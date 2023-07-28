Ethereum (ETH) yaklaşık iki ay boyunca bin 800 doların üzerinde sabit kaldı ve bu yazının hazırlandığı sırada bin 867 dolardan işlem görüyor. Yukarı yöndeki hareket işlem hacmindeki genel düşüşün ortasında fiyat hareketinin 2 bin doların altında sınırlı kalmasına neden oldu. Bu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) açtığı davada mahkemenin kısmen Ripple’ın lehine karar vermesinin ardından Bitcoin (BTC) ve ETH’den ziyade XRP, Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Solana (SOL) ve son olarak Dogecoin (DOGE) gibi diğer önde gelen altcoinler’e yönelmelerinin bir sonucu. Şu anda Ethereum’un yükselmesi için tek şart fiyatın bin 800 doların üzerinde tutunması ve bunun sağlanmasıyla 2 bin 385 dolara varan bir yükseliş olabilir.

Ethereum’un Yükselmesi İçin Ne Gerekiyor?

Ethereum fiyatı, onu yalnızca 2 bin doların üzerine çıkarmakla kalmayıp aynı zamanda boğaların Mayıs 2022’den bu yana ilk kez 2 bin 400 dolara kadar olan boşluğu doldurmalarına izin verebilecek potansiyel olarak büyük bir kırılmayı beslemenin ortasında. Günlük fiyat grafiğinde ters omuz baş omuz (H&S) formasyonunun oluştuğu görülüyor ve bu formasyona göre hedef fiyat seviyesi 2 bin 385 dolar. Eğer bu hedef seviyeye ulaşılması ETH’de yılın rekorunun kırılması anlamına geliyor.

H&S, düşüş trendinin sonuna gelindiğini ve yükseliş trendinin başladığını gösteren önemli bir yükseliş formasyonudur. Formasyonun üç dip noktası bulunur; ortadaki en dip noktası baş, başa göre daha yukarıda olan sağ ve sol taraftakiler ise omuzdur. Ethereum grafiğindeki H&S’nin çalışması için fiyatın 2 bin dolar civarında bulunan ve omuzları birleştiren çizginin üzerine çıkması gerekiyor.

H&S’yi baz alarak ticareti yaparken diğer göstergelere, özellikle de Ethereum piyasasına olan fon giriş ve çıkışlarını izleyen Para Akışı Endeksi‘ne (MFI) bakmak yerinde olabilir. Günlük fiyat grafiğindeki MFI, yükseliş görünümüne sahip ve bu H&S’de bir kırılımın kapıda olduğu anlamına gelir.

ETH’nin Potansiyel Yükselişinin Değerlendirilmesi

Öte yandan günlük fiyat grafiğindeki yükseliş görünümüne güvenilirlik katan Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaması (MACD) göstergesinin hafta sonu boyunca bir satın alma sinyali vermesi bekleniyor. ETH‘de long pozisyon açarak satın alıma geçmek isteyen yatırımcıların mavi renkli MACD çizgisinin kırmızı renkli sinyal çizgisinin altından geçmesiyle işaretlenen momentum göstergesindeki yükseliş geçişinin gerçekleşmesini bekleyebilirler.

Güvenli tarafta olmak için ETH fiyatının bin 870 dolarda 50 günlük Hareketli Ortalama‘yı (EMA) aşması ve üzerinde kalması gerekiyor. MACD’nin yükseliş sinyali vermesinin alım yapan yatırımcılar için ilk kar alma noktası 2 bin dolar seviyesi olabilir ancak H&S formasyonunun çalışması halinde yakalanacak ivmeyle fiyatın 2 bin 385 dolara kadar yürümesi söz konusu olabilir.