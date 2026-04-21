Bitget’te SpaceX’e bağlı kripto tokenlar işlem görmeye başladı

Kripto para borsası Bitget, özel şirket hisselerine dayalı token alım-satımını mümkün kılan yeni bir platform başlattı. Bu yenilikçi sistemin ilk adımında, SpaceX’in halka arz öncesi değerine endeksli tokenlar piyasaya sunuldu ve işlem gördü. Söz konusu adım, erken aşama yatırımların geleneksel finans sınırlarının ötesine taşınması ve blockchain altyapısı ile buluşturulması yönünde atılmış önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yeni sistemin işleyişi ve farkı

Bitget’in sunduğu yeni yatırım modeli, geleneksel halka arz öncesi (pre-IPO) yatırımlardan önemli ölçüde ayrışıyor. Klasik yöntemde yatırımcılar, özel şirket hisselerine erişim sağlasa bile çıkış imkânı bulamadan yıllarca bekleyebiliyordu. Bitget’te ise kısa bir abonelik döneminin ardından yatırımlar tokene çevrildi ve kullanıcılar hemen işlem yapmaya başladı. Böylelikle, yatırımcılar istedikleri zaman pozisyonlarını değiştirme veya satış yapma olanağı buldu.

Yenilikle birlikte sabit bir tahsisat uygulaması yerine, kullanıcıların havuza stablecoin transferiyle katılımı sağlanıyor. Toplanan miktara göre token dağıtılıyor ve bu tokenlar, spot piyasada alınıp satılabiliyor. Böylece, yatırımcılar ilgili şirketin gelecekteki halka arz beklentileri doğrultusunda anlık kararlar alıp portföyünü yeniden şekillendirebiliyor.

Tokenizasyon trendi ve pre-IPO erişimi

Finans sektöründe son dönemde hızla yayılan tokenizasyon, tahvilden fonlara, hisse senetlerinden paraya kadar birçok varlık sınıfında uygulanmaya başlandı. Bitget’in bu sistemi, yatırımcıların daha önce sadece özel sermaye fonları ve girişim sermayesi şirketlerinin ulaşabildiği erken aşama yatırımlara kapı aralıyor. Ayrıca blockchain teknolojisinin sermaye oluşumunu nasıl dönüştürebileceği de somut olarak gözlemleniyor.

Uzmanlara göre, bu tür platformların yaygınlaşması, büyük yatırımcılara ait olan dar alanları daha geniş kitlelere açabilir. Bu durum, erken aşama yatırım imkânlarının tabana yayılması ve erişimin daha demokratik bir hale gelmesi açısından önem taşıyor.

Pre-IPO tokenlar ve SpaceX örneği

Halka arz öncesi tokenlar, doğrudan hisse sahipliği sunmuyor. Bunun yerine, ilgili şirketin değerlemesine endeksli türev araçlar olarak konumlanıyor. Yani yatırımcılar, örneğin SpaceX’in borsada işlem görmesinden sonra oluşacak piyasa değerine bağlı finansal getiriden faydalanabiliyor; ancak doğrudan şirketin ortağı olmuyor.

SpaceX, son yıllarda uzay teknolojileri ve ticari roket çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren bir özel sektör şirketi. Elon Musk tarafından kurulan firma, uydu taşımacılığı, uzay araştırmaları ve Starlink internet ağı gibi projeleriyle öne çıkıyor. Şirketin hisse senetlerinin bu yıl içinde borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor. Bloomberg’in haberine göre, SpaceX kısa süre önce halka arz için gizli başvurusunu yaptı.

Bitget yetkilileri, platformun hedefinin özellikle halka arz öncesi yatırımları daha şeffaf ve ulaşılabilir hale getirmek olduğunu belirtti. Açıklamada, geleneksel finansın kısıtlayıcı yapılarını aşmayı ve blockchain’in sunduğu likiditeyle yatırımcıların hareket kabiliyetini artırmayı amaçladıkları aktarıldı.

Öte yandan pre-IPO token modeli, yatırımcılar için anlık pozisyon değişikliği ve likidite fırsatı sunarken, şirketler açısından da yeni finansman kanalları yaratarak halka arz sürecine daha esnek bir geçiş imkanı sunuyor.

Sistemin ilerleyen dönemlerde başka büyük özel şirketlerin hisselerine dayalı tokenları da desteklemesi bekleniyor.