Coinbase, XRP’de bir haftalık sert fiyat hareketi beklendiğini açıkladı

Coinbase Markets’in paylaştığı yeni opsiyon verileri, yatırımcıların XRP’de gelecek yedi gün içinde olağan dışı büyüklükte bir fiyat hareketi beklediğine işaret etti. Borsa, opsiyon fiyatlarının yansıttığı yedi günlük beklenen hareketi her kripto varlığın kendi tarihsel yedi günlük tipik hareketiyle karşılaştırdı ve en belirgin farkın XRP’de görüldüğünü açıkladı.

Opsiyon piyasasında XRP öne çıktı

Coinbase’in verilerine göre XRP’nin opsiyon fiyatlarına yansıyan yedi günlük hareket beklentisi, tarihsel medyan hareketinin 1,54 katına ulaştı. Aynı oran Bitcoin için 1,50, Ethereum için 1,45 ve Solana için 1,15 seviyesinde hesaplandı. Bu tablo, XRP’nin kendi geçmiş oynaklığına kıyasla en yüksek primle fiyatlandığını ortaya koydu.

Coinbase Markets, XRP’nin kendi tarihsel seyrinin en üzerinde fiyatlandığını, Solana’nın ise bu açıdan en düşük seviyede kaldığını belirtiyor.

Coinbase grafiğinde XRP’nin tarihsel medyan mutlak yedi günlük hareketi yaklaşık %5 olarak yer aldı. Buna karşılık mevcut opsiyon fiyatlaması yaklaşık %7,7’lik bir haftalık harekete işaret ediyor. XRP’nin 1,43 dolar civarında işlem gördüğü dikkate alındığında, bu oran iki yönde de yaklaşık 11 sentlik bir değişime karşılık geliyor.

Varlık Tarihsel harekete göre katsayı Durum XRP 1,54 En yüksek fark Bitcoin 1,50 Yüksek Ethereum 1,45 Yüksek Solana 1,15 En düşük fark

Fiyatlanan oynaklık ne anlama geliyor

Söz konusu %7,7’lik beklenti, başa baş seviyedeki opsiyonlara yansıyan zımni oynaklıktan türetiliyor. Coinbase bu hesaplamayı, zımni oynaklık verisi ile zamana bağlı karekök ayarlamasını kullanarak yapıyor.

Mini sözlük: Zımni oynaklık, opsiyon fiyatlarının gelecekte beklenen dalgalanma düzeyini ne kadar yansıttığını gösteren ölçüdür. Başa baş opsiyon ise kullanım fiyatı dayanak varlığın güncel fiyatına çok yakın olan sözleşmeyi ifade eder.

Bu tablo, opsiyon yatırımcılarının önümüzdeki bir haftada XRP’nin normalden belirgin biçimde daha fazla hareket etmesine uygun fiyatlar ödediğini gösteriyor. Zımni oynaklığın yükselmesi, yatırımcıların korunma amacıyla ya da yönlü beklentiyle opsiyonlara daha yüksek prim vermeye razı olduğunu da düşündürüyor.

Opsiyon alıcılarının ödediği yüksek primlerin karşılık bulabilmesi için gerçekleşen fiyat hareketinin de yeterince güçlü olması gerekiyor.

Beklenti karşılanmazsa primler tartışma konusu olabilir

XRP’nin fiyatı önümüzdeki günlerde yalnızca tarihsel olarak alışılmış yaklaşık %5’lik haftalık dalgalanma aralığında kalırsa, mevcut opsiyon primleri yüksek kalmış olabilir. Bu durumda oynaklık alıcıları, beklenenden daha sınırlı bir fiyat hareketi karşısında pahalı pozisyon taşımış olacak.

Buna karşılık XRP, tipik haftalık seyrinin belirgin biçimde üzerine çıkan güçlü bir hareket sergilerse, mevcut oynaklık fiyatlaması haklı bulunabilir. Özellikle alım opsiyonu tarafındaki talep, bazı yatırımcıların yukarı yönlü sert bir kırılma olasılığını değerlendirdiğine işaret ediyor.

XRP son 24 saatte %6’nın biraz üzerinde yükselerek 1,43 dolar civarında işlem gördü. Varlık son 30 günde yaklaşık %43,85, son 90 günde ise %15,95 değer kazandı.