f Fransız Merkez Bankası CBDC Çalışmaları İçin İlk Adımı Attı: Başkan Yardımcısının Açıklamaları › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Fransız Merkez Bankası CBDC Çalışmaları İçin İlk Adımı Attı: Başkan Yardımcısının Açıklamaları

Fransız Merkez Bankası CBDC Çalışmaları İçin İlk Adımı Attı: Başkan Yardımcısının Açıklamaları

Özet

  • Blockchain teknolojisi, birçok ülkenin CBDC'ler üzerinde çalıştığı bir dönemi başlattı.
  • Fransız merkez bankası Banque de France, CBDC'leri uluslararası bir para sistemi temeli olarak görüyor.
  • Tokenizasyon, finans sektöründe büyüyen bir trend ve CBDC'lerin yanı sıra önemli bir konu olarak öne çıkıyor.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
16:20
4 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Blockchain teknolojisi ile birlikte birçok ülke bu konuda adım atmaya başladı. Özellikle Amerikan doları ile ilgili endişelerini dile getiren birçok ülke merkez bankası dijital para birimi (CBDC) çalışmalarını her geçen gün artıyor. Son olarak Fransız Merkez Bankası Banque de France’ın temsilcileri bu konuda küresel bir perspektif belirlediklerini açıkladılar ve bu gelişmeyi uluslararası para sisteminin temeli olarak lanse ettiler.

Fransa’nın CBDC Çalışmaları

Banque de France’ın birinci başkan yardımcısı Denis Beau bu konu ile ilgili 3 Ekim’de yaptığı bir açıklamada merkez bankası dijital para birimi hedeflerini şu sözlerle açıkladı:

“Yeni bir uluslararası para sisteminin kurulmasını sağlayarak sınır ötesi ödemelerin iyileştirilmesi için katalizör.”

Ayrıca başkan yardımcısı Beau CBDC’ler ile ilgili olarak bu teknolojinin uluslararası para sistemine dahil olmasının son aşamada değil en başından itibaren ele alınması gerektiğini vurguladı. Beau, ülkenin CBDC yolunda ilerlemesi için birkaç yol gösterdi. Bu yollardan ilki daha önce ortaya çıkan projeler ile eski sistemler arasında ortak standartların çalışması ve bu sistemlerin birlikte çalışabileceği bir ekosistemin geliştirilmesi.

İkinci yol ise Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) tarafından da desteklenen bölgesel ya da küresel CBDC platformlarının tek bir çatı altında birleşmesi. Bu sayede gerçekleştirilecek olan işlemlerde bu platformlar arasında bir değiş tokuş ve ödemeye karşı ödeme gibi sistemlerle standartlaştırılacak.

Tokenize Edilmiş Varlıklar Rakip Değil

Beau, ikinci yol haritası ile ilgili otomatik piyasa yapıcı (AMM) olanaklarını araştıran Mariana Projesini örnek gösterdi. Banque de France, Monetary Authority of Singapore ve Swiss National Bank’ın dahil olduğu proje Eylül ayı sonunda başarıyla sonuçlanmıştı.

Başkan yardımcısı tüm bu seçeneklerin yanında aynı zamanda finans sektöründe gerçekleşebilecek tokenizasyon hakkında da konuştu. Riskleri sınırlandırırken blockchain teknolojisinin tam potansiyelini mümkün kılmak için kamu sektörünün özel sektörü daha fazla desteklemesi gerektiğini de açıkladı.

Beau’ya göre tokenize edilmiş varlıklar ve özellikle merkez bankası parasının kullanılabilirliği rakip olmaktan ziyade piyasalar açısından bir zenginlik.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Uluslararası Ödemeler Bankası, Blockchain Sektöründe Devrim Niteliğinde Bir Adım Atıyor
Uluslararası Ödemeler Bankası, Blockchain Sektöründe Devrim Niteliğinde Bir Adım Atıyor
Blockchain Finans Sektörü İçin Ses Getiren Araştırma Ripple Tarafından Paylaşıldı
Blockchain Finans Sektörü İçin Ses Getiren Araştırma Ripple Tarafından Paylaşıldı
OP Labs Ekibinden Müjde: Devrim Niteliğinde Güncelleme Test Aşamasında
OP Labs Ekibinden Müjde: Devrim Niteliğinde Güncelleme Test Aşamasında
Starknet Ekibinin Son Hamlesi: STRK Airdrop Sürecinde Neler Yaşanıyor?
Starknet Ekibinin Son Hamlesi: STRK Airdrop Sürecinde Neler Yaşanıyor?
Popüler Altcoin Bugün Google Ortaklığıyla Atacakları Adımın Müjdesini Verdi
Popüler Altcoin Bugün Google Ortaklığıyla Atacakları Adımın Müjdesini Verdi
SocialFi Devi Rekora Doymuyor: 45 Günde 20 Milyon Dolar Gelir Elde Etti!
SocialFi Devi Rekora Doymuyor: 45 Günde 20 Milyon Dolar Gelir Elde Etti!
Son Dönemin En Popüler Üç SocialFi Protokolü: Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Neler?
Son Dönemin En Popüler Üç SocialFi Protokolü: Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Neler?
Olası Airdrop İhtimallerini Değerlendirdik: Metamask, OpenSea, LayerZero ve zkSync Era
Olası Airdrop İhtimallerini Değerlendirdik: Metamask, OpenSea, LayerZero ve zkSync Era
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023