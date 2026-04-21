STRC temettü değişikliğiyle MSTR’de hedef yükseldi, Strive kâr artışı bekleniyor

ABD merkezli finansal hizmetler şirketi TD Cowen’ın analistleri, Strategy şirketi tarafından planlanan STRC tercihli hisse temettü değişikliklerinin hem şirketin adi hisse sahiplerine hem de Bitcoin hazinesi ağırlıklı olan Strive gibi paydaşlara avantaj sağlayabileceğini açıkladı. 1989’da kurulan TD Cowen, kurumsal yatırımcılara yönelik araştırmalar ve analizler sunan köklü bir finans kuruluşu olarak biliniyor.

STRC temettü modeli değişikliği

Strategy, STRC tercihli hisse senedine ilişkin temettü ödemelerini ayda birden, ayda ikiye çıkarmayı teklif etti. Şirket yönetimi bu değişiklikle birlikte yeniden yatırıma aktarılan kaynağın hızlanacağını, piyasadaki likiditenin artacağını ve fiyat istikrarının destekleneceğini savunuyor. Analist Lance Vitanza ve Jonnathan Navarrete, yayımladıkları iki ardışık notta STRC’yi “daha istikrarlı fiyat sunan, likidite ve yatırımcı ilgisi için de avantaj yaratan bir enstrüman” olarak nitelendirdi. STRC aynı zamanda Strategy’nin Bitcoin portföyünü büyütmesinde ek bir finansman kaynağı olarak öne çıkıyor.

Analist raporunda şu ifadelere yer verildi:

“Ortak hissedarlar açısından bakıldığında Strategy, halka açık piyasalarda kendi kendini finanse eden sınırsız vadeli ilk tercihli hisse enstrümanını yaratıyor. Bu model, geleneksel finansmana çok fazla bağımlı kalmadan şirketin Bitcoin biriktirmeye devam etmesini sağlıyor.”

STRC değişiklikleriyle ilgili oylama 8 Haziran’a kadar devam edecek. Eğer kabul edilirse, temettüler 15 Temmuz’dan itibaren ayda iki kez ödenecek.

Öte yandan, TD Cowen bu ay başında Strategy’nin adi hisse (MSTR) fiyat hedefini 350 dolara çekti; ancak pazartesi günü tekrar 385 dolara yükseltti. MSTR hissesi yaklaşık 168 dolardan işlem görüyor ve son 6 ayda yüzde 44’ten fazla değer kaybetti.

Strive ve piyasa etkileri

Salı günü yayımlanan ek bir analizde, TD Cowen, STRC modelindeki değişikliklerin Strive’a doğrudan ve dolaylı olumlu etkileri olacağını belirtti. Strive’ın net aktif değer (NAV) priminin, Bitcoin girişleri arttıkça yükselebileceği ifade edildi. Ayrıca yeni modelle sermaye kullanımındaki esneklik Strive’ın Bitcoin getirilerini artırabilir.

Strive da stratejisinde benzer adımlar attı. SATA isimli tercihli hisselerine yüzde 12,75 temettü veren şirket, bu modeli STRC üzerine kurdu ve hem Bitcoin hem de 50 milyon dolarlık STRC satın alımlarında kullandı.

Analistlere göre STRC’nın piyasaya sürülmesiyle birlikte oluşan geri besleme mekanizması, daha fazla Bitcoin alımını teşvik ederken, benzer hazine modeli izleyen şirketlerde de yatırımcı ilgisinin ve sermaye erişiminin artabileceğini gösteriyor.

TD Cowen, bu ay başında Strive (NASDAQ: ASST) için “alım” tavsiyesiyle 26 dolarlık hedef fiyat açıkladı ve bu görüşünü salı günü yineledi. ASST hissesi bugün 15,70 dolardan işlem görüyor ve son 30 günde yüzde 50’nin üzerinde değer kazandı.