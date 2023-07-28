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  •   Kripto Kralı Bitcoin İçin ‘Karar Zamanı’! Piyasa Gurusundan Dogecoin, Maker ve Chainlink İçin Çarpıcı Tahminler

Kripto Kralı Bitcoin İçin ‘Karar Zamanı’! Piyasa Gurusundan Dogecoin, Maker ve Chainlink İçin Çarpıcı Tahminler

Özet

  • Kripto para analisti Altcoin Sherpa, Dogecoin'in (DOGE) kısa vadede yüzde 20 yükselmesini bekliyor.
  • Analiste göre Maker (MKR) belirli fiyat seviyeleri civarında hareket ederken, Chainlink'in (LINK) en az 6,5 dolara kadar geri çekilebilir.
  • Bitcoin için karar zamanının geldiğini belirten analist, yükseliş için fiyatın 29 bin 800 doların üzerine çıkması gerektiğini söyledi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
15:35
28 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Ünlü kripto para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa, Dogecoin’in (DOGE) daha fazla değer kazanacağını ve son dönemde rağbet gören bir altcoin olan Maker (MKR) için görüşlerini güncellerken, Chainlink (LINK) için uyardı. İşte Bitcoin‘i (BTC) de yorumlayan analistin yaptığı yorumlardan öne çıkanlar.

Analistin Dogecoin, Maker ve Chainlink İçin Yaptığı Yorumlar

Altcoin Sherpa olarak bilinen anonim kripto para analisti ve trader’ı en büyük memecoin Dogecoin‘in kısa vadede mevcut 0,077 dolar seviyesinden yaklaşık yüzde 20 artış göstermesini beklediğini belirtti. Analist, Dogecoin’in kısa vadede 0,09 dolara kadar çıkabileceğini söyledi. Analist, Dogecoin için bir alım fırsatı seviyesini dikkatle takip ettiği belirterek, aşağı yönlü bir sonraki net destek/direnç seviyesinin (S/R) 200 günlük üssel hareketli ortalama (EMA) olan 0,075 dolar olduğunu belirtti.

DOGE‘un ardından akıllı sözleşmeleri kullanarak stablecoin tabanlı kredileri destekleyen merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü olan Maker‘a geçen analist, önde gelen altcoin’in bir süre için dört ana fiyat seviyesi civarında hareket edeceğini düşünüyor: bin 299 dolar, bin 150 dolar, 963 dolar ve 819 dolar. Altcoin Sherpa, Maker’ın son birkaç haftanın en güçlü altcoinler’inden biri olduğunu, ancak henüz satın almadığını da ekledi.

Altcoin Sherpa’nın altcoin listesindeki üçüncü altcoin ise Blockchain tabanlı oracle ağı Chainlink. Analist, yazım sırasında 7,98 dolardan işlem gören LINK’in en az 6,5 dolara kadar geri çekilmesini bekliyor. LINK‘in belirli bir aralıkta konsolide olduğunun altını çizen analist, bu konsolide bölgesinin alt sınırının 5,33 dolarda, üst sınırının ise 9,33 dolarda olduğunu belirterek fiyatın altın sınırın altına düşmesinin düşüş, üst sınırın üzerine çıkmasının ise yükselişin habercisi olacağını ekledi.

Bitcoin’in Düşmemesi İçin Yaklaşık 29 Bin 800 Dolardaki Eşik Aşılmalı

Son olarak Bitcoin‘in değerlendiren Altcoin Sherpa, kripto kralınının yükselebilmesi için yaklaşık 29 bin 800 dolar civarında bulunan 200 günlük üssel hareketli ortalamanın (EMA) üzerine çıkması gerektiğine inanıyor.

Altcoin Sherpa’ya göre Bitcoin 200 günlük EMA’yı aşacak olursa 30 bin 400 dolara kadar yükselebilir. Analiste göre bu seviye aşılamayacak olursa 27 bin 800 doları bulan bir düşüş yaşanacak.

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