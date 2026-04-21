Kuantum tehdidine karşı kriptoda acil hazırlık uyarısı: Veri boyutu 38 kat artabilir

  • 🚨 Kuantum bilgisayarlar blokzincir şifrelerini 38 kata kadar veri artışıyla tehdit edebilir.
  • 🔑 Kriptoda geçiş için NIST’in 2035 önerisi bile iyimser kalabilir; hibrit ve aşamalı yöntemler öne çıkıyor.
  • 📊 En kritik bilgi: Kuantum teknolojisine karşı hazırlık bugünden başlatılmazsa, milyonlarca cüzdan ve varlık riske girecek.
Coinbase’in siparişiyle hazırlanan yeni bir bilimsel rapor, kripto para sektörünün yakın dönemde doğrudan bir kuantum tehdidiyle karşı karşıya kalmasını beklemese de, zaman kaybetmeden hazırlık yapılmasını öneriyor. Aralarında Stanford Üniversitesi’nden tanınmış kriptografi uzmanı Dan Boneh, Ethereum Foundation’da çalışan Justin Drake ve Eigen Labs’ten Sreeram Kannan gibi isimlerin yer aldığı bağımsız danışma kurulu tarafından yazılan 50 sayfalık rapora göre, günümüzün blokzincirleri hâlâ güvenli, ancak gelecekte kuantum bilgisayarların şifrelemeyi kırabilecek düzeye ulaşması neredeyse kaçınılmaz görünüyor.

İçindekiler
1 Kuantum bilgisayarlar ve kripto güvenliği
2 Geçiş sürecinin zorlukları ve yeni çözümler
3 Kuantum sonrası kriptografi ve etkileri

Kuantum bilgisayarlar ve kripto güvenliği

Raporda, şu an kullanılan kuantum makinelerinin Bitcoin, Ethereum gibi ağların temelini oluşturan şifrelemeleri kırmaya yetecek kadar güçlü olmadığı vurgulanıyor. Bu büyüklükte ve hata toleransına sahip bir kuantum bilgisayar inşa etmek hâlâ büyük bir mühendislik problemi olarak görülüyor.

Bununla birlikte, Google araştırmacılarının yaptığı tahminlere göre, gelecekte yeterli güce sahip bir kuantum bilgisayarın Bitcoin’in kriptografisini kırması artık bir olasılık olarak daha ciddiye alınıyor.

Ethereum Foundation ise, bu riske karşı daha güvenli dijital imza türleri önerirken, Solana gibi farklı platformlarda da kuantum dirençli cüzdanlar üzerine çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Geçiş sürecinin zorlukları ve yeni çözümler

Rapor, kripto endüstrisinde olası geçişlerin aceleye gelmeden planlanmasını savunuyor. ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) ise 2035 yılına kadar kuantum dirençli şifrelemeye geçilmesini öneriyor fakat rapor, bu takvimin dahi iyimser kalabileceğini aktarıyor.

Rapor, “Bunun acil bir mesele olmasını beklemek iyi bir fikir değil; ağların, cüzdanların ve borsaların geçişi güvenli şekilde tamamlaması yıllar alabilir” değerlendirmesine yer veriyor.

Kuantum dirençli şifrelemeye geçişte en büyük engellerden biri, milyonlarca kripto cüzdanının taşınması ve unutulmuş ya da aktif olmayan varlıkların yönetimi. Ayrıca, özellikle daha önce açık anahtarı ifşa edilen Bitcoin cüzdanlarının kısa vadede daha savunmasız olabileceği belirtiliyor.

Kuantum sonrası kriptografi ve etkileri

NIST’in standartlaştırma sürecinde olduğu kuantum-sonrası kriptografi teknikleri halihazırda mevcut. Ancak, bu yöntemlerin veri boyUTULArının ve işlem maliyetlerinin klasik yöntemlere göre çok daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor.

Rapora göre, bugünkü dijital imzaların yerine kuantum-proof (kuantum dirençli) imzalar kullanıldığında, blok boyutları 38 kata kadar büyüyebilir ve bu da blockchain üzerindeki veri maliyetlerini ve iş hacmini ciddi biçimde etkileyebilir.

Tek bir çözümün yeterli olmayacağı, geçişin “hibrit” modellerle — hem mevcut hem de yeni kriptografik yöntemleri bir arada kullanarak — ve aşamalı şekilde yapılabileceği öneriliyor.

Raporun yazarları, geçiş sırasında mevcut güvenlik ve performanstan ödün verilmesinin önüne geçebilecek esnek çözümler geliştirilmesini tavsiye ediyor.

Raporun sonucu ise şöyle özetleniyor: “Hazırlıklara başlamak için doğru zaman şu an.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
