Bybit CEO'su Londra'da: İngiltere'den kriptoya yön veren davet!

  • 🚨 Bybit CEO’su Ben Zhou, İngiltere’den gelen sürpriz davetle Londra’da temaslarda bulunuyor!
  • 👀 İngiltere, Dubai’nin kripto başarısını kendi ülkesine taşımak istiyor.
  • 💡 Zhou, büyük borsaların ardından küçük oyuncuların da İngiltere’ye yönelebileceğini söyledi.
  • 📊 Kritik veri: Bybit, işlem hacmine göre dünyanın ikinci büyük kripto borsası konumunda ve $BTC piyasasında önde geliyor.
Dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olarak tanınan Bybit’in CEO’su Ben Zhou, bu hafta İngiltere’nin ekonomik kalkınma yetkililerinden gelen özel bir davetle Londra’ya gitti. Şirket yetkilileri, İngiliz ekonomisine katkı sağlaması ve yeni iş olanakları yaratması için Bybit’i ülkeye çekmeye çalışıyor. Özellikle Dubai’nin kripto sektöründe yarattığı canlılık, İngiltere hükümetinin dikkatini çekmiş görünüyor.

İngiltere’nin Kripto Stratejisi

Bybit, Ben Zhou tarafından 2018 yılında kuruldu ve şirketin merkezi 2022’de Dubai’ye taşındı. Kripto para piyasasında büyük bir oyuncu olan borsa, işlem hacmine göre CoinGecko verilerine göre ikinci sırada yer alıyor. Binance’in de 2025 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’ne taşınması, bölgede kripto ekosisteminin büyümesini tetikledi.

Ben Zhou, İngiltere’nin büyük firmaları çekmekte istekli olduğunu ve yeni kripto dostu düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlandığını belirtti. Zhou’ya göre, Dubai ve BAE’de oluşturulan dinamik ortam, birçok küçük kripto firmasını da bölgeye çekti. İngiltere de benzer bir canlanmayı başlatmak istiyor.

“BAE’de büyük borsalar gelince arkasından küçük oyuncular da geldi ve bu bir ivme yarattı. İngiltere’de ise şu ana dek böyle bir ortam oluşmadı,” diyen Zhou, ülkedeki kripto sektörünün potansiyeline dikkat çekti.

Yönetimle Doğrudan Temas

Londra’da temaslarda bulunan Zhou, Finansal Davranış Otoritesi (FCA) ve Avam Kamarası üyeleriyle görüşmeler yapıyor. Bu toplantılar, İngiltere’nin kripto para ile ilgili projelerini ve sektörün ülkeye nasıl kazandırılabileceğini ele alıyor. Görüşmelerin UK Fintech Week kapsamında gerçekleşmesi ise mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesinin ve özellikle stabilcoin ile tokenizasyon alanında yeni adımlar atılmasının planlandığını düşündürüyor.

Zhou, başbakan ile temasa geçmek üzere doğrudan bir davet aldığını, bunun da İngiltere’de kriptoya yönelik inovasyon sürecine verilen önemin göstergesi olduğunu aktardı.

Zhou, “Ekonomik kalkınma kurulu tarafından doğrudan davet edildik. ‘Başbakanla iletişim kurabiliriz, yenilikçi projeler özellikle kripto alanda desteklenecek’ mesajı veriliyor,” ifadelerini kullandı.

Bölgesel Değişim ve Güvenlik Endişeleri

Bybit ve diğer büyük borsaların BAE’ye taşınmasının ardından, birçok firma ve ciddi sermaye çıkışı da bu ülkeye yöneldi. İngiltere ise bu hareketi tersine çevirmeye ve kaybettiği finansal ivmeyi tekrar kazanmayı hedefliyor. Zhou, şu anın bunun için uygun bir zaman olduğuna dikkat çekti.

Özellikle son dönemde BAE’de yaşanan güvenlik endişeleri ve İran’dan gelen saldırılar, bölgede yaşayanların ve firmaların bir kısmının ülkeyi terk etmesine yol açtı. Financial Times’ın aktardığı verilere göre, İngiliz vatandaşlarının da hatırı sayılır bir bölümü BAE’yi son dönemde bıraktı.

Tüm bu gelişmeler, İngiltere’nin kripto ekonomisinde söz sahibi olma arzusunu öne çıkarıyor. Kripto sektörüyle ilgili düzenleyici kurumlar henüz resmi bir açıklama yapmasa da, üst düzey davetler ve sürdürülen görüşmeler, ülkenin yeni hamleler için hazırlık aşamasında olduğunu gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
