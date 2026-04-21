Kayıt Banner
DEFIEkonomi

Aave’de 6,6 milyar dolarlık varlık çekildi, USDT ve USDC havuzları tamamen kilitlendi

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Aave’de 6,6 milyar dolarlık çekiliş ve stablecoin’lerde fonlar tamamen kilitlendi.
  • 💥 Kelp DAO köprü saldırısı sonrası üst üste para çıkışları protokole ağır darbe vurdu.
  • 🛑 USDT ve USDC havuzlarındaki 5 milyar dolar erişime kapalı kaldı.
  • 🚨 $USDT ’de tasfiye yapılamıyor, sistem dış desteğe ihtiyaç duyuyor.
COINTURK
COINTURK

Merkeziyetsiz finans ekosisteminin en büyük borç verme protokollerinden Aave’de, tüm önemli kredi havuzlarının likiditesinin tükenmesiyle birlikte kullanıcıların ellerindeki milyarlarca dolarlık kripto varlıkları çekememesi paniğe yol açtı. Yaşanan gelişmede başrolde, kısa süre önce gerçekleşen Kelp DAO rsETH köprüsü saldırısı bulunuyor.

İçindekiler
1 Kriz Nasıl Başladı?
2 “Yüzde 100 Kullanım” Ne Anlama Geliyor?
3 Topluluk ve Kurucu İsimlerden Açıklamalar

Kriz Nasıl Başladı?

Olaylar, saldırganların 18 Nisan’da Kelp DAO’ya ait rsETH köprüsünde sahte zincirler arası mesajlar üreterek teminatsız rsETH basmasıyla başladı. Saldırganlar, bu tokenları Aave’ye teminat gösterip yaklaşık 200 milyon dolarlık WETH borç aldı. Bu süreçte zincir üzerinde 292 milyon dolar civarında bir avantaj elde edildi. Bu haber hızla DeFi kullanıcıları arasında yayıldı ve klasik bir “bankadan para çekme” dalgası etkisi yarattı. Kısa süre içinde Aave’den 6,6 milyar dolarlık kripto varlık çekilişi gerçekleşti.

Protokol üzerindeki likiditenin neredeyse tamamen boşaltılması, çok büyük çaplarda kripto varlığın sıkışmasına neden oldu. Özellikle stablecoin olarak bilinen USDT ve USDC havuzlarında yaklaşık 5 milyar dolar bloke edildi. Yani kullanıcılara ait bu tutarların çekilmesi artık mümkün değil.

“Yüzde 100 Kullanım” Ne Anlama Geliyor?

DeFi Warhol isimli analiz hesabı, Aave’nin böylesi bir krizle karşı karşıya kalmasının sektörde ender görülen bir durum olduğunu belirtti. Bütün piyasalarda yüzde 100 kullanım oranına ulaşılması, protokolün tamamen durması anlamına geliyor. Bunun sonucu olarak işler hale getirmek için likidite gerekiyor ancak şu anda bu mümkün değil. Warhol, özellikle 3 milyar dolar USDT ve 2 milyar dolar USDC’nin “temiz bir çıkış yolu” olmadan sistemde sıkıştığının altını çizdi.

Analist, fiyatların hareketlenmesi durumunda sorunun büyüyerek devam edeceğini, çünkü kötü borçları karşılayacak bir mekanizma bulunmadığını ekledi. Tasfiye işlemlerinin yapılamaz hale gelmesi ise protokolü daha savunmasız bir konuma getiriyor ve yeni zarar riskini artırıyor.

CertiK’te kıdemli blokzincir güvenlik araştırmacısı Natalie Newson da risklerin büyüdüğünü vurguladı. Sistem içindeki savunma mekanizmalarının devre dışı kaldığını, yeterli likidite olmadan teminatsız pozisyonların kapatılamadığını ve kötü borcun hızla biriktiğini söyledi.

Newson ayrıca, yaşananların doğrudan bir siber saldırı olmadığını, bir köprü protokolünde meydana gelen zincirleme etkinin Aave’ye yansıdığını vurguladı. Ona göre bu durum, merkeziyetsiz finans sektöründe bir sistemin zafiyetinin tüm ekosistemi nasıl etkileyebileceğini gösteriyor.

Topluluk ve Kurucu İsimlerden Açıklamalar

Aave’nin kurucu ismi Stani Kulechov, CoinDesk’e yaptığı kısa açıklamada bu aşamada söyleyecek somut bir yorumunun olmadığını belirtti. Daha önce Aave’nin risk yönetimi çerçevesinde yüzde 100 kullanım oranı için senaryo hazırlandığı, ancak böyle bir durumda mevduat sahiplerinin para çekemeyeceği 2020 yılında eski risk yöneticisi Alex Bertomeu-Gilles tarafından dile getirilmişti.

Analist Duo Nine, sistemdeki sorunu ilk fark edenler arasında yer aldı. Olay anında büyük yatırımcıların, aralarında Justin Sun’ın ve kripto para borsası MEXC’nin de bulunduğu kurumsalların yüklü varlık çekişlerinin krizi tetiklediği ifade edildi. Öncelikle ETH piyasasında çekimler dururken, ardından USDT ve USDC havuzlarında blokaj yaşandı. Saatler içerisinde toplamda 6 milyar dolar değerindeki varlık sistemden çıkarılmış oldu.

Konuyla ilgili yapılan analizlerde, protokoldeki para hareketlerinin büyük kısmının dev yatırımcılardan kaynaklandığı görüldü ve mevcut sıkışıklığın küçük yatırımcıları özellikle olumsuz etkilediği belirtildi.

Yaşananlar, DeFi ekosisteminin yüksek verimliliğine rağmen, farklı protokoller arasındaki bağımlılığın sistemik risk oluşturabileceğini bir kez daha gösterdi. Uzmanlara göre, Aave gibi dev platformlarda bir halka zayıfladığında tüm zincirin etkilenmesi kaçınılmaz hâle geliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitget’te SpaceX’e bağlı kripto tokenlar işlem görmeye başladı
Bir Sonraki Yazı STRC temettü değişikliğiyle MSTR’de hedef yükseldi, Strive kâr artışı bekleniyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ekonomi Kripto Para Hukuku
Kripto-Yapay Zeka
Kripto Para
Ekonomi
Kripto Para
Lost your password?