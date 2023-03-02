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  •   Son Noktayı En Çok Okunan Yazar Koydu Ve Yine Uyardı! Ekonomi Çökecek! Bitcoin Ve Bunlara Yatırım Yapın!

Son Noktayı En Çok Okunan Yazar Koydu Ve Yine Uyardı! Ekonomi Çökecek! Bitcoin Ve Bunlara Yatırım Yapın!

Finans kitabı en çok okunanlar listesinin başında bulunan ünlü yazar çöken ekonomi ve potansiyel yatırım araçları hakkında yeniden yorumda bulundu.
22:05
2 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

En çok satan kişisel finans kitabı Zengin Baba Yoksul Baba’nın yazarı Robert Kiyosaki, çöküşün eşiğinde olduğunu savunduğu küresel ekonomi için bir başka kasvetli görünüm yayınladı. Yazara göre, olası ekonomik çöküşün bankaları ve tasarrufları etkilemesi muhtemel olacak ve 1 Mart’ta attığı bir tweet’te yatırımcıların bu çöküşe hazırlanmaları gerektiğine işaret etmiştir.

Kiyosaki’nin Kasvetli Ekonomik Öngörüsü

Finans eğitimcisi, özellikle gümüşe odaklanarak değerli metallere yatırım yapılmasını tavsiye etti.

Dünya ekonomisi çöküşün eşiğinde. Sırada bankalara hücum mu var? Tasarruflar mı dondurulacak? Sırada kurtarma paketleri mi var? Sizin gerçek gümüşler satın almanızdan para kazanmıyorum. Sadece olacaklara hazırlıklı olmanızı istiyorum. Gerçek bir gümüş parayı yaklaşık 25 dolara satın alabilirsiniz.

Kiyosaki’nin bankalara olası hücumları öngörmesiyle birlikte, sektördeki oyuncuların olası çözümler aradığını belirtmek gerekiyor. Yapılan araştırmalar ve ulaşılan verilere göre, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Jon Cunliffe, dijital bir poundun bankaları olası zor koşullara karşı koruyabileceğini öne sürdü.

Küresel ekonomi yükselen enflasyonla karşı karşıya kalırken, yazar finansal krize hazırlanmak için altın ve Bitcoin’e (BTC) yatırım yapılmasını savunurken bir çöküşün yaklaştığını iddia etti.

Daha önce Kiyosaki, yükselen enflasyonun ABD nüfusunun %50’sini silip süpüreceğine dair endişelerini dile getirirken, çöken borsanın emeklilik planlarını ve emekli maaşlarını geri ödemeyi zorlaştırabileceğini ifade etmişti.

 Yakın tarihli bir açıklamada Kiyosaki ayrıca açlık yaklaşıyor uyarısında bulunmuş, bunun toplumsal huzursuzluğa yol açabileceğini ve bu nedenle hazırlık yapılması gerektiğini belirtmişti.

Olası mali krizin ortasında yazar, Federal Rezerv’i sahte para olarak adlandırdığı parayı basmakla suçlarken dev bir çöküş alarmı verdi. Ocak ayında ünlü yatırımcı, artan işsizlik, iflas ve evsizlikten kaynaklanabilecek, dünya için potansiyel olarak sert bir çöküş konusunda uyarıda bulunmuştu.

Bitcoin’de Boğa

Kasvetli ekonomik görünüme rağmen, olası piyasa düşüşlerine karşı korunmak için Bitcoin’i altın ve gümüşün yanında tutmayı düşündüğünü belirtiyor. Kiyosaki yakın zamanda Bitcoin’i gümüş ve altınla birlikte dünyanın en sıcak üç konusundan biri olarak Tanımlamıştı. Kiyosaki Bitcoin’i halkın parası olarak tanımlıyor ve bu yılın başlarındaki yükselişini alternatif yatırım ürünlerine yönelik artan talebe bağlıyor.

Çok satan yazar, Bitcoin’in düzenleyici faktörlerle desteklenerek büyüyeceğini savunuyor. Ona göre, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC), menkul kıymet olarak kabul edildikleri için Bitcoin’in yanı sıra diğer kripto para birimlerini de ortadan kaldırmaya çalışacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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