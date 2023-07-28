Fed başkanı Powell tarafından Çarşamba akşamı yapılan açıklamalar yatırımcıların yüzünü maalesef güldürmedi. Gelecek verilere göre hareket edileceğini söyleyen Powell önceki toplantılardan farklı olarak net bir sıkılaşma dönemine girdiklerini mevcut politikanın sıkı olduğunu kabul etti. Şimdi de merakla beklenen PCE verisi açıklandı.

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Kripto Paralar Son Dakika

Kripto para yatırımcılarını da yakından ilgilendiren ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları verisi açıklandı. Beklentinin %4,2 olduğunu daha önce ifade etmiştik. Önceki açıklanan %4,6’ya kıyasla 0,5 oranında düşen Çekirdek PCE %4,1 olarak açıklandı. Bu bize enflasyondaki düşüşün en azından kısa vadede devam edebileceğini gösteriyor.

Çekirdek PCE enflasyonla mücadeledeki güncel durumu izlemek için yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Besin ve Enerji giderleri haricindeki kişisel tüketici harcama kalemlerini takip eden endeks istikrarlı biçimde düştüğü için kripto paralarda hafif yükselişler görebiliriz.

Piyasalarda asıl yönü belirleyecek olansa önümüzdeki ayın ortasına kadar açıklanacak olan istihdam, enflasyon ve PMI verileri olacak. Fed resesyonun gelmeyeceğinden emin olsa da Bloomberg analistleri yılın geri kalanı için iddialı. Diğer taraftan baz etkisinin zayıflamasıyla enflasyonun daha yapışkan hale gelmesinden de endişe ediliyor.