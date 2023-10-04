  Fransız Merkez Bankası CBDC Çalışmaları İçin İlk Adımı Attı: Başkan Yardımcısının Açıklamaları

Blockchain teknolojisi ile birlikte birçok ülke bu konuda adım atmaya başladı. Özellikle Amerikan doları ile ilgili endişelerini dile getiren birçok ülke merkez bankası dijital para birimi (CBDC) çalışmalarını her geçen gün artıyor. Son olarak Fransız Merkez Bankası Banque de France’ın temsilcileri bu konuda küresel bir perspektif belirlediklerini açıkladılar ve bu gelişmeyi uluslararası para sisteminin temeli olarak lanse ettiler.

Fransa’nın CBDC Çalışmaları

Banque de France’ın birinci başkan yardımcısı Denis Beau bu konu ile ilgili 3 Ekim’de yaptığı bir açıklamada merkez bankası dijital para birimi hedeflerini şu sözlerle açıkladı:

“Yeni bir uluslararası para sisteminin kurulmasını sağlayarak sınır ötesi ödemelerin iyileştirilmesi için katalizör.”

Ayrıca başkan yardımcısı Beau CBDC’ler ile ilgili olarak bu teknolojinin uluslararası para sistemine dahil olmasının son aşamada değil en başından itibaren ele alınması gerektiğini vurguladı. Beau, ülkenin CBDC yolunda ilerlemesi için birkaç yol gösterdi. Bu yollardan ilki daha önce ortaya çıkan projeler ile eski sistemler arasında ortak standartların çalışması ve bu sistemlerin birlikte çalışabileceği bir ekosistemin geliştirilmesi.

İkinci yol ise Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) tarafından da desteklenen bölgesel ya da küresel CBDC platformlarının tek bir çatı altında birleşmesi. Bu sayede gerçekleştirilecek olan işlemlerde bu platformlar arasında bir değiş tokuş ve ödemeye karşı ödeme gibi sistemlerle standartlaştırılacak.

Tokenize Edilmiş Varlıklar Rakip Değil

Beau, ikinci yol haritası ile ilgili otomatik piyasa yapıcı (AMM) olanaklarını araştıran Mariana Projesini örnek gösterdi. Banque de France, Monetary Authority of Singapore ve Swiss National Bank’ın dahil olduğu proje Eylül ayı sonunda başarıyla sonuçlanmıştı.

Başkan yardımcısı tüm bu seçeneklerin yanında aynı zamanda finans sektöründe gerçekleşebilecek tokenizasyon hakkında da konuştu. Riskleri sınırlandırırken blockchain teknolojisinin tam potansiyelini mümkün kılmak için kamu sektörünün özel sektörü daha fazla desteklemesi gerektiğini de açıkladı.

Beau’ya göre tokenize edilmiş varlıklar ve özellikle merkez bankası parasının kullanılabilirliği rakip olmaktan ziyade piyasalar açısından bir zenginlik.