Sektör temsilcileri, bu taleplerin hayata geçirilmesinin, küçük ölçekli pilotlar yerine gerçek ve ölçeklenebilir piyasaların oluşmasını sağlayacağı görüşünde.

“Kurallar üzerinde hızlı ve bağımsız güncellemeler yapılması, şirketlere sadece pilot projeler yerine sürdürülebilir piyasalar kurma fırsatı verebilir.”

Şirketlerin önerdiği bu değişikliklerin ardından, Avrupa’daki dijital finans ortamının daha yenilikçi ve rekabetçi bir yapıya kavuşması bekleniyor.

ABD’de parallel gelişmeler

Avrupa’dan gelen bu çağrı, ABD’de de benzer regülasyon çalışmalarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Özellikle ABD’de Meclis’te değerlendirilen ve kripto paraların ana akım finans sistemine entegrasyonunu hedefleyen Genius Act gibi düzenlemeler sektörde dikkat çekiyor.

AB Komisyonu ise, finansal mevzuatların tamamını birlikte değerlendirmenin, yatırımların artırılması ve tasarrufların ekonomiye kazandırılması hedefleriyle uyumlu olduğunu belirtiyor. Mevcut yaklaşımın korunacağı sinyali verilirken, sektör ise regülasyonlarda esnekliğin şart olduğunu savunmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Pace Act ile ödeme sistemi devrim gibi değişiyor, kripto sektörü destekte birleşti

Güney Kore Merkez Bankası başkanından CBDC ve dijital mevduat atağı

Altın fiyatı rekor kırdı: Merkez bankalarının alımı ve tokenizasyon piyasaya yön veriyor

Kripto yasa tasarısında kritik oy tarihi ertelendi, sektör tepki gösterdi

Kritik uyarı: Stablecoin düzenlemeleri yavaşladı, risk uyarısı geldi

Jenner tokeni için büyük karar Californiya’da: $JENNER menkul kıymet sayılmadı

Kripto sektörü enerji politikasında kritik güç birliği sinyali verdi

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Pace Act ile ödeme sistemi devrim gibi değişiyor, kripto sektörü destekte birleşti
Ekonomi Kripto Para Hukuku
Google’dan kripto içeriklere yapay zeka darbesi: Düşük kaliteli içerik arama sonuçlarından çıkarılacak
Kripto-Yapay Zeka
STRC temettü değişikliğiyle MSTR’de hedef yükseldi, Strive kâr artışı bekleniyor
Kripto Para
Aave’de 6,6 milyar dolarlık varlık çekildi, USDT ve USDC havuzları tamamen kilitlendi
DEFI Ekonomi
Bitget’te SpaceX’e bağlı kripto tokenlar işlem görmeye başladı
Ekonomi
