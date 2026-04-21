Google’dan kripto içeriklere yapay zeka darbesi: Düşük kaliteli içerik arama sonuçlarından çıkarılacak

Kripto para dünyasında içerik üretimi hızla artarken, son dönemde özellikle yapay zeka destekli makalelerin sayısında patlama yaşanıyor. Birçok şirket, hızlı ve maliyeti düşük şekilde daha fazla içerik yayımlayarak arama motoru sıralamalarında öne çıkmayı hedefliyor. Ancak bu strateji, özellikle kripto sektöründe beklenen sonucu vermek bir yana, firmaların arama görünürlüğünü tehlikeye atabiliyor.

Yapay zeka ile içerik üretimi: Fırsat mı, risk mi?

Yapay zeka kullanımı, araştırma ve içerik yapısını hızlıca oluşturmak gibi aşamalarda şirketlere avantaj sağlıyor. Ancak bu yaklaşım, fazla denetimden geçirilmeden yüzlerce benzer, tekrarlayan ve benzersizliği olmayan sayfanın yayımlanmasına yol açtığında arama motorları için bir tehdide dönüşüyor. Bu tür içerikler, okuyucuya gerçek bir bilgi sunmak yerine yalnızca arama sonuçlarında daha çok görünür olma çabasına indirgeniyor.

Google’ın düşük değerli, tekrara dayalı ve özgünlükten uzak içeriklere karşı politikası net: Özellikle arama sıralamalarını manipüle etmek amacıyla üretilen birçok web sayfasının kullanıcıya gerçek bir fayda sağlamadığını belirtiyor ve bu tür pratiklere karşı önlemler alıyor.

Uzmanlara göre, yapay zekadan destek alınan içeriklerin editoryal kontrolden geçmesi, metnin zenginleştirilmesi ve gerçek anlamda okuyucuya katkı sunması şart. Aksi takdirde, Google’ın “ölçekli içerik suistimali” politikası kapsamında bu içeriklerin arama sıralamalarında gerilemesi ya da tamamen kaldırılması mümkün.

Google’ın algoritma güncellemeleri ve kripto şirketleri

Google, 2026 Mart ayında yayımladığı yeni spam güncellemesiyle dil bağımsız olarak web spam’ine karşı mücadelede kararlılığını sürdürdü. Güncellemeyle birlikte, içerik kalitesi düşük olan, özgün bilgi sunmayan ve sırf görünürlük amacı güden içeriklerin riskli hale geldiği görülüyor.

Bazı kripto şirketleri, özellikle rakiplerine ve popüler temel terimlere yönelik anahtar kelimelerle dolu sayfalar, token rehberleri, cüzdan incelemeleri veya airdrop açıklamaları gibi sayısız içeriği hızla ve topluca yayımlayarak kısa yoldan trafik çekmeye çalışıyor. Ancak arama sonuçlarındaki sıralamalarını kaybeden veya tamamen çıkarılan bu sayfaların şirketlere uzun vadede zarar vermesi ihtimal dahilinde.

Editoryal sürecin önemi

Yapay zeka destekli içerik üretiminde asıl farkı yaratan unsur, üretim sürecinin son aşamalarında devreye insanın girmesi olarak öne çıkıyor. Sadece yapay zeka ile üretilmiş ve hiçbir editör tarafından gözden geçirilmemiş metinler kolaylıkla Google filtrelerine takılıyor.

İçeriğin planlanması, özgün bilginin eklenmesi, doğrulama ve son okuyucuya gerçek değer sunacak şekilde geliştirilmesi, hem arama motorlarının hem de kullanıcıların beklentilerini karşılayan bir içerik stratejisi olarak gösteriliyor.

Kripto sektöründeki şirketler arasında, yapay zekayı yalnızca araştırma, fikir geliştirme veya taslak oluşturma aşamalarında kullanan ve sonrasında süreci deneyimli editörlere bırakanların içerik kalitesinde öne çıktığı görülüyor.

Google’ın rehberine göre, yapay zeka araçları, ilk aşamalarda süreci hızlandırmak için mantıklı bir seçenek olabilir. Ancak nihai karar, yanlış bilgileri ayıklama yeteneğine sahip, alanında uzman yazar ve editörlerin elinde olmalı.

Uzmanlar, kripto sektöründe güvenin her zaman ön planda olduğunu vurguluyor. Bu nedenle, insan dokunuşunun eksik olduğu yapay zeka ürünü içeriklerin, uzun vadede şirketlerin marka itibarına da zarar verme riski taşıdığı belirtiliyor.