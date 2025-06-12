Bitcoin Neden Düştü? 12 Haziran Uzman Yorumları

Bitcoin $107,041.02‘in fiyatı son 24 saatte yüzde 2,4 düşüş kaydederek 107 bin dolar seviyelerine geriledi. 11 Haziran’da 110 bin dolar direnç seviyesini test eden ancak bu seviyeyi aşamayan en büyük kripto para, teknik düzeltme ve türev piyasalardaki yoğun tasfiyelerin etkisiyle değer kaybetti. Mayıs ayında kaydedilen 111 bin 814 dolarlık rekor seviyenin civarında satıcıların hakimiyet kurması ve 323 milyon doların üzerinde long pozisyonun tasfiyesi düşüşün ana tetikleyicileri oldu.

Bitcoin’in Önündeki Teknik Direnç Seviyesi

Bitcoin, 11 Haziran Salı günü 110 bin dolar seviyesine yaklaştı ancak bu önemli teknik ve psikolojik direnci aşamadı. Analistler, özellikle 22 Mayıs’ta kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 111 bin 814 doların hemen altındaki bu bölgede satış baskısının arttığına dikkat çekiyor. Michaël van de Poppe gibi isimler bu seviyenin aşılamamasının satıcıların piyasada üstünlük sağladığını gösterdiğini vurguladı.

Teknik göstergeler de kısa vadeli aşırı alım koşullarına işaret ediyor. MACD histogramı (+298) ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) (59) gibi teknik metrikler fiyatın bu bölgede soluklanması gerektiğini gösteriyor. Tüm bu sinyaller kısa vadeli yatırımcıların karlarını realize etmesi için tetikleyici oldu. Sonuç olarak Bitcoin’in fiyatı 110 bin dolardan hızla çekilerek yaklaşık 107 bin dolara kadar geriledi.

Türev Piyasalardaki Yoğun Tasfiye Dalgası

Bitcoin’in 110 bin dolar direncini aşamaması yüksek kaldıraçlı pozisyonlar üzerinde ciddi baskı oluşturdu. Son 24 saat içinde küresel kripto para piyasasında toplam 323 milyon doların üzerinde pozisyon zorla kapatıldı. Bu tasfiyelerin yüzde 72’sini, fiyatın yükseleceğine bahse giren long pozisyonlar oluşturdu. Bu durum satış baskısını daha da şiddetlendiren bir etki yarattı.

Zaten türev piyasa verileri bir düzeltmenin sinyallerini veriyordu. Toplam açık pozisyon hacmi yüzde 2,3 azalarak 688 milyar dolara gerilemişti. Pozisyon hacmindeki bu düşüşe rağmen pozitif fonlama oranlarının devam etmesi analist Axel Adler Jr.‘ın işaret ettiği gibi bir “yumuşak tersine dönüş” ortamı hazırladı. Bu durum 29 Mayıs’ta 358 milyon dolarlık ETF çıkışlarının ardından yaşanan yüzde 8,5’lik düşüşle benzerlik gösteriyor.

Makro İktisadi Etmenler ve Piyasanın Ruh Hali

Kısa vadeli düzeltmeye rağmen uzun vadeli temeller hala güçlü görünüyor. ABD’de Mayıs ayı enflasyon verileri (açıknan yüzde 2,4, beklenen yüzde 2,5) ve Federal Reserve’in (Fed) faiz indirim beklentileri kripto para piyasası için olumlu kabul ediliyor. Ancak piyasasının bu olumlu gelişmeleri büyük ölçüde önceden fiyatlamış olması anlık tepkiyi sınırladı.

Piyasa ruh halindeki değişim de dikkat çekici. CoinMarketCap’in Korku ve Açgözlülük Endeksi, 65’ten 61’e (Açgözlülük) gerileyerek alıcıların bir önceki güne göre daha temkinli davrandığını ortaya koyuyor. Sosyal medya analizleri de benzer bir soğumayı doğruluyor. Verilere göre Bitcoin ile ilgili olumlu yorumların oranı son zamanlardaki aşırı seviyelerden düşerek 2’ye 1 seviyesine indi.