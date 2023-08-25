Küresel ölçekte yatırımcıların yakından takip ettiği açıklamalar biraz önce başladı. Fed Başkanı 17:05 itibariyle konuşuyor. Jackson Hole toplantısı bundan 2 yıl önce 2021 yılında bambaşka bir havada geçmişti. Powell yaptığı açıklamalarla piyasaları rahatlatırken sonraki yıllarda enflasyonla zorlu bir mücadele vereceğinden habersiz gibiydi.

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Fed Başkanı Açıklamaları

Fed Başkanı Powell geçtiğimiz yıldaki açıklamalarıyla kripto paralarda büyük satışları tetiklemişti. Ondan önceki açıklamalar da aşırı iyimserliği yansıtıyordu. Bugün yapacağı açıklamalar bize orta ve uzun vadeli görünümle ilgili daha net bir perspektif sunabilir. Faizler ne zaman inecek? Enflasyon mücadelenin artık sonuna geliniyor mu? Tüm bu ve diğer soruların cevabını yatırımcılar bu konuşmada bulmayı umuyor.

Peki Powell neler söyledi?

Uygun olması halinde faizleri daha fazla artırmaya hazırız.

Enflasyonun sürdürülebilir şekilde %2’ye indiğini görene kadar para politikası sıkı kalacak. Faiz kararını alırken dikkatli davranacağız. Faiz kararı gelecek verilere göre alınacak.

İyi gelen veriler enflasyon yolunda güveni tesis için ihtiyacımız olan şeyin sadece başlangıcı.

Faizler kısıtlayıcı seviyede ancak Fed nötr faiz seviyesinin ne olduğundan emin olamıyor.

seviyesinin ne olduğundan emin olamıyor. İş piyasasının direnci Fed’i daha fazlasına zorlayabilir.

%2 enflasyon için trendin altında büyüme gerekecek. Konut dışı hizmetler enflasyonunda daha fazla ilerlemeye ihtiyaç var. Kiralar konut enflasyonunda yavaşlamaya işaret ediyor, izliyoruz.

Ayrıca şunları da söyledi;

“12 aylık bazda, ABD toplam ya da “manşet” PCE (kişisel tüketim harcamaları) enflasyonu Haziran 2022’de yüzde 7 ile zirve yapmış ve Temmuz ayı itibariyle yüzde 3,3’e gerileyerek kabaca küresel trendlere paralel bir seyir izlemiştir. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşın etkileri, 2022’nin başından bu yana dünya genelinde manşet enflasyondaki değişimlerin başlıca itici gücü olmuştur. Manşet enflasyon, hane halkı ve işletmelerin en doğrudan deneyimlediği şeydir, bu nedenle bu düşüş çok iyi bir haberdir. Ancak gıda ve enerji fiyatları, oynaklığını koruyan küresel faktörlerden etkilenmekte ve enflasyonun nereye doğru gittiğine dair yanıltıcı bir sinyal verebilmektedir. Kalan yorumlarımda, gıda ve enerji bileşenlerini içermeyen çekirdek PCE enflasyonuna odaklanacağım.”

Zaman içinde etkinin hissedilmesi tarzındaki açıklamalarını tekrarladı;

“Benzer dinamikler temel mal enflasyonunun geneli için de geçerlidir. Parasal kısıtlamaların etkilerinin zaman içinde daha fazla ortaya çıkması beklenmektedir. Temel mal fiyatları son iki ayda düşmüştür, ancak 12 aylık bazda temel mal enflasyonu salgın öncesi seviyesinin oldukça üzerindedir. Sürekli ilerlemeye ihtiyaç vardır ve bu ilerlemeyi sağlamak için kısıtlayıcı para politikası gereklidir. Faiz duyarlılığı yüksek olan konut sektöründe, para politikasının etkileri kalkıştan kısa bir süre sonra belirginleşmiştir. Mortgage oranları 2022 yılı boyunca iki katına çıkarak konut başlangıç ve satışlarının düşmesine ve konut fiyatlarındaki artışın azalmasına neden olmuştur. Piyasa kiralarındaki büyüme kısa sürede zirve yapmış ve ardından istikrarlı bir şekilde düşmüştür.”

Genel görünümle ilgili ne düşünüyor?

“Görünüme dönecek olursak, salgınla ilgili çarpıklıkların daha fazla çözülmesi enflasyon üzerinde bir miktar aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam edecek olsa da, kısıtlayıcı para politikası muhtemelen giderek daha önemli bir rol oynayacaktır. Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2’ye gerilemesinin, trendin altında bir ekonomik büyüme döneminin yanı sıra işgücü piyasası koşullarında bir miktar yumuşama gerektirmesi beklenmektedir.”

Sonuç konuşmasında şunları söyledi;

“Çoğu zaman olduğu gibi, bulutlu gökyüzünün altında yıldızlara bakarak yol alıyoruz. Bu tür durumlarda risk yönetimine ilişkin hususlar kritik önem taşır. Gelecek toplantılarda, verilerin bütününe ve gelişen görünüm ve risklere dayalı olarak ilerlememizi değerlendireceğiz. Bu değerlendirmeye dayanarak, daha fazla sıkılaştırma yapıp yapmayacağımıza ya da bunun yerine politika faizini sabit tutup daha fazla veri bekleyip beklemeyeceğimize karar verirken dikkatli bir şekilde ilerleyeceğiz. Fiyat istikrarını yeniden tesis etmek, ikili görevimizin her iki tarafına da ulaşmak için elzemdir. Herkesin yararına olacak güçlü işgücü piyasası koşullarının sürekliliğini sağlamak için fiyat istikrarına ihtiyacımız olacak.”

Aşırı temkinli açıklamalar kripto paraları da içine alan risk piyasalarının lehine görünmüyor.