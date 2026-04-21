Avrupa’da bankalar için kripto yarışı: Yüzde 35 hizmet için değişime hazır

Avrupa genelinde yapılan yeni bir araştırmaya göre, birçok bireysel yatırımcı daha iyi kripto yatırım imkânı sunan bankalara geçiş yapmayı değerlendirebilir. Boerse Stuttgart Digital tarafından yayımlanan ve Marketagent’ın gerçekleştirdiği bu geniş çaplı çalışma, finansal hizmetlerde kripto paraların etkisinin giderek arttığını ortaya koydu.

Bankaları bekleyen dönüşüm

Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa’dan toplam 6.000 kişiyle yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 35’i kripto yatırımlarına daha fazla olanak tanıyan bir bankaya geçmeye sıcak bakıyor. Bu eğilim özellikle İspanya’da belirgin; burada oran yüzde 40’a ulaşıyor. İtalya’da yüzde 35, Fransa’da yüzde 33 ve Almanya’da ise yüzde 29 düzeyinde seyrediyor.

Boerse Stuttgart, Almanya’nın önde gelen menkul kıymet borsalarından biri olmasının yanı sıra, son yıllarda dijital varlık hizmetleriyle de Avrupa’da bilinirlik kazandı. Şirketin yayımladığı çalışmaya göre, bankaların yatırımcı gözündeki kripto güvenilirliği, sektördeki diğer platformlara kıyasla oldukça yüksek.

Kripto sahipliği ve bilgi eksikliği

Araştırmada, katılımcıların yüzde 25’inin hâlihazırda kripto paralara yatırım yaptığı anlaşıldı. İspanya, bu alanda yüzde 28’e yakın oranla öne çıkarken, Almanya yüzde 25 ile ikinci sırada. İtalya ve Fransa’da ise bu oran biraz daha düşük seyrediyor.

Ancak kripto varlıklarla ilgili bilgi eksikliği hâlâ ciddi bir engel oluşturuyor. Katılımcıların yüzde 60’ından fazlası kripto hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını belirtti. Ayrıca yüzde 69’luk kesim, dijital varlıkların karmaşık olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Çalışmada, “Yatırımcılar, kripto hizmetleri sunmak konusunda, ağırlıklı olarak mevcut bankalarına güven duyuyor. Bu güven oranı, sektörde sadece kripto hizmeti veren platformlara göre iki kat daha fazla” tespitine yer verildi.

Düzenleme ve yeni beklentiler

Anket sonuçlarına göre, kripto para piyasalarında düzenleme konusundaki endişeler devam ediyor. Katılımcıların yüzde 76’sı kripto piyasasında düzenlemenin yetersiz olduğunu ve bu nedenle risk taşıdığını düşünüyor.

Öte yandan, yüzde 19’a yakın katılımcı üç yıl içinde bankalarının kripto işlemleri sunmasını beklediğini açıkladı. Bu eğilim, kripto yatırımlarının Avrupalı bireysel yatırımcılar arasında gelecekte standart bir bankacılık hizmetine dönüşebileceğini gösteriyor.

Avrupa’da son yıllarda kriptoya erişim seçenekleri artsa da sunulan hizmetler ülkeler arasında hâlâ eşit dağılmış değil. Bazı bankalar ve finans teknolojisi şirketleri kripto alım-satım veya saklama hizmetini müşterilerine sağlarken, büyük finans kurumlarının çoğu ise bu alana temkinli yaklaşıyor.

Avrupa Birliği’nin devreye aldığı Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) çerçevesi ise bu tabloyu değiştirmeye başladı. MiCA ile birlikte, kripto hizmet sağlayıcıları lisans, müşteri koruması ve operasyonel standartlar konusunda ortak kurallara tabi tutuluyor. Böylece bölgedeki kripto ekosisteminde belirgin bir düzen ve şeffaflık hedefleniyor.

Daha net ve kapsamlı düzenlemelerin, yatırımcıların güvenini artıracağı düşünülüyor. Araştırma bulgularında, katılımcıların yaklaşık yarısı Avrupa Birliği’nin kriptoya yönelik yasal düzenlemelerinin güveni artırıcı bir rol oynadığını belirtti.